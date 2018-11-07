此次中期选举结果对美国意味着什么？

民主党和共和党人都宣称在此次中期选举中获胜。然而，选举结果到底有利于何方、美国的权力分配关系出现了何种位移？下面是对一些最重要问题的回答。
（德国之声中文网）谁是真正赢家？
民主党欢庆赢得众议院多数。明年一月，新议员们将在国会就座。另一方面，民主党人其实曾有更多期待，即希望能掀起一场蓝色大潮。这一希望未能实现。科隆大学国际政治和外交政策教授耶格尔（Thomas Jäger）在接受德国之声采访时表示，人们曾预期，此次选举会让特朗普收到一张警告单，他令人无法忍受的施政风格会受到惩罚，"但这一切都没有发生"。
耶格尔教授指出，民主党人只达到了最低目标，即获得了众院的微弱多数席位。他认为，特朗普是此次选举的明显胜者。他指出，经由此次选举，特朗普在党内拥有了不受挑战的地位，在国会里，他的对手也更少了，若他在两年后再度出马竞选蝉联，他在党内很可能依旧拥有多数。
民主党成功夺下众议院控制权，而共和党则继续掌控参议院
什么是民主党人在众院可制造的最大障碍？
与一个两院分治的国会一起执政，这在美国历史上并不少见。对国家而言，多数情况下，它意味着停顿状态。鉴于民主党人现在能在国会杯葛特朗普的多数政策，因此，现在也可能出现这一情况。一个分治的国会首先意味着，立法时，两院最终不得不通过双方都能接受的同一个法律文本。政治学者耶格尔指出，"这就是障碍，而且现在会变得更大"。他指出，若国会两院由一党控制，立法就会容易些，"当然，由于参院的利益不等同于众院的利益，所以，事情自然不会一帆风顺"。
民主党人有哪些手段可资削弱特朗普？
现在，在立法程序中，民主党人无论如何都能施加更大影响。耶格尔教授解释说，这尤其涉及预算问题，"预算要由众院制定、批准"。由于存在着若干很有争议的要点，例如，在美墨两国边境建造界墙，他猜测，必将有激烈辩论，"民主党人不愿为此拨款，总统则非常希望相关资金列入预算"。他指出，民主党可使用的第三种手段是建立各种委员会。与德国不同，在美国国会，所有委员会的主席均由多数党人士担任。
委员会主席地位重要。他们有权安排听证、将委员会作为调查委员会、邀请证人出席听证会。尤其是，他们可以要求调阅政府本来不愿公开的文件。现在，民主党人也会试图迫使特朗普公示自己的税务报表。特朗普迄今是拒绝这么做的唯一在任总统。他的批评者们非常希望能从税务报表中找到特朗普与俄罗斯及其他人物之间金融关系的线索。
民主党人在众院占多数后，启动弹劾总统程序是否可能？
美国问题专家耶格尔就此表示，最有可能的是提出弹劾指控。所谓的弹劾程序由两部分组成：第一部分是起诉，由众院负责，相关法案以简单多数即可通过；第二部分是弹劾程序本身，在参院进行，最终判决也在那里作出，众院不扮演任何角色。耶格尔指出，必须获得三分之二多数，相关起诉才能在参院获得通过，换言之，必须至少有20名共和党籍参议员同意弹劾特朗普，而"这很不现实"。耶格尔指出，"只有在程序过程中特别检察官能提供充足证据，令每一个人都不得不说：'这是不行的！'，只有在这样的情况下，方为可能。但是，这样的证据还没有。"
特朗普现在有何打算？
作为总统，特朗普现在是第一次受到议会的制约。若面临一巨大挑战，可能出现这样的情况：民主党人在众院给他设置障碍。耶格尔教授指出，特朗普是否会继续走两极化道路，或现在试着至少有选择性的合作，人们都无法知道。这位政治学者表示，对特朗普而言，共和党人掌控参院乃是一大利处，"他可以继续作出人事安排决定，而要是参院落在民主党人手里的话，就会受到杯葛。"例如，特朗普迄今已任命了两名最高法院法官，这可是一个影响深远的举措。