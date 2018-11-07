此次中期选举结果对美国意味着什么？

（德国之声中文网）谁是真正赢家？

民主党欢庆赢得众议院多数。明年一月，新议员们将在国会就座。另一方面，民主党人其实曾有更多期待，即希望能掀起一场蓝色大潮。这一希望未能实现。科隆大学国际政治和外交政策教授耶格尔（Thomas Jäger）在接受德国之声采访时表示，人们曾预期，此次选举会让特朗普收到一张警告单，他令人无法忍受的施政风格会受到惩罚，"但这一切都没有发生"。

耶格尔教授指出，民主党人只达到了最低目标，即获得了众院的微弱多数席位。他认为，特朗普是此次选举的明显胜者。他指出，经由此次选举，特朗普在党内拥有了不受挑战的地位，在国会里，他的对手也更少了，若他在两年后再度出马竞选蝉联，他在党内很可能依旧拥有多数。

民主党成功夺下众议院控制权，而共和党则继续掌控参议院

什么是民主党人在众院可制造的最大障碍？

与一个两院分治的国会一起执政，这在美国历史上并不少见。对国家而言，多数情况下，它意味着停顿状态。鉴于民主党人现在能在国会杯葛特朗普的多数政策，因此，现在也可能出现这一情况。一个分治的国会首先意味着，立法时，两院最终不得不通过双方都能接受的同一个法律文本。政治学者耶格尔指出，"这就是障碍，而且现在会变得更大"。他指出，若国会两院由一党控制，立法就会容易些，"当然，由于参院的利益不等同于众院的利益，所以，事情自然不会一帆风顺"。

民主党人有哪些手段可资削弱特朗普？

现在，在立法程序中，民主党人无论如何都能施加更大影响。耶格尔教授解释说，这尤其涉及预算问题，"预算要由众院制定、批准"。由于存在着若干很有争议的要点，例如，在美墨两国边境建造界墙，他猜测，必将有激烈辩论，"民主党人不愿为此拨款，总统则非常希望相关资金列入预算"。他指出，民主党可使用的第三种手段是建立各种委员会。与德国不同，在美国国会，所有委员会的主席均由多数党人士担任。

委员会主席地位重要。他们有权安排听证、将委员会作为调查委员会、邀请证人出席听证会。尤其是，他们可以要求调阅政府本来不愿公开的文件。现在，民主党人也会试图迫使特朗普公示自己的税务报表。特朗普迄今是拒绝这么做的唯一在任总统。他的批评者们非常希望能从税务报表中找到特朗普与俄罗斯及其他人物之间金融关系的线索。

美国中期选举开创了哪些先河？ 开创先河的女性 来自堪萨斯州的戴维斯(Sharice Davids)击败了共和党人约德(Kevin Yoder)，成为了两名进入国会的原住民女性之一。而且，作为同性恋，她还是首名进入众议院的堪萨斯LGBT人士。

美国中期选举开创了哪些先河？ 原住民进国会 与戴维斯一道进入众议院的还有新墨西哥州的哈兰德(Deb Haaland)，她同样也有美洲原住民血统。今年中期选举，一共有三名女性原住民候选人，创下了历史记录。

美国中期选举开创了哪些先河？ 最年轻的女议员 来自纽约的卡西奥-科特兹（Alexandria Ocasio-Cortez）现在才29岁，她今天成为了国会历史上最年轻的女议员。她代表了民主党内的左派力量，持有不少社会主义观点，被认为是曾经角逐总统选举的桑德斯(Bernie Sanders)的志同道合者。

美国中期选举开创了哪些先河？ 首名公开“出柜”的州长 43岁的波利斯(Jared Polis)此前曾连续5次连任众议员，今年他却不再谋求连任，转而参加与国会中期选举同一天举行科罗拉多州长大选，并取得了胜利。他也成为了首名公开自己同性恋身份的科罗拉多州长。

美国中期选举开创了哪些先河？ 国会有了女穆斯林 来自密歇根州的民主党人塔利卜（Rashida Tlaib）也在选举中胜出，国会众议院也首次有了女性穆斯林议员。塔利卜的父母来自巴勒斯坦。早在2008年，她成为密歇根州议员时就已经引起了很大的轰动。

美国中期选举开创了哪些先河？ 民主党人奥玛尔 和塔利卜一道进入众议院的另一名女穆斯林，则是36岁的索马里移民奥玛尔(Ilhan Omar)。1997年，她随家人从肯尼亚的难民营移民进入美国。

美国中期选举开创了哪些先河？ 民主党新星惜败 2013年就进入众议院的民主党人奥洛克(Beto O'Rourke)，从前是个朋克摇滚歌手。他此次参选得克萨斯州的参议员席位，竞争对手是曾经参与总统角逐的共和党人克鲁兹。尽管这次惜败，奥洛克依然被认为是潜在的民主党2020年总统候选人。

美国中期选举开创了哪些先河？ 驾得战机 难进国会 麦克格雷斯(Amy McGrath)曾经是美军F18战斗机飞行员，两年前刚刚退役。她被认为是肯塔基州众议员席位的有力竞争者，但是却没有成功。

美国中期选举开创了哪些先河？ 错失良机 在周二举行的佛罗里达州长大选中，民主党人吉卢姆(Andrew Gillum)以轻微的劣势错失了成为该州第一位黑人州长的机会。获胜的是共和党人罗恩·德桑蒂斯（Ron DeSantis）。

美国中期选举开创了哪些先河？ 保守州没有选择变性人 佛蒙特州历来保守，此次却出现了一位变性人参与州长角逐。不过，民主党的霍尔奎斯特（Christine Hallquist）没能在选举中击败现任州长、共和党人斯科特(Phil Scott)。 作者: Giulia Saudelli



民主党人在众院占多数后，启动弹劾总统程序是否可能？

美国问题专家耶格尔就此表示，最有可能的是提出弹劾指控。所谓的弹劾程序由两部分组成：第一部分是起诉，由众院负责，相关法案以简单多数即可通过；第二部分是弹劾程序本身，在参院进行，最终判决也在那里作出，众院不扮演任何角色。耶格尔指出，必须获得三分之二多数，相关起诉才能在参院获得通过，换言之，必须至少有20名共和党籍参议员同意弹劾特朗普，而"这很不现实"。耶格尔指出，"只有在程序过程中特别检察官能提供充足证据，令每一个人都不得不说：'这是不行的！'，只有在这样的情况下，方为可能。但是，这样的证据还没有。"

特朗普现在有何打算？

作为总统，特朗普现在是第一次受到议会的制约。若面临一巨大挑战，可能出现这样的情况：民主党人在众院给他设置障碍。耶格尔教授指出，特朗普是否会继续走两极化道路，或现在试着至少有选择性的合作，人们都无法知道。这位政治学者表示，对特朗普而言，共和党人掌控参院乃是一大利处，"他可以继续作出人事安排决定，而要是参院落在民主党人手里的话，就会受到杯葛。"例如，特朗普迄今已任命了两名最高法院法官，这可是一个影响深远的举措。