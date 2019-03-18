此处无风景 记者别添乱

（德国之声中文网）德新社一个记者小组不久前在新疆实地采访，见识了当局对当地居民和媒体的监控。在到达伊宁后，当地派来的"陪同人员"就与记者形影不离--一位自称是外事局工作人员的女士和两名不愿透露身份的男士。三人一直乘坐一辆深色汽车尾随德国记者。

直到晚上，记者趁晚饭的机会从餐馆后门溜走，才暂时摆脱了监视，采访到一些当地人。在一个维族聚居的城区，居民们说附近原有一所学校，被用作再教育营。有些人在这里被关了几个月，有的则是一两年。现在这个地方被关闭，在市郊新建了一座更大的。

"我的好几个邻居再也没有回家"，一个在街上抽烟的男子说，很多人都是因为一些小事被抓的，比如作祈祷或胡须留得太长。此外，在邻国有亲友或到那里旅行也可能成为被关进教育营的原因。

面对国际社会对新疆"再教育营"的强烈谴责，中国当局先是否认其存在，后来又解释称那其实是"职业培训中心"，是"现代化手段"打击恐怖主义的一种方式。

据联合国个多个人权组织的估计，在新疆在教育营先后被拘押的人数超过100万。其中大多数是维吾尔人，但也有卡萨克、乌兹别克和吉尔吉斯等其他新疆少数民族。

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"习近平万岁"

德新社记者在哈萨克斯坦阿拉木图找到的一位再教育营的亲历者讲述了他的遭遇。凯拉特（Kairat Samarkan）多年前移民哈萨克斯坦，后来他返回新疆香把房子卖掉，却被警察抓进了再教育营。

据凯拉特和另几位曾被关押的哈萨克人介绍，在"职训中心"上课的内容，包括背诵口号、唱红歌、宣读法律条文。其中一条口号是"习近平万岁"。谁不从命，就会遭到酷刑折磨，上镣铐、棍棒、老虎凳，还有一种叫"铁衣"的刑具，穿上"铁衣"的人，只能手足伸张，数小时保持同一姿势。

在哈萨克斯坦，不仅能找到曾被关在再教育营的人，还有一些心急如焚的亲属，他们的家人"入学"之后音信全无。

记者未能到达伊宁市郊新的"职训中心"，离开市区的汽车都要受到检查，记者被警察盘问了近两个小时，最后被告知那里"没有什么可看的，别的地方的草地和山更美"。

在南疆的喀什，安检盘查更加严密。这里不仅许多路口和建筑都装有摄像头，能对路人进行面部识别，连出租车内也受到监控。据说喀什郊外有一处大型的再教育营。记者试图乘公共汽车前往，在出城时车被拦下，维族人和外国人必须下车一一检查证件，汉人却可以留在车上。经过盘问后记者被留了下来，警察说"今天已经太晚了"，去不了了。

第二天，当地政府答应带记者去一个公园景点。从卫星图片看，公园旁边就有一个疑似"再教育营"的建筑。游览公园的时候，记者看到街道另一边的高墙和铁丝网，墙内是一片红白两色的建筑群。被问到那里是什么，导游说"是上课的地方"。

“再教育营”与“新疆模式” 严密安保 几年前，新疆暴力袭击事件频发，中国当局因此强化各类安保措施，旨在遏制极端势力、分裂势力。大约在2014年~2016年间，新疆各地开始小规模修建“教育培训中心”，对少数重点人员以及宗教人士进行“集中封闭式培训”。图为新疆双河市的街头巡逻武警。

“再教育营”与“新疆模式” 迅速扩大 2016年起，新疆的安保程度大幅提高，当局对民众的权利也进一步限制，包括收缴护照、禁止蓄须，并建立遍布街巷的高科技监控系统。同时，“教育培训中心”也迅速扩建，不再只是针对少数“重点人士”。而各地政府也不再在公开文档中分析、赞扬“教育培训中心”的“成果”。

“再教育营”与“新疆模式” 铁腕治理 新疆的高压政策，被认为与2016年上任的中共新疆自治区党委书记陈全国有着密切联系。美国一些国会议员已经呼吁对陈全国进行制裁。中国官方则在2018年修订法律，将新疆的“教育培训中心”合法化，并称之为“防患于未然”的“积极维护人权的探索”，“为国际社会反恐做贡献”。

“再教育营”与“新疆模式” 封闭营区 这是一幅由PlanetLabs发布的卫星照片，显示新疆阿图什市工业园的一处疑似再教育营，图上标注出了嘹望塔、宿营区、医院、营区围墙等建筑。一些外国学者通过比对卫星图，得出了再教育营正在迅速扩大、增多的结论。

“再教育营”与“新疆模式” 建筑工地 路透社记者的这幅照片，拍摄于2018年9月的新疆达坂城。按照官方的说法，这里正在修建的是“语言技能培训中心”。而照片中可以清晰地看到高墙、了望塔等设施。

“再教育营”与“新疆模式” 廉价劳工 新疆的“再教育营”还被怀疑强迫拘押人员从事廉价劳动，一些周边企业因此从中牟利。中国官方对此予以否认，而一些西方企业面对压力，已经宣布停止从一些新疆企业处采购商品。图为达坂城一处仍然在修建中的“语言技能培训中心”。

“再教育营”与“新疆模式” 寻亲请愿 许多被拘押者在海外的亲友，也通过公开“寻亲”的方式，引起国际媒体对新疆“再教育营”的关注。许多被关押的新疆哈萨克族人，都在邻国哈萨克斯坦有亲属。图为今年1月位于阿拉木图的“寻亲请愿”活动。

“再教育营”与“新疆模式” 流亡维吾尔组织批评压制 流亡维族人组织“维吾尔人运动”3月14日在美国首都华盛顿开始举办“揭露中国集中营”摄影展，展示中国当局对新疆维族的压制。组织负责人阿巴斯(Rushan Abbas，图中绿衣女子)表示，“再教育营”可能已经关押过100万~300万人。



规模继续扩大

新疆自治区主席雪克来提·扎克尔（Shohrat Zakir）今年3月曾表示，如果哪天新疆社会不再有相关需求时，这些职训中心的学员人数将逐渐减少，而政府也将考虑逐渐关闭这些设施。

但澳大利亚战略政策研究所（ASPI）对卫星图片的分析显示，这些教育营的规模仍在扩大。专家发现，自2016年以来，营地的总面积扩大了3倍多，一些靠近城市中心的营地被关闭，但位置偏远的营地在扩建和新建。

据美国智库詹姆斯敦基金会（Jamestown Foundation）的调查，2017年新疆安全部门的支出就翻了将近一番。新疆当地居民也向德新社记者证实，在2016年陈全国担任自治区党委书记后，新疆的"维稳"形势日益严酷。陈全国此前任西藏自治区党委书记时，就以铁腕高压的政策著称。

中国始终否认新疆存在侵犯人权的现象，但外界发现的旁证和疑问却越来越多。联合国反种族歧视委员会（CERD）已将新疆称为"没有法治的区域"。

本周三，美国国务卿蓬佩奥批评中国在新疆的做法是"令人羞耻的虚伪"。他在会见了再教育营的受害者米日古丽·图尔荪（Mihrigul Tursun)和其他几名流亡美国的维吾尔人后，发推特说："中国必须停止这种肆意拘禁和压制"。他表示，美国将努力让中国意识到，这种令人憎恶的做法必须制止。

叶宣/乐然（德新社、法新社）