此一时彼一时 欧盟委员支持国资参股

(德国之声中文网) 欧盟市场竞争事务与反垄断委员维斯塔格(Margrethe Vestager)周一(4月13日)对英国《金融时报》表示，欧盟各成员国政府应当购入欧洲企业的股份，以避免他们危机之中遭中国资本收购。她说，如果成员国政府在必要时购入企业股份以防外资收购，欧盟委员会并不会指责政府过度介入市场运作。

维斯塔格的表态与她一年前态度形成了鲜明对比。当时，她以反垄断为由，否决了德法两国政府力推的阿尔斯通与西门子铁路装备制造业务合并从而抗衡中国中车的计划，认为欧洲市场的自由竞争不容破坏。

在周一的采访中，维斯塔格还强调，现在必须认识到，企业可能遭到外资收购是一个非常现实的风险。“当前局势确实突出了这一需求，因此我们的工作正在密切跟进。”

疫情全面爆发以来，包括德国企业在内的众多欧洲上市公司股价一落千丈。比如今年年初，欧洲最大航空公司德国汉莎的市值还曾是80亿欧元，疫情发生后，四月初汉莎市值就只剩下40亿欧元。而戴姆勒的股价更是一路下滑了53.8%, 现有市值只剩下294亿欧元。疫情引爆股市大滑坡后，许多德国传统企业的市值跌幅过半，而对于来自中国、美国和阿拉伯世界的投资者来说，这无疑是一个千载难逢的好机会。

德国政府将向企业伸出援手

德国政府也担心，外国投资者乘虚而入，廉价收购德国企业或成为大股东。为此目的，德国经济部长阿尔特迈尔为德国企业设立了一道小小的防火墙。价值六千亿欧元的新冠救助计划中，有一千亿欧元将专门用于收购德企股票。一旦对国计民生意义重大的德国企业陷入困境，政府将以入股方式提供支持。媒体则将这种救市行为称为"部分国有化"。

以前，德国政府也曾以此种方式救助企业。2008年金融危机时，德国商业银行因收购德累斯顿银行而陷入严重困境，德国政府即以参股方式予以援助。德国政府至今仍是商业银行的大股东。

此外，联邦内阁4月8日召开会议，商讨修订德国对外经济法的相关条款。修正这项法规的目的，是更好地保护德国具有战略意义的企业不会轻易被外国兼并。今后德国政府有权基于国家安全考虑，审核外国投资者收购德国敏感企业的计划。审核的标准则是"可预见的影响"，修改前的法规则以"实际威胁"为标准。

中国人将主导戴姆勒？

除航空业之外，欧洲的汽车工业也深受疫情打击。预计2020年，欧洲汽车市场将近20%面临财务困境。其中，戴姆勒公司最有可能成为被兼并的"猎物"。一段时间以来，一直有消息称，中国的吉利和北京汽车有意进一步增加对戴姆勒的持股比例。

不过，金融专家普遍认为，目前并不会发生德国企业被大量收购的现象。因为，投资方本身也深受疫情困扰，不会轻易出手。此外，波士顿咨询公司周一发布的一份报告显示，部分德国企业也有可能会主动出击，在新冠危机之后，收购外国企业。2008年全球金融危机发生后，德国的汉莎航空公司就兼并了奥地利航空。