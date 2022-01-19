 “正念之父”一行禅师在越南圆寂 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.01.2022

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“正念之父”一行禅师在越南圆寂

世界上最有影响力的一位佛教僧侣释一行禅师1月22日在越南辞世，享寿95岁。他因为反对越战流亡海外，曾在美国的普林斯顿大学和哥伦比亚大学讲学。

把“正念”带给世界的一行禅师大半生在流亡中度过，他晚年叶落归根，在故乡越南顺化的归原寺静待圆寂

把“正念”带给世界的一行禅师大半生在流亡中度过，他晚年叶落归根，在故乡越南顺化的归原寺静待圆寂

(德国之声中文网）世界上最有影响力的一位佛教僧侣释一行禅师周六（1月22日）在越南辞世，享寿95岁。

由一行禅师创建的梅村禅修中心发表公告称，一行禅师已于当天在越南顺化归原寺“安详圆寂”。

梅村禅修中心在其推特账户上说：“现在，是时候回到我们的正念呼吸和正念步行，以培植安详、慈悲和感恩的能量，献给我们敬爱的老师。”

“正念之父”

一行禅师是将佛教传入西方的先驱，在法国建立了梅村禅修中心。他经常就“正念”的修行发表演讲，被誉为“正念之父”。

一行禅师被誉为“正念之父”

一行禅师被誉为“正念之父”

“你要学习如何受苦。如果你知道如何受苦，你就会少受很多很多的苦。随后，你会知道如何很好地利用痛苦来创造快乐和幸福”，他在2013年的一次演讲中说。

20世纪60年代初，他在美国的普林斯顿大学和哥伦比亚大学讲学。随后他回到越南，加入反对越战的行列。

越战期间，一行禅师会晤了美国民权领袖马丁·路德·金。一行禅师被马丁·路德·金提名为诺贝尔和平奖候选人。马丁·路德·金写道：“就我所知，没有谁比这位来自越南的敦厚的佛教僧侣更值得获得诺贝尔和平奖。”

一行禅师的弟子苏尼姆(Haenim Sunim)说，一行禅师非常宁静、细致而有爱心。苏尼姆对路透社说：“他就像一棵大松树，用他美妙的正念和慈悲的教导，让许多人得以繁枝茂叶下歇息。”

泰国梅村禅修中心的僧侣们（资料图片）

泰国梅村禅修中心的僧侣们（资料图片）

流亡禅师

由于反对战争，南越政府曾禁止一行禅师回国。

2014年，一行禅师严重脑出血，丧失语言能力。四年后，他回到了故乡越南顺化。在此之前，他的大半生都在流亡中度过。

回国之后，他也一直遭到越南当局的监控，住所周围常见便衣警察。

 (法新社、美联社、路透社)

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