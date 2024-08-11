“正义与对侵略者施压”--泽连斯基在库尔斯克攻势以来首次表态

乌克兰总统首次就该国军队对库尔斯克地区的攻势表态，称这表明乌克兰有能力确保和平，并向侵略者施加必要的压力。与此同时，乌总统办公室表示，为阻止无辜平民死亡，必须摧毁俄罗斯军事基础设施。

（德国之声中文网）乌克兰对俄罗斯库尔斯克地区发动攻势后数日，总统泽连斯基首次表明立场。他在晚间视频中表示，军队指挥官苏尔斯基（Olexander Syrskyj）向他汇报了“战争向侵略者领土的推进”。

泽连斯基说，由此，乌克兰证明的确有能力确保正义，并施加对侵略者必要的压力。对于乌军向俄罗斯领土挺进的现况，泽连斯基以及基辅军方未提供更具体信息。

俄罗斯此前表示，乌克兰军队周二进入库尔斯克地区。俄塔斯社周六引述地区灾难防护部称，乌军进入库尔斯克地区后，俄方展开大规模人员疏散行动。超过76000人从边境附近转移到安全地带。

“摧毁俄罗斯军事基础设施”

周日，乌克兰总统办公室负责人叶尔马克（Andrij Jermak）表示，为阻止平民伤亡，有必要摧毁俄罗斯的打击能力。

他发布一则最新视频，显示救援人员在废墟中营救。俄罗斯对基辅附近的这次袭击中，一名四岁的小男孩及其父亲遇难。据称，一架无人机击中这个家庭的房子。

叶尔马克就俄罗斯的侵略战争表示：“有必要摧毁其军事基础设施，因为敌人不接受其它论据。”此外，乌克兰也希望尽快获得西方盟国对于使用更远射程的导弹攻击俄罗斯领土的许可。乌总统泽连斯基此前表示，他对于美国、英国、法国的决定抱有很大期望。“我们会很高兴看到强有力的决定，促成正义的和平。”

跨越边界 乌克兰突袭库尔斯克 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（德新社、路透社）

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