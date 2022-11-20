止咳糖浆致数百儿童死亡 世卫呼吁各国进行筛查

（德国之声中文网）世界卫生组织（WHO）1月23日敦促各国政府和监管机构「立即采取协调行动」，以根除与非洲、亚洲数百名儿童死亡有关的受污染药品。

2022年，在冈比亚、乌兹别克斯坦和印度尼西亚共有300多名儿童死于受污染的止咳糖浆，其中许多受害者不到5岁。

普遍认为，这些事件是由于印度和印尼制造的止咳糖浆遭到污染所造成的，检测结果显示，其二甘醇和乙二醇的含量高得吓人。

世卫组织表示：「这些污染物是用于工业溶剂和防冻剂的有毒化学品，即使少量服用也会致命，绝不应该出现在药品中。」

制药工厂停业

最近几个月，世卫组织要求人们停止使用两家印度药厂Maiden Pharmaceuticals和Marion Biotech生产的止咳糖浆，因为它们分别与冈比亚和乌兹别克斯坦的死亡事件有关，这两家公司随后都关闭了工厂。

世卫组织还发出警告，要求人们停止使用四家印尼药厂（PT Yarindo Farmatama、PT Universal Pharmaceutical、PT Konimex和PT AFI Farma）生产的某些止咳糖浆。

一位匿名的世卫组织人士周二告诉路透社，世卫正在调查这六家来自印度和印尼的制造商之间是否存有潜在关联，包括他们是否使用相同的供应商。

该匿名人士说，世卫组织还考虑建议世界各地的家庭重新评估是否使用儿童止咳糖浆，因为其中一些产品的安全性仍存疑。

世卫组织敦促改进国家筛查

在周一的官方公告中，世卫组织敦促各国政府和监管机构检测不合格的医疗产品，并将其下架。

印度当局则已经对与冈比亚和乌兹别克斯坦的死亡事件有关的制药公司进行了多次调查。

（路透社、法新社、德新社）

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