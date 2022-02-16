 歐美憂「假撤軍」 俄羅斯持續外交周旋 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.02.2022

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时政风云

歐美憂「假撤軍」 俄羅斯持續外交周旋

在俄羅斯聲稱開始將部隊撤離烏克蘭邊境之際，北約與西方國家對相關說法提出質疑，表示目前沒有跡像顯示俄羅斯已開始撤離部隊。同日，愛沙尼亞情報單位對俄軍動向也發出警訊。

Russland Truppenabzug Die Panzer der russischen Armee werden auf Bahnsteige verladen

16日，俄羅斯國防部發布了一段視頻，顯示一列裝甲車駛過一座橋，離開克裡米亞。

(德國之聲中文網) 雖然俄羅斯周三 (2月16日) 表示，正在將更多的部隊和武器從烏克蘭邊境撤離，但北約卻稱沒有看到俄羅斯部隊數量縮減的跡像，且對莫斯科可能很快入侵烏克蘭的擔憂仍持續存在。

美國為首的西方國家認為俄羅斯在烏克蘭東部、北部和南部集結了約15萬軍隊，這也引發西方擔憂俄羅斯可能正在計劃入侵烏克蘭。此前，莫斯科多次否認它有任何這樣的計劃，並在本周說它正在撤回一些部隊和武器，但俄羅斯並未提供相關細節。

這些說法遭到了美國及其盟友的懷疑。16日，俄羅斯國防部發布了一段視頻，顯示一列裝甲車駛過一座橋，離開克裡米亞。在那之前的一天，俄羅斯國防部報告說，在俄羅斯部隊完成於烏克蘭附近的軍事演習後，俄羅斯部隊開始撤退。

但北約秘書長斯托爾滕貝格 (Jens Stoltenberg) 卻對這些聲明潑了冷水，稱該軍事組織沒有看到任何跡像表明莫斯科正在減少其在烏克蘭及其周邊地區的部隊人數。他在布魯塞爾主持北約國防部長會議之前說：「目前，我們還沒有看到俄羅斯軍隊開始撤離。」

他補充道：「如果他們真的開始撤軍，這將是我們歡迎的事情，但這還有待觀察。」北約成員國與烏克蘭總統也對俄羅斯的聲明表示懷疑。為了顯示決心，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)本週宣布16日為「團結日」。為了紀念這一天，示威者在基輔的一個體育場展開了一面200米（656英尺）長的國旗。

澤倫斯基在向全國發表的視訊講話中說：「我們因渴望快樂地生活在和平中而團結起來。只有我們保持團結，我們才能保衛我們的家園。」

愛沙尼亞發出警告

此外，愛沙尼亞情報部門16日報告，大約有10個俄羅斯戰鬥小組的部隊正在向烏克蘭邊境移動。愛沙尼亞情報官員馬蘭 (Mikk Marran) 說，已經有大約17萬名俄羅斯士兵部署在該地區。這些數字包括通常部署在烏克蘭周邊地區的士兵，但也包括俄羅斯派往白俄羅斯與烏克蘭邊境附近進行軍事演習的部隊。

馬蘭說，其中一些士兵可能會在2月20日演習結束後留在白俄羅斯，這對波羅的海地區的北約盟國來說是一個重大隱憂。他說：「這將減少對波羅的海地區進行攻擊的準備時間。」

Ukraine Odessa Präsident Selenskyj

為了顯示決心，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)本週宣布16日為「團結日」。為了紀念這一天，示威者在基輔的一個體育場展開了一面200米（656英尺）長的國旗。

馬蘭補充說，俄羅斯對烏克蘭的攻擊將包括導彈轟炸和佔領「關鍵地形」。他表示：「如果俄羅斯在烏克蘭取得成功，將鼓勵它在未來幾年增加對波羅的海地區的壓力。戰爭威脅已經成為普京的主要政策工具。」

愛沙尼亞情報部門還稱，另一種可能性是烏克蘭東部兩個由俄羅斯支持的分離地區的戰鬥會加劇。馬蘭認為，這種升級是「極有可能的」，而這樣一來，「俄羅斯很可能可以合理的否認涉入相關衝突，避免制裁。」

俄方動作引發關注

同日，俄羅斯戰鬥機在北部與烏克蘭相鄰的白俄羅斯上空執行訓練任務，俄羅斯傘兵在那裡的射擊場舉行射擊演習，這是該國大規模戰爭演習的一部分，西方國家擔心這可能被當作入侵烏克蘭的掩護。

白俄羅斯外交部長馬凱 (Vladimir Makei) 16日重申，所有俄羅斯軍隊和武器將在周日的演習結束後離開該國。

俄羅斯方面也持續否認有任何入侵烏克蘭的計劃，並嘲笑西方對於可能發生入侵提出的警告是「偏執狂」的表現。

在被德國《世界報》問及俄羅斯是否會在周三對烏克蘭發動進攻時，俄羅斯駐歐盟大使奇佐夫 (Vladimir Chizhov) 調侃的說道：「歐洲的戰爭很少在週三開始。下周週邊情勢也不會有升級，下下周也不會有，未來一個月也不會。」

克裡姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)也諷刺地回應西方國家周三對該國入侵烏克蘭發出的警告。他說俄羅斯官員那晚睡得很好。

在莫斯科，俄羅斯議員15日敦促俄羅斯總統普京承認烏克蘭東部叛軍控制的地區為獨立國家。在這場衝突中，俄羅斯一直支持烏克蘭東部叛軍，自2014年以來，該地區已有超過14000人喪生。

普京表示，他並不傾向於支持這項動議，因為這將有效地粉碎2015年的和平協議。

美德領導人通話

德國總理肖爾茨 (Olaf Scholtz) 和美國總統拜登16日針對烏克蘭危機進行通話，他們在通話後的聲明中敦促俄羅斯采取措施緩解緊張局勢。

DW.COM

俄罗斯周三表示，已完成在克里米亚的军事演习，并正在撤军。但观察家和西方国家仍对此表示怀疑。俄罗斯杜马本周二通过决议，呼吁普京承认乌克兰东部分离主义地区顿涅茨克和卢甘斯克为独立国家。

俄罗斯驻欧盟大使对德国媒体表示，俄罗斯在接下来一个月内不会对乌克兰动武。此前莫斯科已宣布从乌克兰边境部分撤兵。

德国总理肖尔茨结束对基辅的访问后，周二前往莫斯科，同俄罗斯总统普京就外交解决目前的乌克兰危机举行对话。对于俄方宣布从俄乌边境部分撤军，肖尔茨表示欢迎。

德國政府發言人赫貝斯特萊特 (Steffen Hebestreit) 16日表示，拜登和肖爾茨堅持認為烏克蘭局勢「極其嚴重」，因為仍然存在著俄羅斯軍事入侵的風險。他們說，沒有觀察到俄羅斯軍隊從烏克蘭邊境大幅撤離。

早些時候，俄羅斯國防部表示，其部隊在烏克蘭附近演習後正在撤退，還公布了視頻，稱顯示坦克、戰車和自行火炮部隊已離開克里米亞。

西方官員對俄羅斯關於撤軍的說法提出異議，北約指揮官正在為新的作戰部隊制定計劃，西方國家的外交官則說，這些部隊可能會部署在保加利亞、羅馬尼亞、匈牙利和斯洛伐克。

根據德國總理府發表的一份聲明，拜登與肖爾茨除了認為俄羅斯必須采取真正的步驟來緩和局勢，兩位領導人對俄羅斯總統普京稱會繼續外交努力的聲明表示歡迎。

兩位領導人一致認為，執行明斯克和平協議並在烏克蘭、俄羅斯、德國和法國之間的諾曼底模式會談中取得進展非常重要。白宮表示，拜登和肖爾茨在16日的電話中強調了「繼續跨大西洋協調的重要性」。他們還討論了加強北約東翼的問題。

(路透社、法新社、美聯社) 

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