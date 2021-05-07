歐盟領導人對「是否豁免新冠疫苗專利」產生分歧

（德國之聲中文網）歐盟各國領導人表示，與其匆忙推進美國提出的新冠疫苗專利豁免，增加疫苗的生產和出口才是當務之急。週五，歐盟首腦於葡萄牙舉行非正式歐盟峰會，會上討論了美國關於「放棄疫苗知識產權保護」的提議。儘管德國強烈反對此提議，但歐盟的其他國家，如法國、意大利和波蘭最初則表示支持。

歐洲領導人對疫苗專利豁免的看法

德國總理梅克爾曾明確反對專利豁免，她認為新的mRNA疫苗的專業知識可能會流向中國。

法國總統馬克宏認為，疫苗計劃最大的障礙實際上是在於分配：「現在的問題是什麼？其實並非保護知識產權。我們真的能委託給那些不知道如何生產(疫苗)的實驗室，並期望他們明天就能生產嗎？」

馬克宏的話呼應了德國衛生部長斯潘（Jens Spahn）週五稍早的評論，他說：「主要問題不是專利，而是生產能力。」他指出，像BioNTech-輝瑞公司所生產的mRNA疫苗較為複雜，「不能任意地在隨便一個獲得許可的工廠生產。」

葡萄牙外交部長席爾瓦（Augusto Santos Silva）告訴德國之聲：「我們必須首先擴大疫苗的生產能力，然後出口到其他國家。」他指出，歐洲在捐贈疫苗方面處於領先地位。目前歐盟生產的疫苗已經出口了將近一半。事實上，從歐盟出口的劑量已超過2億，反之，美國生產的疫苗主要仍是供應美國國內使用。

歐盟委員會主席馮德萊恩在接受記者採訪時強烈反對美國的提議，稱專利豁免短時間無法為製造疫苗提供幫助。馮德萊恩認為，增加生產、消除出口壁壘和分享現有劑量才是更及時的解決方案。

歐盟簽署9億劑輝瑞疫苗訂單

馮德萊恩週六宣布，歐盟委員會已經與BioNTech-瑞輝公司達成協議，這份9億劑的新合約也確保所有的基本原料都應從歐盟採購。據德新社報導，此筆交易價值高達350億歐元，但歐委會沒有透露每劑疫苗的採購單價。

世界貿易組織與疫苗有什麼關係？

南非和印度最初於去年10月向世界貿易組織（WTO）提出了疫苗豁免案，而本周美國總統拜登出人意料地宣布支持這一提議，引起了各國討論。在這種情況下，世貿組織是個關鍵角色，因為它是知識產權和國際貿易的最終權威。

疫苗專利和許可證之間有何不同？

製藥廠堅決反對專利豁免，但贊成許可證制度。包含阿斯利康與世界上最大的疫苗製造商—印度血清研究所的交易，以及嬌生公司與南非的安沛藥廠合作，都是以此方式執行的。

這種許可協議大多是自願性的，疫苗開發商與製造商分享的不僅僅是專利，還有技術和完整的知識，而專利豁免則迫使疫苗開發商分享其疫苗的配方。若世貿組織通過臨時知識產權豁免，將意味著任何希望生產新冠疫苗的公司都可以自由生產，而不必向疫苗開發商支付專利費，也不必擔心因侵權而被起訴。

（法新社、美聯社、德新社、路透社）

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