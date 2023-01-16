歐盟談對中貿易「去風險而非脫鉤」

（德國之聲中文網）歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）週二（1月17日）在世界經濟論壇（World Economic Forum）上說，在與美國競爭清潔能源項目時，歐盟計劃提出新法案，並修正與中國的商業交易方向，與這個世界第二大經濟體尋求「降低風險，而非脫鈎」。

馮德萊恩稱目前歐洲有98%的關鍵礦物是來自中國，這些礦物預計將在向清潔能源過渡的過程中發揮關鍵作用，但她亦批評中國以廉價能源和低廉勞工成本，鼓勵高耗能企業到中國設廠，同時大規模補貼該國潔淨科技產業，限制歐洲企業進入市場，呼籲建立一個「公平的競爭環境」。

另外，馮德萊恩論壇上稱，歐洲需要「與中國合作和貿易」。她補充說：「我們需要將我們的方法重新聚焦於降低風險，而不是脫鈎」。南華早報指，這也凸顯出在對中貿易上，美國與歐盟出現分歧。

歐洲國際政治經濟中心（ECIPE）主任牧山浩石（Hosuk Lee-Makiyama）在論壇中表示，美國和中國都利用經濟作為槓桿，來支持其國家安全和外交政策目標。

牧山浩石認為，雖然脫鈎是冷戰時期的策略，即以極端的代價切斷經濟聯繫來孤立對手，但「去風險只是一種去槓桿化的方式，以激勵或脅迫歐洲採取違背其自身利益的政策方向。」

歐盟推新法

馮德萊恩表示，歐盟將提出一項淨零產業法案，保持歐洲工業的吸引力。她說，這項計劃包括為綠色產業提供資金援助、減免稅收等優惠政策，歐盟還將向產業基地投入資金，防止企業將產能遷往美國。

這項新推出的法案的目的在於「將投資集中在整個供應鏈的戰略項目上」，歐盟將特別關注簡化新清潔技術生產基地的許可程序，「讓計算更容易、程序更簡單、批准更快速」。

路透社報導指，去年8月，美國總統拜登簽署了《通膨削減法》，計劃為美國本土的電動汽車、清潔能源等產業提供3690億美元補貼。這項政策將進口電動車排除在補貼名單之外，而在美國本土生產的外資電動車可以獲得補貼，試圖大幅提高美國對電動汽車產業投資的吸引力。

其中一項具爭議條款規定，消費者購買電動汽車可以獲得最高7500美元的稅收抵免，但前提條件是汽車必須在美國本土組裝，且電池所用原材料需要有一定比例源自美國本土或美國的自貿夥伴。這些政策隨即引起歐盟的不滿，多個成員國領袖紛紛主張祭出反制措施。

IMF：中國復甦可能強勁

金融時報稱，隨著中國取消防疫限制措施，美國開啓綠色投資熱潮，西歐適應俄烏戰爭影響，商界領袖和政府高層官員對全球經濟表示樂觀。

國際貨幣基金組織副總裁戈皮納特（Gita Gopinath）暗示，IMF將上調其經濟預測。現在，她沒有預測2023年將「更加艱難」，而是預計今年下半年和2024年將出現「改善」。

根據路透社報導，戈皮納特稱從中國的新冠感染情況來看，如果趨勢持續，當地的經濟可能從今年第一季之後開始迅速復甦。她形容，此刻中國的確診人數激增，就像重開經濟前的「散場波」（Exit wave）。

中國受到嚴格的防疫措施及房地產下滑影響，2022年的經濟增長只有3%，是超過半世紀以來的最差的表現。經濟學家估計，中國在2023年的經濟增長有49%左右，甚至提升預測在大約5.5%。

戈皮納特認為，超過4%的增長率可能意味全球任何通脹壓力，或會被其他地方的需求放緩而抵消。不過假如中國的增長更強勁，就有機會帶動油價或能源價格上升。

（路透社、南華早報、金融時報等）

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