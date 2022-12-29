歐盟稱沒必要篩檢中國旅客 譚德賽則理解强硬措施

（德國之聲中文網）歐洲疾病預防和控制中心（ECDC）週四（12月29日）表示，儘管中國新冠病例激增，但對來自中國旅客實行強制性核酸檢查和旅行措施是「不合理的」，對整個歐盟來說沒有必要。

為防範可能大量出巢的中國旅客導致疫情擴散，目前歐盟成員國之一的義大利，以及美國、印度、日本和台灣都已宣布將對中國旅客實行類似的強制落地檢。

ECDC認為，相較持續傳播中的每日確診數，入境感染的潛在數量「相當低」，歐盟各國醫療系統目前尚「有能力管理」。

ECDC還表示，目前不認為中國病例激增會影響歐盟的傳染病學情況，「因為歐盟及歐洲經濟區的人口免疫力較高，加上目前在中國流通的變種病毒，先前已（在本區）出現過，且隨後已遭替代。」

ECDC的最新聲明源於歐盟委員會29日召開的歐盟衛生安全委員會會議。會中，27個成員國討論了該以何種新措施應對中國取消新冠疫情旅行禁令的決定。

歐盟委員會一位發言人告訴法新社：「鑑於中國的情況，歐盟在公共衛生措施方面採取團結和協調的行動是至關重要的」，委員會將「繼續促進各成員國之間的討論」。

不過周五西班牙衛生部長達莉婭（Carolina Darias）對記者表示，從中國抵達的游客入境必須檢測成陰性或者完成了全程接種。

世界衛生組織總幹事譚德賽呼籲北京提供有關中國新冠疫情最新發展的詳細信息，他在推特發帖寫道，由於來自中國的相關信息不完整，一些國家采取保護自己國民的措施是可以理解的。

中國呼籲：科學適度

針對部分國家陸續對中國公民實施的入境管制，中國外交部發言人汪文斌29日在例行記者會表示：「中方始終認為，各國防疫措施應當科學適度，對各國公民一視同仁，不應影響正常的人員交往和交流合作。」

有記者追問，「防疫措施應『科學適度』，『不應影響正常人員交往』，是否是指某些國家採取的措施不『科學適度』？」汪文斌答覆，中方已連日對此議題重申立場，「我們也注意到，很多國家表示，目前不會調整對來自中國旅客的入境措施」，並表示希望各方「秉持科學原則，攜手保障各國人員安全往來，為國際團結抗疫和世界經濟復甦貢獻力量。」

歐盟各國怎麼說？

中國將於1月8日結束入境檢疫，並「有序恢復」批審中國公民出境旅遊及探親所需的簽證。

義大利是2020年疫情爆發以來受到最嚴重打擊的歐洲國家之一。該國近日率先宣布對中國旅客實施強制篩檢，開出「歐盟第一槍」。在ECDC發布聲明之前，義大利總理梅洛尼表示，她「期待並希望」義大利政府的措施能夠在歐盟層面得到實施。

義大利副總理兼交通部長薩爾維尼（Matteo Salvini）表示：「義大利不能成為唯一一個在機場對來自中國的旅客進行新冠疫情檢查的國家，我已經要求在整個歐洲進行檢查和可能的限制。」

儘管法國總統馬克宏表示他已要求有關部門採取「適當措施」保護公民，但法國衞生官員表示他們認為「沒有理由」對旅客重新採取限制措施。

法國健康風險評估委員會（COVARS）負責人奧特蘭（Brigitte Autran）29日在法國一家廣播媒體表示：「從科學的角度來看，現階段沒有理由恢復對邊境的控制。」

德國宣佈暫不打算對中國旅客實施限制。奧地利也表示，中國遊客重返歐洲將會帶來經濟利益。

（法新社、路透社、中國外交部）

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