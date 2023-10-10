 歐盟澄清停援巴勒斯坦　德外長：持續人道援助 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.10.2023

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时政风云

歐盟澄清停援巴勒斯坦　德外長：持續人道援助

巴勒斯坦伊斯蘭極端主義軍事團體哈馬斯周六（10月7日）突襲以色列，至今已經累積至少900人死亡，超過2000人受傷。以色列反擊也造成加沙地區近700人喪命。早前傳出歐盟將停止對巴勒斯坦的所有援助，引發多國反彈。歐盟執委會也隨即發聲明澄清。

以色列空襲加沙地區後，當地民眾在瓦礫堆下尋找生還者

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（德國之聲中文網）歐盟鄰里和擴大事務專員瓦赫利（Oliver Varhelyi）早前在社群平台上發文稱，歐盟執委會正在審查對巴勒斯坦價值6.91億歐元的所有發展投資組合，與此同時，「所有付款立即暫停」。

不過，歐執委隨後發出聲明澄清，表示已著手對巴勒斯坦的援助進行緊急審查，確定資金不會間接讓任何恐怖組織有能力對以色列發動攻擊。

但由於當前沒有預期要支付的款項，因此不會暫停付款。另外，此次審查不涉及歐盟人道救援辦公室（ECHO）提供的人道援助。

哈馬斯7日無預警向以色列發動一系列空中及地面攻擊，至今已造成雙邊共超過千人死傷，還有超過百人被哈馬斯擄為人質。

愛爾蘭、盧森堡公開反對暫停支援

《路透社》報導，瓦赫利的貼文公開後引發多國政府關切，除了警告歐盟不可切斷援助，這損害巴勒斯坦平民的利益，部分國家也進一步質疑歐執委是否有權做出如此決定。

关于加沙地带 你需要知道的

外交人士透露，西班牙、葡萄牙、盧森堡及愛爾蘭都公開反對此決定，另外也有部分國家在檯面下警告歐盟。

以色列南部城市亞實基倫的建築物被哈馬斯發射的火箭擊中

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愛爾蘭外交部發言人表示：「我們的理解是，個別專員做出這類單方面決定沒有法律依據，我們不支持暫停援助。」盧森堡外交部長艾索柏恩（Jean Asselborn）也表示，該國政府不支持暫停援助。

事實上，雖然歐盟成員國早前一致譴責哈馬斯對以色列的攻擊行動，不過對於是否暫停援助一事，則是再度反映出了內部在以巴問題上長期存在的分歧。

此前，德國及奧地利都曾表態將暫停對巴勒斯坦的發展援助；義大利及其他國家則稱，暫時不會討論暫停援助的問題。

以巴冲突 人质家属度日如年

德國外長貝爾博克：繼續人道援助巴勒斯坦人民

德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）表示，德國將繼續向巴勒斯坦領土上的人民提供人道援助。

德國外交部長貝爾博克表示將持續人道援助巴勒斯坦人民（資料照）

德國外交部長貝爾博克表示將持續人道援助巴勒斯坦人民（資料照）

《德新社》引述貝爾博克的說法稱：「舉例來說，我認為現在輕易地說出『我們不應該再提供糧食援助』將是致命的。」关键词：哈马斯

貝爾博克周一（9日）將與巴勒斯坦的發展合作及人道救援區分開，表示德國外交部和其他機構正在與聯合國和非政府援助團體合作，確保不會「直接向巴勒斯坦權力機構支付款項」。但她也指出，該國領土上仍有210萬人依賴糧食援助。

此前，德國發展部長舒爾茲（Svenja Schulze）8日表示，德國正在審查對巴勒斯坦領土提供的數億歐元援助。

（綜合報導）

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