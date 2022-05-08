歐盟會議聚焦俄烏戰爭 拜登簽新法案援烏

（德國之聲中文網）歐盟週一（5月9日）舉辦了「歐洲未來會議」，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在會議中表示，俄羅斯入侵烏克蘭後，一些「不可想像的事又回到歐洲大陸」，並稱戰爭提醒歐盟失去過去與未來的危險性。

她在發言時，也向烏克蘭表態稱，歐洲的未來也是烏克蘭的未來，而歐盟民主的未來也是烏克蘭民主的未來。她也談到，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）已正式提交烏克蘭加入歐盟的申請書，其中包含超過5000頁的問卷。

此外，馮德萊恩在會議中也讚揚了歐盟正在審議的300多項改革提案，並稱她支持重新思考歐盟需要成員國全票同意才能通過任何措施的作法。她說：「原地踏步就是倒退。這次會議向我們表明，歐洲人決心不犯這個錯誤。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）原先希望此次會議能集中討論歐盟未來，以及歐盟可以從新冠疫情中學到什麼教訓。然而，鑒於烏克蘭最近的事態發展，這場世紀衝突也影響了整個會議議程。

馬克宏9日呼籲歐盟進行更廣泛的改革以改造整個聯盟。他在談話中指出，他支持歐盟討論修改管理該集團的條約。他說：「我們需要改革我們的文本——這是顯而易見的。」

馬克宏也說，雖然烏克蘭已經是歐盟大家庭的一員，但根據目前的協議，基輔的入盟申請需要幾年甚至幾十年才能完成。他還建議，歐盟應該組建一個新型的「政治歐洲共同體」，允許歐盟以外的國家加入「歐洲核心價值觀」。

專家也表示，俄羅斯入侵烏克蘭後對歐盟造成的威脅，可能會對歐盟政策產生極戲劇性的影響。歐洲政策中心負責人祖萊格（Fabian Zuleeg）告訴法新社：「我們正處在一個十字路口，這是毋庸置疑的。」

他表示，當俄羅斯在2月24日入侵其鄰國時，一切都改變了。他說：「許多禁忌已經消失，各國正在做他們從未想過自己會做的事情。」

美國防部：跡象表明烏克蘭人被迫帶到俄羅斯

與此同時，美國國防部9日表示，有跡象表明部分烏克蘭公民被強行遷移到俄羅斯。此前，烏克蘭稱有約120萬的烏克蘭人被送往俄羅斯，安置在當地的營地。美國國防部發言人柯比（John Kirby）告訴記者：「我們確實有跡象表明，烏克蘭人正被違背其意願地帶到俄羅斯。」

柯比說，他無法評論營地的數量或它們的模樣。烏克蘭總統澤連斯基上個月曾說，成千上萬的人被送往俄羅斯。柯比說，這些行動是「不合理的」。

此外，美國總統拜登9日也簽署了《租借法案》，以幫助加快向烏克蘭運送武器的速度。此前，美國曾通過該措施幫助盟國對抗納粹德國。

美國國會將再花費數十億美元幫助烏克蘭抵御俄羅斯，民主黨議員準備提供400億美元的軍事和人道主義援助。拜登在一份聲明中說：「我們不能拖延這一重要的戰爭努力。」

烏克蘭總統澤連斯基在推特上發文對此舉表示歡迎，稱這是「歷史性的一步」。

（路透社、法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。