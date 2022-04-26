歐盟批俄「能源勒索」 澤連斯基稱受邀參與G20

（德國之聲中文網）俄羅斯天然氣工業股份公司週三（4月27日）宣布停止對波蘭和保加利亞等兩個歐盟成員國供應天然氣，而該決定受到歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的強烈譴責。

她通過推特發表聲明說：「俄羅斯天然氣工業股份公司宣布單方面停止向歐洲客戶輸送天然氣，這是俄羅斯利用天然氣勒索的又一次嘗試。這毫無道理，也不可接受。」

馮德萊恩強調，此舉表明俄羅斯作為一個天然氣供應商是多麼不可靠。她說，歐盟已經對莫斯科的行動做好了準備，並一直在努力確保替代方案。

她說：「歐洲人可以相信，面對這一新的挑戰，我們與受影響的成員國團結一致。歐洲人可以指望我們的全力支持。」

德國天然氣流量「穩定」

同日，德國能源部表示，在俄羅斯決定停止向保加利亞和波蘭輸送天然氣後，柏林正在「非常密切地」監測天然氣供應情況，目前該部正在與能源公司和供應商進行協調。

該部的一位發言人說：「目前，天然氣流量總體上處於穩定水平。然而，我們看到，歐洲其他國家出現了停止供應的情況。」

德國負責能源的官方機構德國聯邦網路局（Bundesnetzagentur）27日證實，德國的天然氣供應情況「目前」令人滿意。

與此同時，德國社會民主黨（SPD）的議員施特格納（Ralph Stegner）告訴德國之聲，他不預期俄羅斯會關閉對德國的天然氣供應，儘管俄羅斯天然氣工業股份公司27日停止對波蘭和保加利亞供應天然氣。不過，他說，為了避免發生這種情況，德國正在為此「做準備」。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）批評俄羅斯以天然氣勒索歐洲國家。

施特格納還表示，德國在經歷數週的猶豫後，已誓言要向烏克蘭提供重型武器，他並未看到任何政策轉變。

他向德國之聲表示：「我們總說，我們試圖用能做的一切以及在政治、經濟、財政和軍事援助方面負責任的方式支持烏克蘭。我們談論的是防禦性坦克、防空坦克，而不是進攻性坦克。我們真正要看的第二部分是，我們盡可能地幫助烏克蘭人，但不要增強讓北約或德國捲入戰爭的風險。」

施特格納還駁斥了關於社民黨內存在親俄情緒的說法，盡管前社民黨總理施羅德（Gerhard Schröder）仍與俄羅斯總統普丁保持密切聯繫。

烏官員：俄未停止攻擊亞速鋼鐵廠

與此同時，烏克蘭國防部顧問薩克（Yuriy Sak）27日接受德國之聲訪問，表示超過1000名平民與500名受傷的烏克蘭軍事人員仍然被困在馬里烏波爾的亞速鋼鐵工廠內。

他說：「儘管俄羅斯總統稱其部隊將停止進攻，但俄羅斯軍隊繼續向馬里烏波爾和亞速鋼鐵工廠投擲他們所擁有的一切武器。他們繼續炮擊，繼續以導彈襲擊，繼續發動步兵攻擊。」

薩克說，基輔的盟友已經轉變立場，向烏克蘭提供重型武器，但他說，烏克蘭需要德國提供更多重型武器。他表示：「昨天，德國國防部長做出了關於向烏克蘭提供更多坦克的承諾，但這仍然不夠。」

同日，德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock ）在德國聯邦議院發言時，為柏林向烏克蘭提供重型武器的決定進行了辯護。她說，德國向烏克蘭交付包含坦克在內的重型武器，是正確的一步。

她說：「否則我們將不得不對烏克蘭說：『請獨自戰鬥』，而我們不想這樣做。我們與烏克蘭團結一致。」

貝爾博克認為，德國政府26日宣布批准向烏克蘭交付防空坦克的決定，「不是一個倉促的行爲」。

她說，這一步驟是經過準備並與盟國密切協調的。她也駁斥向烏克蘭提供武器會讓德國捲入戰鬥的說法，強調此舉不是德國要投入戰鬥，而是因為德國支持烏克蘭的自衛權。

聯合國秘書長抵達基輔

同日，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）結束在莫斯科與俄羅斯總統普丁的會談後已於27日抵達烏克蘭首都基輔。

古特雷斯在推特上寫道：「我在訪問莫斯科後已抵達烏克蘭。我們將繼續努力擴大人道主義支持，確保平民從衝突地區撤離。這場戰爭越早結束越好，這是為了烏克蘭、俄羅斯和世界的利益。」

另一方面，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）感謝印尼總統佐科威（Joko Widodo）邀請他參加G20峰會的一些活動。兩位領導人還討論了糧食安全問題。

澤連斯基在推特上寫道：「我與印尼總統佐科威進行了會談。感謝他對烏克蘭主權和領土完整的支持，特別是在聯合國的明確立場。我們討論了糧食安全問題，也感謝他邀請我參加G20峰會。」

印尼是20國集團的輪值主席國，將於11月15日至16日在峇厘島主辦該集團的峰會。印尼當局尚未確認澤連斯基是否已被邀請參加峰會。今年3月，這個東南亞國家對聯合國大會譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議投了贊成票。

（路透社、法新社、美聯社）