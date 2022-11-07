歐盟就立陶宛出口禁令向WTO挑戰中國

（德國之聲中文網）歐盟委員會週三（12月7日）要求世界貿易組織（WTO）成立專家裁決小組，以解決兩起對華貿易爭端，包括中國對立陶宛實施的懲罰性貿易禁令，以及中國限制歐盟高科技專利持有人透過歐盟法院尋求專利保護的權利。歐盟委員會批評，北京舉措「對歐洲企業造成了極大的傷害。」

立陶宛方面，歐盟委員會聲明稿表示，中國自2021年12月起對立陶宛的出口產品以及含有立陶宛製造材料的歐盟出口產品，實施了「歧視性和強制性措施」。中國海關當局拒絕進口立陶宛產品，不只影響立陶宛，也牽連其他跨國公司。同時，中國也減少對立陶宛的出口。

聲明還指出，中國以檢疫為由無預警全面禁止從立陶宛進口酒精、牛肉、乳製品、原木和泥炭，但在被要求進一步解釋時，卻未能給出合理解釋。

自2021年12月起，中國因「台灣問題」降級與立陶宛的外交關係。在立陶宛允許台灣在維爾紐斯開設代表處後，北京再對跨國公司施加壓力、要求它們與立陶宛割席。彭博社引述知情人士說法報導，德國和瑞典的公司也受到影響。

中國海關統計數據顯示，2022年1月至10月，立陶宛對華貿易額同比大幅下降了80%。歐盟認為，中國此舉違反了世貿組織規則，因而尋求世貿組織成立專家小組進行仲裁。

立陶宛對台政策惹怒北京

專利爭端方面，歐盟委員會批評中國所謂的「反訴禁令」，使得歐盟的高科技專利持有人「陷入了困境」。聲明稿表示，中國單方面強加有利於本國企業的規則，卻損害了世貿組織保護知識產權的多邊體系，此舉並不符合世貿組織《與貿易有關的知識產權協議》（TRIPS），因此要求世貿專家小組審理此案，以確保歐盟的高科技產業能夠有效行使其專利權、保護創新投資。

2020年8月，中國法院發布了「反訴禁令」裁決，阻止擁有高科技專利的公司透過非中國法院——包括歐盟法院——有效保護其專利。

歐盟委員會的聲明稿舉例，譬如一家擁有移動電話技術的歐洲公司，若與中國的移動電話製造商出現貿易爭端，卻無法透過歐盟法院尋求解決。若違反中國所謂的「反訴禁令」，還可能招致每日高達13萬歐元的罰款。

歐盟委員會認為：「中國的措施實際上剝奪了歐洲高科技公司在歐盟境內或在中國以外的任何其他法院，行使和實施其專利權的可能性。如果有關於歐盟專利權的問題，應該由歐盟法院決定。就中國製造商而言，他們要求實施這些反訴禁令是為了向專利權人施壓，讓他們以更低的價格獲得歐洲技術。」

来自中国的投资：想说爱你不容易 爱恨交织 根据墨卡托中国研究中心的一项研究，2016年中国对欧盟直接投资总额同比增加了77%，达到350亿欧元。而德国在其中所占份额最高，为31%。最近十年来，中国已经成为欧洲大陆的一个重要投资来源国，主要投资目标是高科技领域。但是来自中国的巨额投资也引发了欧洲人的种种担忧。

来自中国的投资：想说爱你不容易 美的收购库卡 这是近年来最受关注的中资在欧收购案之一。中国家电业巨头美的集团去年斥资46亿欧元买下了德国机器人制造商库卡（Kuka），引起颇多有关高精尖敏感技术安全的顾虑。德国政府最终还是给收购计划亮了绿灯，原因是德国国家安全利益不会受到威胁。

来自中国的投资：想说爱你不容易 走进“新时代” 除了德国之外，中国在欧洲另一个重要投资对象就是英国。2016年9月，英国政府正式批准了欣克利角C核电站项目，该项目是中国广核集团和法国电力集团共同投资的。随着英国退出欧盟已成定局，北京和伦敦表示两国关系将迎来新的“黄金时代”，而中国也是英国在退欧之后希望缔结自由贸易协议的国家之一。

来自中国的投资：想说爱你不容易 比雷埃夫斯港 这是希腊最大的港口，欧洲十大集装箱码头之一，是通往亚洲、东欧和北非地区的货运枢纽。2016年，中国国企中远集团（COSCO）收购该港67%股权的计划得到了希腊议会的批准，收购总金额近3.7亿欧元，此外中远集团还计划为港口建设再投资3.5亿欧元。不过收购行动也引发了港口工人的罢工，他们担心自己因此而失去工作。

来自中国的投资：想说爱你不容易 有史以来最大宗！ 到目前为止，中国投资商在海外最大规模的并购交易就是中国化工集团收购瑞士农化和种子业巨头先正达（Syngenta）。相关并购交易预计在6月上旬就会完成。中国化工出资430亿美元，预计将购得先正达将近81%的股权。此前这家中国国有化工巨头还收购了德国特种机械制造商克劳斯玛菲（KraussMaffei）。

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来自中国的投资：想说爱你不容易 遭遇挫败 越来越多的中国海外并购行动因为欧洲和美国提高监管门槛而宣告失败。研究统计显示，去年一共有总价值750亿欧元的30桩中资海外并购交易案因为监管部门的阻止和外汇交易限制而告吹，这其中最受瞩目的应该就是中国宏芯基金收购德国芯片制造商爱思强（Aixtron）未果的案例，而且主要失败原因是奥巴马政府的阻挠。

来自中国的投资：想说爱你不容易 担心敏感技术流失 这些“流产”的中资并购计划也反映了欧洲面对中国投资日益增长的顾虑，尤其是涉及敏感技术领域的时候。但是欧洲方面的挫折感也部分来自投资不平衡：中资在欧盟收购的规模大于欧盟在中国的收购。欧洲企业抱怨，中国在电信、医疗和物流等很多领域仍然为外国投资者设置重重障碍。 作者: 雨涵, Srinivas Mazumdaru



下一步？

歐盟委員會要求世貿組織成立專家小組進行仲裁，這是歐盟就對華貿易爭端採取的最新措施。今年年初，歐盟已將兩起爭端提交給世貿組織，雙方兩度進行磋商。

歐盟委員會負責貿易的副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombroskis）6日在接受彭博社採訪時表示：「我們的首要選擇是通過磋商找到談判解決方案，我們在這些交流中投入了大量時間，以避免採取進一步措施，但這些交流並沒有給我們帶來滿意的結果。」報導表示，對華貿易爭端升級之際，歐盟正重新評估與中國的關係，從市場開放到人權等問題方面，中國越來越被視為對手。

路透社則指出，歐盟委員會正式要求在世貿組織與中國進行磋商是挑戰的第一步，但這種協商很少能解決爭端。

世貿組織爭端解決機構（DSB）將在2022年12月20日的下次會議上，討論歐盟的有關請求。歐盟委員會聲明稿指出，中國可以反對設立專家小組一次。若中國反對，歐盟將重新提出請求，小組將在2023年1月30日的DSB會議上成立，小組程序可持續一年半之久。

中國官方尚未針對歐盟委員會的聲明與行動做出回應。

（路透社、歐盟委員會、彭博社）

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