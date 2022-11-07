歐盟就立陶宛出口禁令向WTO挑戰中國

中國自去年12月開始對立陶宛實施懲罰性貿易限制。歐盟委員會週三批評，北京此舉「對歐洲企業造成了嚴重損害」，並要求世界貿易組織成立專家小組進行仲裁，歐盟愈趨強硬的態度有可能解決對華貿易爭端嗎？
（德國之聲中文網）歐盟委員會週三（12月7日）要求世界貿易組織（WTO）成立專家裁決小組，以解決兩起對華貿易爭端，包括中國對立陶宛實施的懲罰性貿易禁令，以及中國限制歐盟高科技專利持有人透過歐盟法院尋求專利保護的權利。歐盟委員會批評，北京舉措「對歐洲企業造成了極大的傷害。」
立陶宛方面，歐盟委員會聲明稿表示，中國自2021年12月起對立陶宛的出口產品以及含有立陶宛製造材料的歐盟出口產品，實施了「歧視性和強制性措施」。中國海關當局拒絕進口立陶宛產品，不只影響立陶宛，也牽連其他跨國公司。同時，中國也減少對立陶宛的出口。
聲明還指出，中國以檢疫為由無預警全面禁止從立陶宛進口酒精、牛肉、乳製品、原木和泥炭，但在被要求進一步解釋時，卻未能給出合理解釋。
自2021年12月起，中國因「台灣問題」降級與立陶宛的外交關係。在立陶宛允許台灣在維爾紐斯開設代表處後，北京再對跨國公司施加壓力、要求它們與立陶宛割席。彭博社引述知情人士說法報導，德國和瑞典的公司也受到影響。
中國海關統計數據顯示，2022年1月至10月，立陶宛對華貿易額同比大幅下降了80%。歐盟認為，中國此舉違反了世貿組織規則，因而尋求世貿組織成立專家小組進行仲裁。
專利爭端方面，歐盟委員會批評中國所謂的「反訴禁令」，使得歐盟的高科技專利持有人「陷入了困境」。聲明稿表示，中國單方面強加有利於本國企業的規則，卻損害了世貿組織保護知識產權的多邊體系，此舉並不符合世貿組織《與貿易有關的知識產權協議》（TRIPS），因此要求世貿專家小組審理此案，以確保歐盟的高科技產業能夠有效行使其專利權、保護創新投資。
2020年8月，中國法院發布了「反訴禁令」裁決，阻止擁有高科技專利的公司透過非中國法院——包括歐盟法院——有效保護其專利。
歐盟委員會的聲明稿舉例，譬如一家擁有移動電話技術的歐洲公司，若與中國的移動電話製造商出現貿易爭端，卻無法透過歐盟法院尋求解決。若違反中國所謂的「反訴禁令」，還可能招致每日高達13萬歐元的罰款。
歐盟委員會認為：「中國的措施實際上剝奪了歐洲高科技公司在歐盟境內或在中國以外的任何其他法院，行使和實施其專利權的可能性。如果有關於歐盟專利權的問題，應該由歐盟法院決定。就中國製造商而言，他們要求實施這些反訴禁令是為了向專利權人施壓，讓他們以更低的價格獲得歐洲技術。」
歐盟委員會要求世貿組織成立專家小組進行仲裁，這是歐盟就對華貿易爭端採取的最新措施。今年年初，歐盟已將兩起爭端提交給世貿組織，雙方兩度進行磋商。
歐盟委員會負責貿易的副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombroskis）6日在接受彭博社採訪時表示：「我們的首要選擇是通過磋商找到談判解決方案，我們在這些交流中投入了大量時間，以避免採取進一步措施，但這些交流並沒有給我們帶來滿意的結果。」報導表示，對華貿易爭端升級之際，歐盟正重新評估與中國的關係，從市場開放到人權等問題方面，中國越來越被視為對手。
路透社則指出，歐盟委員會正式要求在世貿組織與中國進行磋商是挑戰的第一步，但這種協商很少能解決爭端。
世貿組織爭端解決機構（DSB）將在2022年12月20日的下次會議上，討論歐盟的有關請求。歐盟委員會聲明稿指出，中國可以反對設立專家小組一次。若中國反對，歐盟將重新提出請求，小組將在2023年1月30日的DSB會議上成立，小組程序可持續一年半之久。
中國官方尚未針對歐盟委員會的聲明與行動做出回應。
（路透社、歐盟委員會、彭博社）
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