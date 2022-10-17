 歐盟外長呼籲對中強硬 北京:合作大於競爭 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.10.2022

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歐盟外長呼籲對中強硬 北京:合作大於競爭

近年來歐中關係不斷出現挑戰，從原本的合作走向競合並進。一份歐盟外交部發表的官方文件露出，內容呼籲各成員國減少對中國經濟依賴、向美國靠攏。對此，歐洲各國的態度為何？北京當局如何看待此事？

《金融時報》接露歐盟外交部起草的一份文件，內文建議歐盟成員國實現供應鏈多元化，降低對中國依賴。

《金融時報》接露歐盟外交部起草的一份文件，內文建議歐盟成員國實現供應鏈多元化，降低對中國依賴。

（德國之聲中文網）《金融時報》週一（10月17日）公開一份由歐盟外長提出的內部文件，文中建議歐盟成員國務必對中國採取更強硬的態度，並將視其為主要競爭對手。

這份文件出自歐盟各國外交部長在盧森堡召開會議的內容，預計商討對北京的戰略計畫。在中共二十大期間，這份文件格外引人關注。

在這份長達5頁的評估報告中指出，歐盟應強化與美國、印太地區的合作，減少對中國在經濟及產業供應鏈上的依賴。

「中國已成為更加強大的全球競爭者，對於歐盟、美國等其他盟友來說，我們必須評估如何有效應對當前和即將到來的挑戰。」文中寫道，這些挑戰可能會「擴大我們與中國在政治及立場上的分歧。」

一位歐盟資深官員向《金融時報》透露：「簡單來說，從經濟到政治層面，（中歐關係）都將轉向全面競爭。」

另外，報告提及歐盟在半導體和特定稀土金屬方面對中國的依賴是一項「戰略弱點」。博雷利建議，歐洲應在技術及關鍵原料上，透過多元化的選項來分散風險，以免過度依賴中國。他以烏俄戰爭為例，指出歐洲各國對俄羅斯天然氣的依賴及脆弱性，「我們應避免重蹈覆徹。」

對此，荷蘭外交部長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）說，「我們正在把那些天真的想法拋腦後。」並表示他同意文件中的做法。

整份文件僅以一個段落提及未來中國與歐盟在特定領域上「有限度的合作」（areas of limited potential co-operation），包括氣候變遷及環境保育等議題。 

圖為2022年10月17日歐盟成員國外長會議上，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）。

圖為2022年10月17日歐盟成員國外長會議上，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）。

北京:中歐是夥伴非對手

中國外交部發言人汪文斌於17日的例行記者會上，針對此文件提及的「供應鏈多元化」發表評論，強調全球產業鏈供應鏈的形成和發展，是市場機制及企業選擇交互作用下產生的結果。「出於政治目的的人為設限，將干擾國際合作，影響供應鏈穩定。這不僅不利於產業發展，更不符合任何國家的利益。」

汪文斌更表明中國商品為控制通貨膨脹帶來的效益，比「全球所有央行加起來更多、更大」，呼籲歐方客觀看待雙方關係，以共同利益為考量、維護經貿穩定。他重申：「中歐關係是夥伴而不是對手，我們經濟往來密切、有很強互補性，合作遠大於競爭。」 

中歐關係生變 

《金融時報》報導，對歐盟來說，中國與俄羅斯關係的加深是「一個令人擔憂的發展」。文件指出，北京對俄的支持「使中國更直接地與西方民主國家抗衡。」歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）也認為，在二十大期間，中國國家主席習近平的發言，是以抨擊他國的「外來干涉」和「貿易保護主義」來鞏固其專制地位。

許多與會的歐盟官員也表示，歐洲會將過去一年發生的事都納入考量，以評估如何調整對中國立場，包括支持俄羅斯入侵烏克蘭、對台灣的威脅、對香港人權的態度，以及對新疆維吾爾族的待遇等。

自2019年以來，歐盟將中國視為 「合作夥伴、競爭對象和體制對手」，然而，該文件表明此現行政策已然過時，且由於貿易爭端、雙方相互實施的經濟制裁，以及一系列未能達成共識的決策，《金融時報》稱，歐盟與中國的關係已產生「重大變質」（the significant souring）。

（金融時報、路透社、彭博社）

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