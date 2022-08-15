歐盟報告：歐洲面臨500年來最嚴重乾旱

歐洲聯盟委員會聯合研究中心表示，歐洲今年的乾旱情況可能是「500年來最嚴重」。根據最新的觀測報告內容指出，歐洲大陸3分之2的土地都處於乾旱警戒或警報，而土壤水份不足將影響作物生長。
（德國之聲中文網）歐洲聯盟委員會聯合研究中心週二（8月23日）發表報告指出，由於熱浪侵襲和降雨量減少，歐洲有近3分之2的地區處在乾旱警戒或警報狀態。歐盟委員會發言人稱，歐洲目前正處於「500年來最嚴重的乾旱」。
歐盟的觀測報告顯示，歐洲有近3分之2的地區處在乾旱警戒或警報狀態。其中有47%的地區面臨乾旱風險，土壤水分明顯不足；另有17%的地區處於更嚴重的警報狀態，其中植被受到影響。相比7月份，這兩個數據分別上升3個百分點和8個百分點。
歐盟委員會發言人巴爾克（Johannes Bahrke）週二（23日）表示，這場旱災可能是「500年來最嚴重的一次」。他進一步說：「這當然只是第一次評估，我們需要在這個季節結束時，用最終的數據來確認這一點。」德新社報導指出，歐洲許多地區面臨嚴重，主要是降雨量不足，以及從5月起連續的熱浪影響了河流的流量和水位。
報告指出，今年以來歐洲大量地區都出現乾旱情況，到8月初情況進一步惡化，而土壤水份不足，或許已讓農作物生長受到影響。其中，英國、德國、法國，以及義大利和西班牙等多個歐洲南部國家的情況正在惡化。
極端酷熱和乾旱天氣也已影響歐洲的夏季作物，歐盟預料今年的玉米和大豆等糧食產量，會較過去5年平均值下跌12%至16%。2022年的飼料用玉米產量與前5年的平均水平相較，預計會減少16%，大豆和向日葵的產量預計將分別下降15%和12%。
而除了歐洲的水力發電受到衝擊外，由於冷卻系統用水供應缺乏，乾旱將對其他發電業者造成更大的影響。
許多河川目前的低水位也會阻礙歐洲內陸航運，例如萊茵河（Rhine）的航運量能減少，將影響煤炭和石油運輸。
歐洲乾旱觀測站（EDO）表示，雖然8月中旬的降雨可以緩解部分旱情，但在某些情況下，降雨是以雷雨的形式出現，可能會造成進一步破壞。
報告預測，到今年11月以前，毗鄰地中海的歐洲地區會比往年同期「更暖和、更乾燥」；在8月至10月，歐洲部分地區可能迎來正常水平的降雨，但這樣的雨量可能不足以使這些地區，從超過半年的降雨「赤字」中完全恢復。
報告稱，氣候條件惡化最嚴重的地區，有不少是已在2022年春季已經受到乾旱影響的地區——包括義大利北部、法國東南部、以及匈牙利和羅馬尼亞的部分地區。
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