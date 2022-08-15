歐盟報告：歐洲面臨500年來最嚴重乾旱

（德國之聲中文網）歐洲聯盟委員會聯合研究中心週二（8月23日）發表報告指出，由於熱浪侵襲和降雨量減少，歐洲有近3分之2的地區處在乾旱警戒或警報狀態。歐盟委員會發言人稱，歐洲目前正處於「500年來最嚴重的乾旱」。

歐盟的觀測報告顯示，歐洲有近3分之2的地區處在乾旱警戒或警報狀態。其中有47%的地區面臨乾旱風險，土壤水分明顯不足；另有17%的地區處於更嚴重的警報狀態，其中植被受到影響。相比7月份，這兩個數據分別上升3個百分點和8個百分點。

歐盟委員會發言人巴爾克（Johannes Bahrke）週二（23日）表示，這場旱災可能是「500年來最嚴重的一次」。他進一步說：「這當然只是第一次評估，我們需要在這個季節結束時，用最終的數據來確認這一點。」德新社報導指出，歐洲許多地區面臨嚴重，主要是降雨量不足，以及從5月起連續的熱浪影響了河流的流量和水位。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 长江流域旱情严重 持续高温少雨导致长江流域发生严重旱情，出现汛期反枯现象。比如在流经重庆市东部云阳县的长江上游河段，大片江滩裸露，土地龟裂。据重庆水利局的消息，截至8月15日8时，重庆市51条河流断流，24座水库干涸，2138眼机电井出水不足。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 部分地区生活用水出现困难 重庆市巫山县等地遭受旱灾，民众生活用水出现困难。这是送水车到巫山县骡坪镇救灾供水。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 四川工业用电企业停工6日 据官方消息，8月16日，长江汉口站水位较历年同期日均值已偏低6.7米以上，为历史同期最低水位。在四川省，极端高温、降雨量小以及江河来水量大减导致严重依赖水力发电的该省发电量严重不足。8月14日，四川省宣布工业用电企业将在8月15日—20日期间生产全停，“让电于民”。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 建筑制冷增加能耗 在上海，今年夏天的40度以上极端酷热天数已经突破了6天，创下了1873年有正式气象记录以来的新高。不论是企业，还是公共建筑，抑或民宅，空调设备都在全力制冷，显著推高了电力消耗。在中国，尽管新能源比重不断上涨，但是煤电比重依然居高不下。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 刷新极值 在北京，有6个国家级气象站在今年8月刷新了建站以来的高温极值记录。图为亮马河边一名市民正在试图纳凉。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 中国气象局：全国40摄氏度以上地区史上面积最大 中国气象局国家气候中心8月17日发布的数据显示，本轮高温已持续64天，为1961年来最长。40摄氏度以上地区覆盖范围历史最大，达136.5万平方公里。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 北半球集体发烧 由于拉尼娜现象等多方因素，北半球今年夏天普遍出现高温干旱。除了中国，欧洲也深受其害。在西班牙东南部地区，地方政府已经发布了高温红色警报。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 山火频发 伴随着极端高温而来的还有极度干旱，欧洲各地也因此频发森林火灾。许多村镇不得不被消防部门紧急撤离。图为7月中旬法国西南部的一场山火。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 农业歉收 高温干旱还严重威胁到了农业生产。在中国，水利部已经启动了长江流域干旱防御Ⅳ级应急响应。在欧洲，干旱将严重降低今年的农作物收成。据德国农业部数据，近年来，由于夏季干旱，德国多个地区的农业收成比历年平均值低15%左右。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 工业也受影响 高温干旱同样也会干扰工业运行。比如近期水位严重降低的莱茵河，货船不得不削减超过一半的载货量，否则就有搁浅的危险，这导致许多工厂的原材料供应、成品发货受阻，从而不得不减产。河流水位过低、水温过高，还导致煤电厂、燃气电厂、核电厂的冷却水供应紧张，不得不减小发电量。



乾旱帶來的衝擊

報告指出，今年以來歐洲大量地區都出現乾旱情況，到8月初情況進一步惡化，而土壤水份不足，或許已讓農作物生長受到影響。其中，英國、德國、法國，以及義大利和西班牙等多個歐洲南部國家的情況正在惡化。

極端酷熱和乾旱天氣也已影響歐洲的夏季作物，歐盟預料今年的玉米和大豆等糧食產量，會較過去5年平均值下跌12%至16%。2022年的飼料用玉米產量與前5年的平均水平相較，預計會減少16%，大豆和向日葵的產量預計將分別下降15%和12%。

而除了歐洲的水力發電受到衝擊外，由於冷卻系統用水供應缺乏，乾旱將對其他發電業者造成更大的影響。

許多河川目前的低水位也會阻礙歐洲內陸航運，例如萊茵河（Rhine）的航運量能減少，將影響煤炭和石油運輸。

干旱造成莱茵河货运骤减

歐洲乾旱觀測站（EDO）表示，雖然8月中旬的降雨可以緩解部分旱情，但在某些情況下，降雨是以雷雨的形式出現，可能會造成進一步破壞。

狀況何時緩解？

報告預測，到今年11月以前，毗鄰地中海的歐洲地區會比往年同期「更暖和、更乾燥」；在8月至10月，歐洲部分地區可能迎來正常水平的降雨，但這樣的雨量可能不足以使這些地區，從超過半年的降雨「赤字」中完全恢復。

報告稱，氣候條件惡化最嚴重的地區，有不少是已在2022年春季已經受到乾旱影響的地區——包括義大利北部、法國東南部、以及匈牙利和羅馬尼亞的部分地區。

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