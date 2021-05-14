歐盟七月啟用疫苗證書 承諾捐一億劑疫苗

（德國之聲中文網）歐盟輪值主席國葡萄牙在布魯塞爾宣布，此數位證書為二維碼的形式的防偽證明，目的是讓人們於疫情期間在歐洲旅行更為便利。歐盟成員國和歐盟議會已於週四同意在今年7月1日啟用數位疫苗證書。除了是否已接種疫苗之外，證書內還會包含檢測結果和是否為康復者等三種資訊。

為夏季旅行季及時達成協議

自今年初以來，歐盟一直就能通行全歐的旅行證明進行辯論。但直到現在才就最後的細節達成了協議。對於歐盟國家在多大程度上能夠自行決定放寬旅行限制，一直存在爭議。現在的妥協方案規定不干涉成員國的主權，但只有在需要的情況時，才應引入額外的限制措施，例如對那些檢測為陰性、已接種疫苗或已治癒的人進行檢疫。

旅客在邊境檢查時需出示證書

德國衛生部長斯潘（Jens Spahn）表示，目前德國預計最晚可以在今年6月底前啟用此數位證書。他補充說，相關的應用程序應該能在未來幾週內準備好。接種疫苗的人將來會在接種後收到二維碼形式的證書，他們可以將其掃描存到應用程序上。如此一來，旅客便能在邊境檢查時出示此證書。

許多歐盟國家已經免去入境隔離義務，例如在希臘，只需要完成疫苗接種或提供不超過72小時的PCR測試證明。奧地利和義大利也只要求旅客在抵達時，提供陰性的新冠測試結果。

歐盟承諾至今年底前捐贈至少一億劑疫苗

此外，歐委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也在今天開幕的G20會議上，與主席國義大利總理德拉吉（Mario Draghi）共同宣布疫苗捐贈的消息，她表示：「歐盟團隊的目標是在2021年底前，向中低收入國家捐贈至少一億劑新冠疫苗。」德拉吉則提到：「當我們為下一次大流行病做準備時，首要任務必須是確保我們共同克服當前的大流行病，我們必須盡快為全世界接種疫苗。」

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