 歐洲跨國議員團訪台 成員曾遭北京制裁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.11.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

歐洲跨國議員團訪台 成員曾遭北京制裁

台海局勢不斷升溫之際，曾呼籲各國共同應對北京威脅的「對華政策跨國議會聯盟」8位歐洲跨國議員週二訪台。儘管北京可能不悅，訪團仍堅持訪台，此行目的為何？

2022年4月5日比蒂科夫（Reinhard Bütikofer）於歐盟中國峰會上發表言論。

2022年4月5日比蒂科夫（Reinhard Bütikofer）於歐盟中國峰會上發表言論。

（德國之聲中文網）由8名來自「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）的歐洲跨國議員代表團預計週二（11月1日）抵達台灣。代表團由IPAC共同主席、歐洲議會對中國關係代表團團長比蒂科夫（Reinhard Bütikofer）率領5名共同主席及2名成員組成，其中2位曾遭北京列入制裁黑名單。

啟程前，比蒂科夫接受美國新聞網站POLITICO訪問，他表示：「這次的出訪具有非常實際的目標。我們將從台灣帶回一個更清晰的立法藍圖，應用至各自的立法單位。在實現這些目標之前，我們不會善罷甘休。」

代表團預計1日至4日訪台，以貿易、投資及技術為會談重點。公開行程包含拜會台灣總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等高層官員，並會晤陸委會、經濟部、歐洲經貿辦事處（EETO）及歐洲在台商務協會（ECCT）等單位，舉行經貿圓桌會議，探討如何深化台歐在經貿投資、高科技產業、供應鏈安全等領域上的合作。

台灣外交部表示，這是繼法國國會訪團、德國國會訪團及歐洲議會副議長訪團後，另一歐洲重要跨國訪團以「實際行動展現對台灣的堅定支持」。

至截稿前，中國官方尚未對此做出公開回應，但中國向來堅持反對外國議員政要訪問台灣。

IPAC代表團是繼10月24日德國聯邦議院人權委員會後，新一批出訪台灣的歐洲議員。

IPAC代表團是繼10月24日德國聯邦議院人權委員會後，新一批出訪台灣的歐洲議員。

IPAC是什麼？

IPAC是由歐洲議會與美國、歐洲地區國家、澳大利亞、加拿大、印度、日本等29國跨黨派國會議員於2020年6月所組成的民主聯盟。此次為IPAC首度組團正式訪台，出訪成員國包含德國、捷克、荷蘭、英國、比利時、烏克蘭和科索沃。

今年8月美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國對台海周邊展開軍事演習。 IPAC於9月在美國華府舉行大會，發表共同聲明予以強烈譴責，並宣示將致力推動國會議員訪台，力抗中國政治及軍事脅迫。

此行訪團團長比蒂科夫和荷蘭籍跨國議員史卓瑪（Sjoerd Sjoerdsma）自去年年初以來，就因關注新疆人員議題遭中國政府制裁。台灣外交部另指出，IPAC曾力挺被中國列入制裁清單的外交部長吳釗燮，邀請其視訊參加首次IPAC年會。

歐洲對華政策調整

IPAC訪台正值中共二十大剛剛落幕不久。在二十大報告中，中國國家主席習近平重申北京不會放棄在必要時使用武力「統一」台灣。

隨著台海局勢緊張、國際地緣政治升溫，歐洲對台關注也跟著增加。俄羅斯總統普京持續入侵烏克蘭，中國與俄羅斯的緊密關係也加深了歐洲對中態度的懷疑

歐盟的外交政策部門歐洲對外行動署近日發布一份內部文件，呼籲成員國與北京在處理衝突時要專注於「緩和及威懾」（de-escalation and dissuasion），希望避免中國軍事入侵台灣。其中歐洲各國最大的擔憂，來自台灣半導體的全球供應鏈地位。台灣在先進晶片的供應佔比高達近90%。

烏克蘭議員克尼茨基（Mykola Kniazhytskyi）是訪台的另一名成員，他認為烏克蘭和台灣有諸多相似之處。

克尼茨基向POLITICO說：「民主國家——尤其是德國——正在努力記取過去（與俄羅斯關係）的教訓。我將不斷強調，對俄羅斯的依賴是如何使我國和全球陷入重大危機。我們正在無警覺心地讓同樣的事發生在台灣。」

（綜合報導）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

HANDOUT - 23.10.2022, Taiwan, Taoyuan: Mitglieder des Menschenrechtsausschusses des deutschen Bundestags bei ihrer Ankunft am Flughafen. Peter Heidt (5l, FDP), Leiter der Gruppe, Jörg Polster (2l), Generaldirektor Deutsches Institut Taipei, und Ming-Yen Tsai (4r), Vize Aussenminister von Taiwan, stehen mit der Gruppe zusammen. Ungeachtet des Widerstands aus Peking sind Mitglieder des Menschenrechtsausschusses des deutschen Bundestags am Sonntag zu einem Besuch in Taiwan eingetroffen. Angesichts der wachsenden Spannungen mit China wollen die Abgeordneten mit ihrer Visite bis Mittwoch ein Zeichen der Unterstützung für die demokratische Inselrepublik senden. (zu dpa: «Menschenrechtsausschuss des Bundestags trifft zu Besuch in Taiwan ein») Foto: -/Außenministerium von Taiwan/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

德国人权委员会访团抵台 “期待激动人心的讨论” 23.10.2022

继本月初“友台小组”访台后，德国联邦议院“人权委员会”代表团周日抵台。率领代表团的自民党议员海特表示，中国的威胁姿态不应妨碍他们访问和支持与德国有共同民主自由价值观的台湾。

24.10.2022+++ In this photo released by the Taiwan Presidential Office, Taiwan's President Tsai Ing-wen, center, poses for photo with a group of German lawmakers led by Free Democratic Party's Peter Heidt, seventh left, at the Presidential Office in Taipei, Taiwan, Monday, Oct. 24, 2022. Any changes to the China-Taiwan relationship must come about peacefully, a visiting German lawmaker said Monday, two days after China's ruling Communist Party wrote its rejection of Taiwan independence into its charter. (Taiwan Presidential Office via AP)

德国访团会见蔡英文 反对中国武力恫吓台湾 24.10.2022

台湾总统蔡英文中周一在总统府接见德国联邦议院“人权委员会”代表团。蔡英文感谢德国在国际上对台湾的支持。率领代表团的议员海特表达德国立场称，台海现状若要改变，只能在和平并且两岸取得共识的前提下改变。

Hamburg-Summit China-Meets-Europe - Reinhard Bütikofer, Abgeordneter von Europaparlament. Foto: DW/Mu Cui, 26.11.2018

德欧洲议员：习近平对外政策阻碍中国成为世界领导力量 18.10.2022

尽管面对国际压力和国内的不满，习近平预计在二十大上连任中共最高领导。他对自身权力和国家实力的自信对于西方意味着什么？德国之声电视连线欧洲议会中国小组主席、绿党议员比蒂科夫（Reinhard Bütikofer），请他谈对此的看法。

广告

媒体看中国

“一旦需要对中国实施制裁，德国经济界不得不自己承担后果” 。杜伊斯堡集装箱港口

德语媒体：假如同中国发生贸易战，政府将不提供援救

德国总理肖尔茨访华前，媒体持续讨论怎样构建新形势下的德中关系，热度不减。另外，饱受争议的中梵协定不久前再被延长两年，也成为媒体关注的话题。  