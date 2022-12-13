歐洲議會宣佈俄羅斯為「支持恐怖主義國家」

（德國之聲中文網）歐洲議會在週三（11月23日）通過宣佈俄羅斯為「支持恐怖主義國家」的決議（state sponsor of terrorism）後發新聞稿，表示「俄軍及其代理人對烏克蘭平民做出蓄意攻擊和殘暴行徑，他們破壞民用基建設施，以及其他嚴重違反國際人道法律的行為，構成恐怖活動和戰爭罪行」。
此譴責決議具有象徵含意，被視為回應了烏克蘭總統澤連斯基的請求，他表示歡迎。但美國政府至今對於作出類似的定性仍持抗拒態度，解釋是因為可能在美國司法制度下引致意料之外的後果。
決議通過後，歐洲議會的網站被黑客攻擊，歷時約兩小時。議長指一個親俄組織承認發動黑客攻擊，議會的資安專家會應對並保護系統。
何謂「支持恐怖主義國家」？
在美國，宣稱某國為「支持恐怖主義國家」是一種法律手段，涉事國家須「重覆地支持國際恐怖主義活動」。目前，只有古巴、伊朗、朝鮮和叙利亞在名單上。一旦被認定為「支持恐怖主義國家」，美國會向該國實施援助限制、國防出口禁令、涉及軍用的科技技術出口等。更重要的是，這可能影響俄羅斯在美國法院享有的主權豁免權（sovereign immunity） 。
加拿大也有類似的法律手段，來譴責支持恐怖主義的國家。但是，歐盟目前並沒有統一的「支持恐怖主義國家」名單和相應制裁手段，換言之，通過決議不會馬上為俄羅斯帶來顯著的法律後果。歐盟的外交政策受制於27個成員國的意向，其影響力本來就有限。
歐洲議會的聲明也宣稱，俄羅斯是一個「使用恐怖主義手段」的國家。這項決議主要聚焦於烏克蘭狀況，但亦有提到俄羅斯僱傭軍組織「瓦格納集團」（Wagner Group）以及俄羅斯支援叙利亞總統巴沙爾等。「瓦格納集團」被指涉及利比亞、叙利亞、烏克蘭和中非共和國的活動，歐盟去年12月向其實施制裁。
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乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？
死伤严重
联合国人权事务高专办（OHCHR）7月25日表示，自2月24日开战以来，有5237名平民被杀，7035人受伤，尽管实际伤亡人数应该要高得多。人权高专办说，大多数死伤者是爆炸性武器的受害者，如火炮、导弹和空袭。 此外，美国中情局估计，到目前为止，约有15000名俄罗斯士兵在乌克兰被杀，受伤人数是这个数字的三倍。该部门认为，乌克兰的军事损失也很大，但可能比俄罗斯的损失小一点。
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乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？
流离失所
自2月24日以来，乌克兰的4100万人口之中，有三分之一的人被迫离开他们的家园。根据联合国难民署（UNHCR）的数据，这是目前世界上最大的难民危机。联合国难民署的数据显示，目前整个欧洲有超过616万名来自乌克兰的难民，其中波兰、俄罗斯和德国收容的人数最多。
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乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？
高额武器援助
自2月24日以来，美国向乌克兰提供了约76亿美元的军事援助，其中包含远程火箭系统、标枪反坦克系统以及防护设备。第二大援助国是英国，它至今提供了23亿英镑的军事支持。而欧盟已同意向乌克兰提供25亿欧元的安全援助。
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乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？
乌克兰的损失
根据路透社的计算，除了人员损失，自2014年克里米亚被俄罗斯吞并以来，乌克兰已经失去了对其22%原有土地的控制。大片的海岸线被俄罗斯占领，经济瘫痪，一些城市在战火下变成废墟。根据世界银行和国际货币基金组织（IMF）的数据，乌克兰的经济将在2022年收缩45%。该国总理施米哈尔（Denys Shmyhal）本月表示，战后的全部重建工作将花费约7500亿美元。
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乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？
俄罗斯的损失
这场战争对俄罗斯来说也很昂贵 —— 尽管俄罗斯没有披露费用，因为这是国家机密。除了军事成本，西方还试图通过实施严厉的制裁来惩罚俄罗斯，包含将其排除于国际支付系统SWIFT之外，这成了自1991年苏联解体以来对俄罗斯经济的最大冲击。俄罗斯央行预测，1.8万亿美元的经济将在2022年衰退4%-6%，低于4月份预测的8%-10%。
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乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？
资源短缺
入侵乌克兰和西方对俄罗斯的制裁导致了化肥、小麦、金属和能源价格的急剧上升，助长了酝酿中的粮食危机和正在冲击全球经济的通货膨胀浪潮。俄罗斯是仅次于沙特阿拉伯的世界第二大石油出口国，也是世界最大的天然气、小麦、氮肥和钯金出口国。欧洲国家试图减少对俄罗斯石油和天然气的依赖，在俄罗斯切断流向德国的北溪1号天然气管道后，欧洲的天然气批发价格飙升。据高盛公司称，如果完全切断天然气管道，将使欧元区陷入衰退，德国和意大利都将出现大幅收缩。
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乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？
经济前景不明朗
国际货币基金组织现在预测，今年世界经济将增长3.2%，低于去年的6.1%。若将「合理的」替代方案纳入考虑，包括在年底前完全切断俄罗斯对欧的供气，以及俄罗斯石油出口量进一步下降30%，国际货币基金组织表示，全球增长将在2022年放缓至2.6%，2023年为2%。
決議會帶來什麼影響？
自俄羅斯今年2月入侵烏克蘭不久後，澤連斯基便一直呼籲美國及其他盟友定性俄羅斯為「支持恐怖主義國家」。但歐盟非政府組織Crisis Group分析師利薩穆西奧爾（Lisa Musiol）認為，烏克蘭不必然是最優先國家。
這次決議由右翼的歐洲保守派和改革主義者（European Conservatives and Reformists，ECR）提出，其發言人在事後表示，決議將向發出強烈信號，「它的象徵價值不能被低估」。決議還邀請歐盟成員國各自向俄羅斯作出相同的定性，並建議研究設定檢控機制。
但分析團體Crisis Group認同拜登政府在司法層面方面的憂慮，反對歐盟採用美國現有的措施對抗俄羅斯。在今年8月出版的一篇文章中，兩名分析員警告有關決議將引致更多磨擦。
（綜合報導）
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德国向乌克兰提供了哪些武器？
PzH-2000自行榴弹炮（7台）
Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。
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德国向乌克兰提供了哪些武器？
铁拳三型火箭筒（3000件）
这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。
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德国向乌克兰提供了哪些武器？
“毒刺”导弹 （500件）
“毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。
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德国向乌克兰提供了哪些武器？
“箭-2”式便携式防空导弹（2700件）
Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。
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德国向乌克兰提供了哪些武器？
还在准备阶段：“猎豹”防空坦克
根据联邦政府网站消息，德国将向乌克兰提供30辆 “猎豹”（ Gepard ）防空坦克以及6000发炮弹。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。“猎豹”1976年编入现役，在很长一段时间里构成德国陆军防空基石，不过德国已于2012年完全淘汰这一型号的防空坦克，因此要将其运送给乌克兰，还需准备好配套的弹药。
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德国向乌克兰提供了哪些武器？
“曲线救乌”进行中：“黄鼠狼”步兵战车
“黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。6月初，德国总理肖尔茨称，经与希腊协商，该国将向乌克兰提供步兵战车，由德国补充希腊军火库。不过这一项援助不会直接从联邦国防军的库存中提供给乌克兰，所以未出现在联邦政府网页上的相关清单里。