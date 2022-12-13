歐洲議會宣佈俄羅斯為「支持恐怖主義國家」

（德國之聲中文網）歐洲議會在週三（11月23日）通過宣佈俄羅斯為「支持恐怖主義國家」的決議（state sponsor of terrorism）後發新聞稿，表示「俄軍及其代理人對烏克蘭平民做出蓄意攻擊和殘暴行徑，他們破壞民用基建設施，以及其他嚴重違反國際人道法律的行為，構成恐怖活動和戰爭罪行」。

此譴責決議具有象徵含意，被視為回應了烏克蘭總統澤連斯基的請求，他表示歡迎。但美國政府至今對於作出類似的定性仍持抗拒態度，解釋是因為可能在美國司法制度下引致意料之外的後果。

決議通過後，歐洲議會的網站被黑客攻擊，歷時約兩小時。議長指一個親俄組織承認發動黑客攻擊，議會的資安專家會應對並保護系統。

何謂「支持恐怖主義國家」？

在美國，宣稱某國為「支持恐怖主義國家」是一種法律手段，涉事國家須「重覆地支持國際恐怖主義活動」。目前，只有古巴、伊朗、朝鮮和叙利亞在名單上。一旦被認定為「支持恐怖主義國家」，美國會向該國實施援助限制、國防出口禁令、涉及軍用的科技技術出口等。更重要的是，這可能影響俄羅斯在美國法院享有的主權豁免權（sovereign immunity） 。

加拿大也有類似的法律手段，來譴責支持恐怖主義的國家。但是，歐盟目前並沒有統一的「支持恐怖主義國家」名單和相應制裁手段，換言之，通過決議不會馬上為俄羅斯帶來顯著的法律後果。歐盟的外交政策受制於27個成員國的意向，其影響力本來就有限。

歐洲議會的聲明也宣稱，俄羅斯是一個「使用恐怖主義手段」的國家。這項決議主要聚焦於烏克蘭狀況，但亦有提到俄羅斯僱傭軍組織「瓦格納集團」（Wagner Group）以及俄羅斯支援叙利亞總統巴沙爾等。「瓦格納集團」被指涉及利比亞、叙利亞、烏克蘭和中非共和國的活動，歐盟去年12月向其實施制裁。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 死伤严重 联合国人权事务高专办（OHCHR）7月25日表示，自2月24日开战以来，有5237名平民被杀，7035人受伤，尽管实际伤亡人数应该要高得多。人权高专办说，大多数死伤者是爆炸性武器的受害者，如火炮、导弹和空袭。 此外，美国中情局估计，到目前为止，约有15000名俄罗斯士兵在乌克兰被杀，受伤人数是这个数字的三倍。该部门认为，乌克兰的军事损失也很大，但可能比俄罗斯的损失小一点。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 流离失所 自2月24日以来，乌克兰的4100万人口之中，有三分之一的人被迫离开他们的家园。根据联合国难民署（UNHCR）的数据，这是目前世界上最大的难民危机。联合国难民署的数据显示，目前整个欧洲有超过616万名来自乌克兰的难民，其中波兰、俄罗斯和德国收容的人数最多。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 高额武器援助 自2月24日以来，美国向乌克兰提供了约76亿美元的军事援助，其中包含远程火箭系统、标枪反坦克系统以及防护设备。第二大援助国是英国，它至今提供了23亿英镑的军事支持。而欧盟已同意向乌克兰提供25亿欧元的安全援助。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 乌克兰的损失 根据路透社的计算，除了人员损失，自2014年克里米亚被俄罗斯吞并以来，乌克兰已经失去了对其22%原有土地的控制。大片的海岸线被俄罗斯占领，经济瘫痪，一些城市在战火下变成废墟。根据世界银行和国际货币基金组织（IMF）的数据，乌克兰的经济将在2022年收缩45%。该国总理施米哈尔（Denys Shmyhal）本月表示，战后的全部重建工作将花费约7500亿美元。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 俄罗斯的损失 这场战争对俄罗斯来说也很昂贵 —— 尽管俄罗斯没有披露费用，因为这是国家机密。除了军事成本，西方还试图通过实施严厉的制裁来惩罚俄罗斯，包含将其排除于国际支付系统SWIFT之外，这成了自1991年苏联解体以来对俄罗斯经济的最大冲击。俄罗斯央行预测，1.8万亿美元的经济将在2022年衰退4%-6%，低于4月份预测的8%-10%。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 资源短缺 入侵乌克兰和西方对俄罗斯的制裁导致了化肥、小麦、金属和能源价格的急剧上升，助长了酝酿中的粮食危机和正在冲击全球经济的通货膨胀浪潮。俄罗斯是仅次于沙特阿拉伯的世界第二大石油出口国，也是世界最大的天然气、小麦、氮肥和钯金出口国。欧洲国家试图减少对俄罗斯石油和天然气的依赖，在俄罗斯切断流向德国的北溪1号天然气管道后，欧洲的天然气批发价格飙升。据高盛公司称，如果完全切断天然气管道，将使欧元区陷入衰退，德国和意大利都将出现大幅收缩。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 经济前景不明朗 国际货币基金组织现在预测，今年世界经济将增长3.2%，低于去年的6.1%。若将「合理的」替代方案纳入考虑，包括在年底前完全切断俄罗斯对欧的供气，以及俄罗斯石油出口量进一步下降30%，国际货币基金组织表示，全球增长将在2022年放缓至2.6%，2023年为2%。



決議會帶來什麼影響？

自俄羅斯今年2月入侵烏克蘭不久後，澤連斯基便一直呼籲美國及其他盟友定性俄羅斯為「支持恐怖主義國家」。但歐盟非政府組織Crisis Group分析師利薩穆西奧爾（Lisa Musiol）認為，烏克蘭不必然是最優先國家。

這次決議由右翼的歐洲保守派和改革主義者（European Conservatives and Reformists，ECR）提出，其發言人在事後表示，決議將向發出強烈信號，「它的象徵價值不能被低估」。決議還邀請歐盟成員國各自向俄羅斯作出相同的定性，並建議研究設定檢控機制。

但分析團體Crisis Group認同拜登政府在司法層面方面的憂慮，反對歐盟採用美國現有的措施對抗俄羅斯。在今年8月出版的一篇文章中，兩名分析員警告有關決議將引致更多磨擦。

（綜合報導）