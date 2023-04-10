歐洲搶佔中國車市 上海車展看點有哪些？

（德國之聲中文網）上海車展週二（4月18日）登場，吸引逾1000家企業參展，百餘款新車亮相。這次展覽以「擁抱汽車行業新時代」為名，電動車領域也成為各方關注焦點。

此次上海車展為中國去年底放寬疫情防控後，舉辦的首個重量級國際A級車展。此前，由於特斯拉（Tesla）等品牌降價搶市、中國環保政策影響，中國汽車市場迎來激烈競爭。

其中，甚至有中國業內人士向《證券時報》表示，中國汽車行業「從來沒有這麼卷過」，使各大車廠面臨壓力，關注如何繼續發展自家市場及提振獲利。

中國國家發改委政研室副主任、新聞發言人孟瑋19日指出，中國接下來的經濟復甦計劃，將包含「努力穩定汽車消費」。

特斯拉意外缺席

特斯拉帶動中國車市出現削價競爭潮，此次缺席上海車展引發關注。對此，特斯拉表示「沒有特別原因」，外界則推測這與特斯拉未要發表重磅新車、在上屆車展遇車主抗議等事件有關。

《南華早報》19日報導，因特斯拉缺席，蔚來、小鵬及理想汽車等中國車企在上海車展搶盡鋒頭，成為矚目焦點。報導稱，這3個中國品牌被視為特斯拉在中國電動車市場的主要競爭對手。

這次車展，蔚來、小鵬及理想汽車分別推廣自動駕駛技術、公布新車及純電解決方案。

歐洲車廠搶占中國市場

據法新社報導，中國是當前全球最大的汽車市場，電動車佔其汽車總銷量的四分之一。文章引述Counterpoint研究機構分析指，中國本土品牌占據了約8成的當地電動車市場；與此同時，歐洲汽車品牌群起直追，要擴展電動車業務在中國的市場份額。

奔馳（Benz）、寶馬（BMW）、大眾汽車（Volkswagen）等全球知名品牌皆重視參與此次上海車展，除了派出公司高管出席活動，推出電動車產品，並發表對中投資策略。

寶馬集團董事長齊普策（Oliver Zipse）宣布將繼續擴大在華業務佈局，並表示：「中國消費者今日的動向，明日將影響世界。」寶馬董事韋博凡（Frank Weber）近日曾表示中國是必要的市場，還說：「慕尼黑是我們的故鄉，中國卻像家一樣。」

據寶馬官方表示，該公司最新的操作系統中，有7成是針對中國市場的所設計的功能。過去3年中，寶馬也加倍在中國做研發。

另外，旗下擁有保時捷、奧迪的大眾汽車18日宣布，將投資約10億歐元（11億美元）在安徽合肥建電動車研發中心「100%TechCo」，致力於整合車輛及零件研發與採購，且有望縮短產品開發時間約3成。中心預計在2024年完工，將雇用約2000名員工。

大眾汽車（中國）董事長兼首席執行官貝瑞德（Ralf Brandstätter）表示，此舉為該公司「在中國、為中國」（in China, for China）關鍵戰略的一環。

《金融時報》18日報導稱，該公司推出的中國戰略，是為了解決大眾汽車在其最大市場——中國市場份額下降的問題。文章還指出，大眾汽車在電動車領域落後比亞迪等中國品牌。

大眾汽車去年宣布與中國人工智能公司地平線機器人（Horizon Robotics）合作，計劃投資24億歐元，盼AI輔助自駕車能確保其中國市場地位。

（綜合報導）

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