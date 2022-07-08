歐中貿易對話同日 歐副議長訪問台灣

歐盟與中國將在19日舉行經貿對話，此次對話將就一系列全球性經濟問題展開討論，專家稱雙方經貿關係依然具有顯著互補性。而與此同時，歐洲議會高層訪問台灣，強調歐洲會全力支持民主台灣，細節為何？
（德國之聲中文網）歐盟與中國過去這段時間，因烏俄戰爭、新疆和一項未批准的投資協議等議題關係緊張，在這樣的背景下，兩方將在週二（7月19日）舉行高級別經濟和貿易對話。
與此同時，歐洲議會副議長尼古拉·畢爾（Nicola Beer）在同一天抵達台灣訪問，並稱「歐洲與台灣是民主自由陣營的一家人」。
負責貿易事務的歐盟執委會副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）週一（18日）在其推特上寫道：「我期待著與中國國務院副總理劉鶴共同主持這一重要活動。」路透社報導稱，歐中貿易對話是在北京時間週二下午以視頻方式舉行，
上一輪的對話是在2020年7月舉行，距今已有兩年，當時也是由東布羅夫斯基斯和劉鶴共同主持。香港《南華早報》援引德國分析師弗朗西斯卡·吉雷蒂（Francesca Ghiretti）稱，在經歷上半年的新冠肺炎疫情影響後，中國希望提振經濟並加強包括與歐盟在內的全球貿易關係。
《南華早報》引述知情高層消息人士報導稱，中國國家習近平邀請歐洲領導人11月訪北京會談，並已向法國總統、德國、意大利、西班牙總理等歐洲領袖發出邀請，預計將於11月在北京會見習近平。
而就在中國與歐洲希望通過對話加強貿易關係的同時，歐洲議會副議長之一——畢爾在週二（19日）抵達台灣，展開為期三天的訪問。台灣官方稱之為歐洲議會高層首度正式訪問台灣。
台灣外交部說明指出，畢爾訪台期間將會與台灣總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院副院長蔡其昌等人見面。另外，還會與台灣國防、民主、人權領域的智庫及公民團體座談。
作為德國自由民主黨黨員，畢爾抵達台灣後向媒體表示，「現在是堅定站在台灣一邊的時刻，稱歐洲和台灣是「民主國家大家庭」的一部分。
她說：「台灣的盛世也是歐洲的盛世。我們不會對中國對台灣的威脅視而不見，歐洲在香港上遲到了，我們在台灣不會遲到，」她所指的是北京近年瓦解了香港的民主運動。
畢爾補充稱：「在民主的台灣，沒有中國侵略的空間。目前，我們在歐洲見證了戰爭；我們不希望在亞洲看到戰爭。」
有學者分析，歐盟正在重新思考其對中國的態度，並要以用更強大的經濟工具保護其利益。這個再一次平衡的過程，包括更有意識以及意願擴大與台灣這個志同道合的夥伴的聯繫。
台灣東華大學助理教授、歐洲議會前政治顧問馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）向德國之聲指出，這也包括對中國採取更為自信的語氣向北京表明，歐盟成員國和歐盟有權與台灣合作，並在歐盟的一個中國政策框架內這樣做。
馮儒莎向德國之聲說：「在北京最近對立陶宛進行經濟脅迫之後，歐盟委員會和理事會主席已經接受了這種更加自信的表達方式，而歐洲議會在採取這種方法方面也起到了作用。」
法新社指出，俄羅斯入侵烏克蘭加深台灣內部和主要西方盟友，對北京可能對台採取同樣行動的擔憂。然而，畢爾訪問台灣可能激怒中國，因為中國反對台灣與外國政客有任何的官方交流。
不過畢爾說，「政治上的需要，使她要以『官方身份』來到台灣」。
去年，歐洲議員格魯克斯曼（Raphael Glucksman）率團訪問台灣，是歐洲議會首次派出官方代表團到台灣，遭到中國譴責。值得一提的是，格魯克斯曼是曾公開批評中國，並被中國政府制裁的五名議員之一。
另外，英國《金融時報》週二18日報導，美國國會眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）計畫於下個月訪問台灣，展現對台灣的支持；這將是25年來又一次美國眾議院議長訪問台灣。該報導引述了6名知情人士說法稱，佩洛西將帶領代表團在8月訪問台灣。
事實上，日本《富士新聞網》早在4月就曾引述消息人士報導稱，佩洛西當時將在訪問日本後訪問台灣，引發各界關注。但之後因為佩洛西感染新冠，原本計畫的亞洲行確定延後。
當時中國外交部長王毅曾就佩洛西可能訪問台灣回應稱，佩洛西如「明知故犯竄訪台灣，是對中國主權的惡意挑釁，對中國內政的粗暴干涉，將對外發出極其危險的政治信號」。因此這次佩洛西若在8月訪問台灣，北京無疑將會強烈反對。
更早前，中國國台辦也曾說，若佩洛西訪台，中國將「堅決回擊」，批評台灣執政的民進黨當局「頑固推進『台獨』錯誤路線，勾結美國反華勢力『倚美謀獨』」。
根據多家台灣媒體報導，上一次現任美國眾院議長訪問台灣，是1997年4月金瑞契（Newton Gingrich）率團訪台，會晤時任的台灣總統李登輝。
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