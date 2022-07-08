歐中貿易對話同日 歐副議長訪問台灣

（德國之聲中文網）歐盟與中國過去這段時間，因烏俄戰爭、新疆和一項未批准的投資協議等議題關係緊張，在這樣的背景下，兩方將在週二（7月19日）舉行高級別經濟和貿易對話。

與此同時，歐洲議會副議長尼古拉·畢爾（Nicola Beer）在同一天抵達台灣訪問，並稱「歐洲與台灣是民主自由陣營的一家人」。

負責貿易事務的歐盟執委會副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）週一（18日）在其推特上寫道：「我期待著與中國國務院副總理劉鶴共同主持這一重要活動。」路透社報導稱，歐中貿易對話是在北京時間週二下午以視頻方式舉行，

上一輪的對話是在2020年7月舉行，距今已有兩年，當時也是由東布羅夫斯基斯和劉鶴共同主持。香港《南華早報》援引德國分析師弗朗西斯卡·吉雷蒂（Francesca Ghiretti）稱，在經歷上半年的新冠肺炎疫情影響後，中國希望提振經濟並加強包括與歐盟在內的全球貿易關係。

《南華早報》引述知情高層消息人士報導稱，中國國家習近平邀請歐洲領導人11月訪北京會談，並已向法國總統、德國、意大利、西班牙總理等歐洲領袖發出邀請，預計將於11月在北京會見習近平。

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歐洲議會高層訪台

而就在中國與歐洲希望通過對話加強貿易關係的同時，歐洲議會副議長之一——畢爾在週二（19日）抵達台灣，展開為期三天的訪問。台灣官方稱之為歐洲議會高層首度正式訪問台灣。

台灣外交部說明指出，畢爾訪台期間將會與台灣總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院副院長蔡其昌等人見面。另外，還會與台灣國防、民主、人權領域的智庫及公民團體座談。

作為德國自由民主黨黨員，畢爾抵達台灣後向媒體表示，「現在是堅定站在台灣一邊的時刻，稱歐洲和台灣是「民主國家大家庭」的一部分。

她說：「台灣的盛世也是歐洲的盛世。我們不會對中國對台灣的威脅視而不見，歐洲在香港上遲到了，我們在台灣不會遲到，」她所指的是北京近年瓦解了香港的民主運動。

畢爾補充稱：「在民主的台灣，沒有中國侵略的空間。目前，我們在歐洲見證了戰爭；我們不希望在亞洲看到戰爭。」

有學者分析，歐盟正在重新思考其對中國的態度，並要以用更強大的經濟工具保護其利益。這個再一次平衡的過程，包括更有意識以及意願擴大與台灣這個志同道合的夥伴的聯繫。

台灣東華大學助理教授、歐洲議會前政治顧問馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）向德國之聲指出，這也包括對中國採取更為自信的語氣向北京表明，歐盟成員國和歐盟有權與台灣合作，並在歐盟的一個中國政策框架內這樣做。

馮儒莎向德國之聲說：「在北京最近對立陶宛進行經濟脅迫之後，歐盟委員會和理事會主席已經接受了這種更加自信的表達方式，而歐洲議會在採取這種方法方面也起到了作用。」

恐再激怒北京

法新社指出，俄羅斯入侵烏克蘭加深台灣內部和主要西方盟友，對北京可能對台採取同樣行動的擔憂。然而，畢爾訪問台灣可能激怒中國，因為中國反對台灣與外國政客有任何的官方交流。

不過畢爾說，「政治上的需要，使她要以『官方身份』來到台灣」。

去年，歐洲議員格魯克斯曼（Raphael Glucksman）率團訪問台灣，是歐洲議會首次派出官方代表團到台灣，遭到中國譴責。值得一提的是，格魯克斯曼是曾公開批評中國，並被中國政府制裁的五名議員之一。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 MERICS：继续使命 不忘初心 有四家机构上了中方制裁名单，分别是欧盟理事会政治与安全委员会、欧洲议会人权分委会、丹麦民主联盟基金会和德国墨卡托中国研究中心。其中墨卡托中国研究中心（MERICS）作为一家智库，尤其受关注。中国官媒《环球时报》总编胡锡进发文称，切断该机构与中国的联系，“意味着该研究中心的调研渠道难以为继，影响力将受沉重打击”。该德国智库发声明回应称，对中方决定感到非常遗憾，同时拒绝这些指控。“作为一家独立研究机构，我们致力于增进对于中国更好、更多元的了解。我们将继续通过提供基于事实的分析来追求这一使命，即使在困难时期也以创造交流和对话的机会为目标”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 彼蒂科菲尔：中国会搬起石头砸自己的脚 遭到中方制裁的欧方人员还包括8名政界人士和2名学者。首当其冲的是来自德国绿党的欧洲议会议员彼蒂科菲尔（Reinhard Bütikofer）。他也是欧洲议会对华关系小组的负责人，曾多次在新疆、香港等问题上对北京提出严厉指控。在得知自己受中方制裁后，彼蒂科菲尔称中方的制裁“荒谬”，指中国如今试图在海外压制言论自由、恐吓批评者，“但这只会适得其反，用中国的谚语说就是搬起石头砸自己的脚”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 盖勒：不会放弃倡导民主和人权 盖勒（Michael Gahler）是另一名受到中方制裁的德国籍欧洲议会议员，这位基民盟人士也是欧洲人民党议会党团安全政策发言人。在得知自己受到中方制裁后，盖勒发声明称，表示这会让欧盟与中国的对话变得更艰难，这令人非常遗憾。“无论如何，我不会放弃倡导人权与民主。此外，我也怀疑，我作为欧洲议会友台小组主席的身份，在北京的（制裁）决定中也起了一定作用“。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 格鲁克斯曼：制裁是荣誉勋章 受到中方制裁的还有来自法国的社民党籍欧洲议会议员格鲁克斯曼（Raphaël Glucksmann），他也是欧洲议会外交事务委员会以及欧洲议会人权分委会的成员，而后者作为机构同样出现在这次的中方制裁名单上。在中方宣布制裁后，格鲁克斯曼在推特上说，这些制裁是他的“荣誉勋章”，他还会继续抗争！

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 欧洲议会：中方制裁“不可接受” 除了上述三人外，受到制裁的欧洲议会议员还包括来自匈牙利的库楚克（Ilhan Kyuchyuk）、斯洛伐克议员莱克斯曼（Miriam Lexmann）。另外，荷兰议会议员舍尔茨玛（Sjoerd Wiemer Sjoerdsma）、比利时议会议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）以及立陶宛议会议员萨卡利埃内（Dovile Sakaliene）也在制裁名单上。欧盟外交政策负责人博雷尔（图）和欧洲议会主席萨索利 (David Sassoli)已经表态支持这些议员，称中方此举“令人不可接受”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 危及欧中投资协议？ 比利时绿党籍议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）在得知自己受制裁后，发推特表示会继续捍卫民主和人权。他还转发了比利时外交部长强烈谴责中方制裁的声明，以及另外一位来自比利时的欧洲议会议员维霍夫斯塔（Guy Verhofstadt）的推特，其中称中方的制裁“终结了欧中投资协议”。欧洲议会原定于3月23日审议欧中投资协议，该计划因最新发展而被临时取消。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 郑国恩：望德国也像法国一样强硬表态 中方制裁名单上除了五位欧洲议会议员、三位欧盟国家议员外，还包含两名学者，分别是德国研究新疆问题的学者郑国恩（Adrian Zenz）和瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）。对于中方制裁，郑国恩（图）在推特上表示，希望柏林也能够为受到制裁的德国政治家、学者和智库发声，强调法国政府发出了措辞严厉的声明，谴责中方所作所为。目前，法国和荷兰已经召见了驻该国的中国大使。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 欧洲权威学者集体声援 瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）是瑞典国际问题研究所中国中心的负责人。瑞典国际问题研究所3月23日对中国制裁其学者叶必扬的做法表示谴责。3月25日，该研究所刊登了欧洲30多家国际事务研究所所长的联署声明，表达在目前“困难时期，将学术研究人员和民间机构拉入当前的紧张情势而深感遗憾”，“将站在我们同事的一边”，对这次被中方制裁的人员和机构进行声援。叶必扬本人在推特上转发了相关消息。他也表示现在研究中国问题的难度越来越大，这令人遗憾。



英媒：佩洛西8月將訪台

另外，英國《金融時報》週二18日報導，美國國會眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）計畫於下個月訪問台灣，展現對台灣的支持；這將是25年來又一次美國眾議院議長訪問台灣。該報導引述了6名知情人士說法稱，佩洛西將帶領代表團在8月訪問台灣。

事實上，日本《富士新聞網》早在4月就曾引述消息人士報導稱，佩洛西當時將在訪問日本後訪問台灣，引發各界關注。但之後因為佩洛西感染新冠，原本計畫的亞洲行確定延後。

當時中國外交部長王毅曾就佩洛西可能訪問台灣回應稱，佩洛西如「明知故犯竄訪台灣，是對中國主權的惡意挑釁，對中國內政的粗暴干涉，將對外發出極其危險的政治信號」。因此這次佩洛西若在8月訪問台灣，北京無疑將會強烈反對。

更早前，中國國台辦也曾說，若佩洛西訪台，中國將「堅決回擊」，批評台灣執政的民進黨當局「頑固推進『台獨』錯誤路線，勾結美國反華勢力『倚美謀獨』」。

根據多家台灣媒體報導，上一次現任美國眾院議長訪問台灣，是1997年4月金瑞契（Newton Gingrich）率團訪台，會晤時任的台灣總統李登輝。

（綜合報導）

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