歌手李玟自杀 让我们来聊聊抑郁症

（德国之声中文网）据李玟家人李思琳7月5日通过新浪微博发送的消息，华语乐坛女歌手李玟（艺名：Coco）数年前不幸患上了抑郁症，经过长时间与病魔斗争，近日病情急转直下，于7月2日在家中轻生。李思琳表示，李玟被送院后一直昏迷，经医院团队努力抢救及治疗，最终于7月5日“返魂乏术，与世长辞。”

根据世界卫生组织的一份调查显示，全球有3亿2千2百万人受抑郁症的困扰，占世界总人口的4.4%。"抑郁症-让我们来谈谈"一位教师和一个学生，两名妇女以及同事、医生和病人，在一起交谈。这张世界卫生组织的海报张贴在欧洲、亚洲、非洲甚至日本等世界各地。莱比锡大学医学院心理专家海格尔（Ulrich Hegerl）博士说："抑郁症存在于所有国家，情况都非常相似。"

一种高发的病症

很多人都以为抑郁症主要要是和生活中遇到的问题相关，或者是因为悲伤和失望。多年来世界卫生组织一直在试图纠正这种偏见，德国抑郁症联盟的米勒罗里希（Thomas Müller-Rörich）认为这是远远不够的，他说："人们对此了解的还是太少，这种病症还没有引起保健体系和社会应有的重视。"他说，自己就饱受抑郁症的折磨，接受过心理和抗抑郁药物治疗。

对抗抑郁药物的恐惧

尤其是在德国很多人对服用抗抑郁药物心怀恐惧，海格尔说："很多人担心自己会对抗抑郁药物产生依赖。"他说，如果不是及时服用抗抑郁药物，他的抑郁症将会非常严重，就如同胰岛素和严重糖尿病一样，抗抑郁药物对控制抑郁症非常重要。

无论是工作单位、家庭，还是亲朋好友，对抑郁症都缺乏足够的重视，人们很少去谈论这个话题。恰恰是很多亲属经常忽视了对患者的关心去帮助他们克服困难。有时候医生也感到不堪重负，因为伴随抑郁症的经常是身体上的各种不适。最终，很多患者将抑郁症看作是一种耻辱，并且想办法遮掩自己的病情，而不是去进行治疗。

动物治疗师 传播快乐的治疗师 医生没辙的地方，狗能帮上忙。这些温顺的四条腿朋友能给人们带来欢乐和赢得人们的信任。例如，狗和其主人在老人院里帮助治疗，受到老人们的由衷欢迎。本周末，在德国汉诺威举行的一场研论会将重点介绍动物辅助治疗的好处。

动物治疗师 宠物是健康的投资 虽然也许还没有有力的证据证明动物辅助治疗可以持久地治愈疾病，但是有一点可以确定的是：动物有益健康。多项研究显示，宠物对主人的心血管系统有积极的影响。他们帮助主人舒缓压力。

动物治疗师 被朋友包围 精神科医生就动物对病人的作用解释说，宠物和人类不同，它们不会作出评价，也不会提出建议。但是医生认为，动物可以帮助孩子提高自信和进行自我表达。在图中的俄罗斯，狗狗辅助的治疗通常用在残疾儿童的身上。

动物治疗师 骑马咯！ 治疗式的骑马类似于一般骑马，只是会针对有特殊需求的人群作出适当调整，例如身体残疾的人。马可以帮助人运动腰臀，舒缓紧绷的肌肉。

动物治疗师 羊驼治疗师 相比之下，由羊驼辅助的治疗更加罕见。德国部分农场提供这种服务，例如巴伐利亚Burglauer的Orenda农场。农场场主介绍说：“羊驼很适合有恐惧症的人。它们能感觉到这个人是否害怕。它们是好奇宝宝，也不怕生。”

动物治疗师 何乐而不为？ 波兰热舒夫工业大学(Rzeszów University of Technology)从智利引进了38只羊驼，以辅助治疗儿童。显然这里无须证明有效的研究：因为光看着这些动物，就会心情愉快。

动物治疗师 释放压抑情绪 汉诺威精神病院的病人每个月都会和其治疗师一同前往吕讷堡石楠草原的Serengeti公园，喂养长颈鹿等动物。汉诺威医学院的研究人员称，这种参观活动有助于释放病人的压抑情绪。

动物治疗师 寻找证据 在Serengeti公园内，病人还可以喂养和抚摸马达加斯加狐猴。汉诺威医学院的研究人员会对他们的行为进行为期五年的观察。他们希望借此弄清，这些可爱的珍奇小动物是否真的可以帮助精神疾病得到持久的恢复。

动物治疗师 受到争议 和海豚共游也属于由动物辅助的治疗活动。这种方法虽然受到孩子们的青睐，但是也经常遭到批评。心理治疗师指出，此法对病人毫无作用，甚至具有危险性。动物保护人士警告，许多国家的海豚来自日本，在血腥的屠杀中被捕获。许多海豚心灵受到创伤。

动物治疗师 并非所有动物都适合当治疗师 对人类而言，与白鲸共游也许是一种非比寻常的经历。但是据动物保护人士称，这种方法被禁止纳入由动物辅助的治疗活动。他们说，这些来自北极的动物无法承受治疗池中的水温，可能因此而提前死亡。

动物治疗师 最常见的动物通常也是最佳的治疗师 猫狗随处可见。其中大多数都和人类共处。既然身边就有这些可爱的动物，为何还要去寻找海豚和鲸鱼呢？ 作者: Brigitte Osterath



典型症状

一个人是否患有抑郁症会有大量征兆，而且最少会持续存在两周时间。不仅仅是心情郁闷，罹患抑郁症的人很难高兴得起来，长期感到疲惫不堪，无法正常睡眠。海格尔解释说："这些人虽然疲惫不堪，但却无法入睡。经常没有胃口，体重下降，陷入绝望，还会有一些黑暗的想法。抑郁症的症状与其它情绪上的烦扰如悲伤和紧张等有明显的不同，这些人的内心如同变成了石头，经常不再会哭，感到持续的紧张，如同面临考试那样。

贫富之间的差距

在德国和欧洲可以越来越多地通过数字化方式让病人参与康复治疗，而在贫穷国家则是另外一种情况。还有很多战争难民、受迫害的人群以及遭受严重心灵创伤的人都会受到抑郁症的袭扰，抑郁症也会影响到下一代。海格尔说："如果近亲中有抑郁症病史者，其罹患该病的风险要比普通人高二到三倍。" 德国抑郁症联盟的米勒罗里希指出，没有心理健康就没有身体健康，他说："我们认为，世界健康日将心理疾病作为重点是再合适不过的了。"

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