歌手李玟自杀 让我们来聊聊抑郁症

华语界歌手李玟因患抑郁症自杀辞世。抑郁症是一种严重的疾病，同时人们也对它讳莫如深。联合国卫生组织呼吁加强对这种疾病的认识。
（德国之声中文网）据李玟家人李思琳7月5日通过新浪微博发送的消息，华语乐坛女歌手李玟（艺名：Coco）数年前不幸患上了抑郁症，经过长时间与病魔斗争，近日病情急转直下，于7月2日在家中轻生。李思琳表示，李玟被送院后一直昏迷，经医院团队努力抢救及治疗，最终于7月5日“返魂乏术，与世长辞。”
根据世界卫生组织的一份调查显示，全球有3亿2千2百万人受抑郁症的困扰，占世界总人口的4.4%。"抑郁症-让我们来谈谈"一位教师和一个学生，两名妇女以及同事、医生和病人，在一起交谈。这张世界卫生组织的海报张贴在欧洲、亚洲、非洲甚至日本等世界各地。莱比锡大学医学院心理专家海格尔（Ulrich Hegerl）博士说："抑郁症存在于所有国家，情况都非常相似。"
一种高发的病症
很多人都以为抑郁症主要要是和生活中遇到的问题相关，或者是因为悲伤和失望。多年来世界卫生组织一直在试图纠正这种偏见，德国抑郁症联盟的米勒罗里希（Thomas Müller-Rörich）认为这是远远不够的，他说："人们对此了解的还是太少，这种病症还没有引起保健体系和社会应有的重视。"他说，自己就饱受抑郁症的折磨，接受过心理和抗抑郁药物治疗。
对抗抑郁药物的恐惧
尤其是在德国很多人对服用抗抑郁药物心怀恐惧，海格尔说："很多人担心自己会对抗抑郁药物产生依赖。"他说，如果不是及时服用抗抑郁药物，他的抑郁症将会非常严重，就如同胰岛素和严重糖尿病一样，抗抑郁药物对控制抑郁症非常重要。
无论是工作单位、家庭，还是亲朋好友，对抑郁症都缺乏足够的重视，人们很少去谈论这个话题。恰恰是很多亲属经常忽视了对患者的关心去帮助他们克服困难。有时候医生也感到不堪重负，因为伴随抑郁症的经常是身体上的各种不适。最终，很多患者将抑郁症看作是一种耻辱，并且想办法遮掩自己的病情，而不是去进行治疗。
典型症状
一个人是否患有抑郁症会有大量征兆，而且最少会持续存在两周时间。不仅仅是心情郁闷，罹患抑郁症的人很难高兴得起来，长期感到疲惫不堪，无法正常睡眠。海格尔解释说："这些人虽然疲惫不堪，但却无法入睡。经常没有胃口，体重下降，陷入绝望，还会有一些黑暗的想法。抑郁症的症状与其它情绪上的烦扰如悲伤和紧张等有明显的不同，这些人的内心如同变成了石头，经常不再会哭，感到持续的紧张，如同面临考试那样。
贫富之间的差距
在德国和欧洲可以越来越多地通过数字化方式让病人参与康复治疗，而在贫穷国家则是另外一种情况。还有很多战争难民、受迫害的人群以及遭受严重心灵创伤的人都会受到抑郁症的袭扰，抑郁症也会影响到下一代。海格尔说："如果近亲中有抑郁症病史者，其罹患该病的风险要比普通人高二到三倍。" 德国抑郁症联盟的米勒罗里希指出，没有心理健康就没有身体健康，他说："我们认为，世界健康日将心理疾病作为重点是再合适不过的了。"
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