歌德——彼时的流行巨星？

整整250年前，《少年维特的烦恼》问世，让歌德几乎一夜成名，并迅速掀起了一股“维特热”，其中也包含可怕的“维特效应”。这部作品在当时就像如今社交媒体上热帖一样被广泛传播和追捧。

（德国之声中文网）1774年9月，书信体小说《少年维特的烦恼》出版，让时年25岁的歌德（Johann Wolfgang von Goethe）一举成名。有传言称，叱咤风云的法兰西帝国皇帝拿破仑·波拿巴（Napoleon Bonaparte，又称拿破仑一世）曾读过《维特》多达七次。据称在与歌德会面时，拿破仑几乎只谈论了这本书。

这部小说的主角是维特，维特是他姓氏，仿佛他没有名字一样。他爱上了已订婚的洛特（Lotte，Charlotte 夏洛特的昵称，又译绿蒂）。维特爱她爱到无法自拔，洛特却始终忠于自己的未婚夫。在这毫无希望的单恋中，维特最终选择自杀结束自己的生命。

“维特热”

在年轻作家反抗贵族理性至上的“狂飙突进（Sturm und Drang）”时期，《少年维特的烦恼》恰好契合了年轻一代的时代精神。尤其是许多年轻男性似乎能与维特产生共鸣，甚至对他抱持认同感。

这种现象的表现之一是模仿小说主人公的穿衣风格。法兰克福歌德大学18至19世纪文学史教授德吕赫（Heinz Drügh）解释说：“比如，人们会像维特那样穿蓝色外套和黄色背心。”这种现象通常被称为“维特热”。德吕赫称《少年维特的烦恼》的畅销是一个“全欧洲的现象”，甚至在东亚，这部作品至今仍然很受欢迎。

歌德书中的维特和夏洛特 图像来源: akg-images/picture-alliance

今昔对比

今天的小说还能对社会产生如此巨大的影响吗？德吕赫答道：“我认为，现在强烈的认同感更多来自电影和音乐，而非文学。”

这名文学史教授继续介绍，《少年维特的烦恼》带来了某种“新东西”，歌德通过这本小说开启了一种新的思维方式。从今天的角度来看，歌德可能就像一个“流行巨星”，德吕赫补充道：“因为当时人们对这本书的认同感非常强烈，这种认同方式与当今流行文化中的现象有些类似。”

“维特效应”

然而，《少年维特的烦恼》反响之大，但也有其阴暗面。“维特热”还包含了所谓的“维特效应”：小说出版后，出现了一系列与其相关的自杀事件。正因如此，歌德后来发布了小说的第二个版本。第二版篇幅更长，旨在帮助读者在阅读时与维特保持距离。

“维特效应”一词是在小说出版200年后由社会学家菲利普斯（David Philipps）提出，用以解释媒体中对自杀的浪漫化描绘如何引发模仿行为，特别是在青少年中引发的模仿行为。

1774年的首版《少年维特的烦恼》 图像来源: akg-images/Heiner Heine/picture-alliance

“迷你维特”

就在几十年前，流行巨星还是经典的榜样。心理学家兼心理治疗师扬森（Lothar Janssen）介绍，如今通过社交媒体，榜样尤其对于年轻人来说，越来越分散成“难以捉摸的小分支”。

扬森提到网络中的“迷你维特”：一些年轻人在社交媒体上分享他们与对待心理疾病的方式，其他人往往能够与此产生共鸣。然而，这些帖子常常具有“自我表现的特征”，并通过互联网这种媒介未经筛选地传播给广泛的公众。

专家强调，公开讨论心理疾病和自杀是重要的，但关键在于，尤其是媒体如何处理这一话题。为了避免“维特效应”，必须确保不将心理疾病和自杀行为浪漫化。

传统榜样犹在

流行巨星作为榜样的现象依旧存在，例如，美国歌手泰勒·斯威夫特（Taylor Swift，中文外号霉霉）就非常接近传统的榜样形象。心理学家扬森解释说，她的粉丝群体形成了一个“让人感到被接纳和良好”的社区。尽管歌德已经卸下“流行巨星”的头衔，但他和他的作品——如《少年维特的烦恼》——至今依然广为人知。

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