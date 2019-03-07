歌唱祖国：台籍委员“两会”演讲引热议

(德国之声中文网) 凌友诗在3月11日的政协十三届二次会议第四次全会上说："世界上只有一个中国，全中国的唯一合法代表政府是中华人民共和国政府。我以能作为一个堂堂正正的中国人参与国家的政治体制而自豪！"她呼吁中国政府要守住"一个国家、一部宪法、一个中央政府、一支军队这个大原则"，认为"台湾同胞对统一裹足不前的心理障碍，不是缺乏与大陆血缘和文化的联系，而是欠缺与中华人民共和国的法律关联。"

她表示，"像我这样一个平凡的台湾女孩、一个香港的外来客，今天能历经一国两制的实践、共襄两岸统一的盛举，并与各位委员一道肩负民族复兴的使命，全赖于跳出了台湾岛的狭小格局，更得益于国家不断的繁荣进步与兼容并包。" 凌友诗认为，不久后，"中央政府一定能像母亲认回自己的亲儿一样，更加明确台湾居民作为中国公民的法律身份，让他们可以放弃偏狭，像我一样堂堂正正做中国人。"

凌友诗还说："我对中国近现代史的起伏跌宕存着无限的悲悯与理解，觉得无论个人有什么见解与得失，没有比国家的生存自主和团结统一再重要的了。我也分外感激中国共产党和在大陆的同胞，筚路蓝缕，让国家从满目疮痍中'站起来'到'富起来'，从'富起来'再到'强起来'。""我坚定相信，中华民族必将复兴！祖国也必然统一！我愿鞠躬尽瘁，热切期待祖国繁荣昌盛与两岸统一之日的到来。"

她的演讲全长约5分钟，会场中多次出现掌声。而她在发言时的夸张表情、高亢语调，则在社交网络平台上引发了不小的争议。

台湾方面考虑处罚

凌友诗17岁从台湾移居香港，依然保留台湾籍。她3月11日的演讲引发舆论关注后，台湾官方也对此作出了回应。民进党立委刘世芳周三(3月13日)在立法院内政委员会会议上询问内政部长徐国勇："凌友诗说她期盼尽速看到两岸统一到来，请问此言论有无违反台湾法律？健保第一时间就不给？" 徐国勇回应说："(凌友诗)言论实在不应该，毕竟我们是中华民国台湾领土的人民，应该是陆委会会做相关处理。是否要取消户籍，按照相关规定处理。我认为应该朝取消户籍方向处理，但是权责在陆委会，陆委会认定后，才会轮到内政部处理业务。" 徐国勇还透露，"没有户籍就没有健保"。

2017年，来自高雄的中共十九大代表卢丽安被台湾内政部取消"台湾地区人民身份"，其户籍、健保权利也被一并注销。

台湾大陆委员会也在周三表态，指出"台湾人不得担任陆方具政治性机关成员，凌友诗已违反两岸条例规定，将促请主管机关内政部尽速审认处理。"" 中共当局积极笼络在台湾出生，赴中国大陆发展的台籍人士参加政协活动，目的在塑造宣传样板，他们的列席或发言，不会获得台湾人民的认同，也不能代表台湾的主流民意，更不会影响绝大多数台湾人民对这块土地的热爱，和对国家主权安全及自由民主价值的坚持。"

依照台湾《两岸人民关系条例》第33条之规定，台湾人民不得担任大陆党务、军事、行政或具政治性机关、团体之职务或为其成员，违反者处新台币10万元以上50万元以下罚款。