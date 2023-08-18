欲重組債務 恆大向美法院聲請破產保護

（德國之聲中文網）法庭文件顯示，中國房地產業巨頭恆大集團週四（8月17日）依美國《破產法》第15章，向美國法院聲請破產保護，欲在尋求債務重組的同時，避免其美國資產因債權人起訴而受影響或遭到扣押。同日，恆大集團附屬公司「天基控股」也在紐約曼哈頓破產法庭尋求破產保護。

恆大集團的律師沒有立即回應路透社的置評請求。

據《華爾街日報》報導，恆大集團正尋求美國法院批准重組境外債務，總計逾190億美元。恆大目前正在推進其海外債務重組計劃，重組的規模和難度在全球少見。

法新社也報導，恆大集團已經就此進行數月研究，今年早些時候曾公佈一項提案，讓債權人可將債權轉換為該公司發行的新票據，以及恆大物業服務集團、恆大新能源汽車集團等2家子公司股票。

恆大集團的股票已經在去年3月21日起，停止在香港交易所交易，但由於停牌的時間已經逼近18個月的上限，未來很可能會被港交所處以下市的處分。

重整海外債務

恆大的負債高達3300億美元；而其在2021年底的違約，導致中國各地出現許多未完工的爛尾樓。

恆大本次向曼哈頓破產法院提交的文件還顯示，該公司正針對香港、開曼群島和英屬維爾京群島進行中的重組談判尋求認可。恆大集團表示，債權人可能會在本月就重組進行投票，並可能在9月的第1週獲得香港和英屬維爾京群島法院的批准。

上個月，恆大公佈其2021年和2022年合計虧損810億美元，引發投資者對其3月份提出的債務重組計劃可行性的擔憂。

恆大子公司新能源汽車本週一（8月14日）宣布了自己的重組計劃。該計劃要求進行27億美元的債轉股，並出售近5億美元的股票；總部位於迪拜的汽車製造商NWTN將獲得其27.5%的股份。恆大新能源2021年和2022年合計虧損近100億美元。

危機重重的中國房地產市場

恆大集團的困境，已成為中國龐大房地產行業日益嚴重的危機的象徵。房地產業佔中國經濟的很大一部分，許多人擔心這種危機可能會蔓延到中國經濟的其他領域。

自2021年中國房地產市場爆發債務危機以來，佔中國房屋銷售量40%的房地產公司陸續出現違約問題。例如另一家房地產巨頭可能會蔓延到中國經濟的其他領域 ，本月未能支付部分利息，該公司的財務狀況也令投資者擔憂。

法新社指出，1990年代末期，中國的住房改革促進了房地產業繁榮，社會普遍認為擁有房產是結婚的先決條件。但近年來中國政府認為，房地產業參與者的巨額債務，對中國金融體系和整體經濟健康，已構成了不可接受的風險。

而為了減少該行業的債務，自2020年以來，中國當局逐漸收緊開發商獲得信貸的條件，導致已經負債累累的企業的融資來源枯竭。隨後出現了一波違約潮，削弱了潛在買家的信心。北京政府最近試圖透過降低抵押貸款利率、削減繁文縟節，以及向開發商提供更多貸款來提振該行業。

（路透社、法新社、《華爾街日報》）

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