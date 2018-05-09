欲讨论航空公司对台湾称谓 美国碰钉子

（德国之声中文网）中国政府要求外国企业在其网页上修改有关对台湾的称谓，首当其冲是航空公司。香港和澳门的称谓也要做修改。中国的这一做法曾被白宫称作"奥威尔式的胡言乱语"。

除美国以外的许多航空公司，如加拿大航空公司、汉莎航空公司、英国航空公司等已做出中国希望的改动。

但一些包括达美航空（ Delta Air Lines）、联合航空（United Airlines）等美国的航空公司此前申请延长原本到5月25日的修改期限。而最后的修改期限是7月25日。

两个消息来源分别向路透社证实，今年5月底，美国国务院照会中国外交部要求就此事宜进行磋商，但遭到拒绝。

一个希望匿名的消息来源说，"这已成为一桩外交事件。"他指出，美国政府认为这不是两国航空领域合作的技术问题。

另一个消息来源说，更改台湾称谓是在美中两国贸易关系紧张升级的背景下，又往"伤口上撒盐"。特朗普总统为惩罚北京践踏知识产权的做法，威胁向中国数百亿进口商品征收高额关税。

美国国务院一名官员向路透社证实，中方拒绝了6月25日举行磋商会的要求，美方为此感到"失望"。同航空公司保持密切沟通的同时，他没有指出应该怎样回应北京的要求。

德国汉莎航空等公司已经按照中方要求更改了名称

他认为，"美国航空公司不应被强迫执行这一指示。我们已向中国发出停止威胁美国公司以及公民的呼吁"。

他还补充说，中国公司怎样设计它们的网页也不受美国国内政策的影响。

白宫周三就该事宜召集了高层会议，但还不清楚制定了怎样的计划。

台湾外交部拒绝就这一最新发展进行评论，但本月曾呼吁各国航空公司表现"勇气"应对中国在网页上的粗鲁要求。

从航空公司的角度看，它们没有不遵守规定、从而激怒中国的必要。但它们如果按照中国的要求做，又可能同美国的外交政策产生矛盾。

联合航空公司执行总裁姆诺茨（ Oscar Munoz）今年6月7日在华盛顿表示，修改网页事宜是"政府间的外交事务，我们将等待结果并作出相应的回应。"

问到是否同白宫对着干时，姆诺才说，"我两个地方都去，我尊敬我们的顾客，再说一遍，这不是我能解决的问题。"

美国航空（American Airlines）今年6月早些时候表示不修改其网页并称，这一做法符合美国政府的指令。

目前还不清楚的是，中国对不修改台湾称谓的航空公司将给予怎样的惩罚。去年12月，中国修改了外国航空公司在华运营的管理规定，加进了新的条款：如果一家企业不能满足"公共利益"的需求，管理机构有权改变对这家公司的承诺。

李鱼/乐然（路透社）