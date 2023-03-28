欲角逐台灣總統 郭台銘：勿讓民進黨執政

（德國之聲中文網）鴻海集團（富士康，Foxconn）創辦人郭台銘週三（4月5日）宣布，他將二度爭取成為台灣國民黨總統候選人，並稱：「台灣需要一位具國際高度、以和平為念的領袖。」且作為一個「擁有多方關係的國際企業人」， 他認為自己應該挺身而出， 「解決傳統政治人物不能解決的危機。」

2019年，郭台銘就曾卸下富士康總裁一職、宣布競選台灣總統，但最終因未能贏得國民黨黨內初選提名而退出，如今他二度表態欲角逐總統大位，再次躍上政壇輿論焦點。

5日清晨，郭台銘提前結束原訂長達12天的訪美行程，搭機返台後於台北時間上午10時召開「科技經濟開拓之旅」記者會，報告未來工作計畫，並同時宣布參選國民黨總統提名，表示：「台灣需要一個很棒的CEO。」

郭台銘在開場時便說：「台灣面臨最大的問題還是經濟！」，且「我們都知道，政治與經濟是密不可分的」。他表示，自己一路白手起家、奮鬥至今，比任何人都明白，此刻台灣正面臨的巨大危機，「 不是單純的市場經濟問題， 而是地緣政治連動引發的產業、 人才斷鏈和隨時可能爆發戰爭的風險。」

郭台銘表示，不讓台灣過去所創造的民主典範和經濟奇蹟功虧一簣，是他爭取參選2024年總統大選的動力，而他認為，台灣富裕的關鍵在於維持台海穩定及區域互利。

「面對美中對抗，台灣會被迫選邊站，成為最直接的受害者。」郭台銘強調：「我們身處美中對抗的焦點，同時又是美中經濟的連接點，台灣有條件成為化解美中對抗的關鍵影響力，只要我們有一位具國際高度、以和平為念的領袖。」

郭台銘強調，當前全世界都渴望和平，避戰是領袖最重要的責任。而台灣避戰要做兩件事：第一是「化解美中對抗」；第二是「不能讓民進黨執政」。

至於如何化解美中對抗，郭台銘表示未來將透過更多講演或座談，向民眾深入說明具體方法，並強調政治的價值是為讓人民過更好的生活，他相信「這也是兩岸百姓共同的期待」。

針對第二點，郭台銘則表示：「我們必須誠實的告訴年輕人，投票給『高舉台獨、仇中抗中』 的民進黨是危險的， 是與你們的利益為敵的。和平的日子並不是理所當然的，需要人民作正確的選擇。」

民進黨2024年的總統參選人，目前已確定是其黨主席、同時也是台灣副總統的賴清德，過去曾自稱為「務實的台獨工作者」。此外，郭台銘宣布參選的同時，台灣總統蔡英文也將於洛杉磯會見美國眾議院議長麥卡錫，而中國已威脅會透過「未指明的報復措施」來回應這一會面。

民進黨：郭台銘「忍不住了」

演說尾聲，郭台銘更為4年前初選失利、負氣退黨，向國民黨深深一鞠躬道歉，並表示自己能被國民黨「徵召」，取決於民調的呈現，因此呼籲眾人表態「唯一支持郭台銘」。

然而，目前公眾普遍認為國民黨最有力的總統候選人，是現任新北市長、號稱「藍營（國民黨）最強母雞」的侯友宜，儘管他本人至今仍未表態參選。

郭台銘在記者會上表示，若侯友宜民調高於他，他仍將全力支持幫助國民黨勝選，因為「不能讓民進黨繼續執政，不能讓我們的兒女在槍林彈雨中生活」。

對此，侯友宜4日並未對郭台銘發言給予正面回應，僅表示：「守護中華民國、照顧台灣，讓台灣愈來愈好，是每一個人的心願。」

台灣中央社報導，民進黨發言人林楚茵4日也做出回應，稱郭台銘這樣大動作鞠躬道歉，應是「忍不住了」，因為感受到「侯友宜民調直直落」，兩岸、內政議題都被打臉，還被笑稱比前國民黨總統參選人韓國瑜還要「草包」。

而對於其批評「不能再讓民進黨執政」，林楚茵認為郭台銘爭取代表國民黨參選總統，有段辛苦的路要走，所以拿民進黨當箭靶，講話也比較「重鹹」，民進黨不評論不合理的說法。

民進黨立委莊瑞雄則告訴台灣《聯合報》，郭台銘很有國際觀，是世界知名企業家，面對如何把台灣帶向國際化，如何在中美之間確保主權地位跟未來發展，「應該會跟國民黨提出不同看法」，也等同正式宣告國民黨總統初選正式起跑。他另指出，如果侯友宜再不表態，很多人可能會「被郭台銘吸納走」。

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（綜合報導）

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