欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？

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尽管动态清零的政策并未实际放松，中国各地的新冠感染数字仍继续增加。对经济和社会民生难以维系的担心在扩大，官方的抗疫措施面对越来越多的质疑和零星反抗。
“20条”推出后，一些地方开始调整管控措施。河北省石家庄率先宣布取消全员强制核酸检测，开始关闭一些常态化检测点，进出公共场所和搭乘公共交通也不再查验核酸。但几天之后，关闭的一些免费核酸点又恢复运行，一周后甚至再度启动全员核酸检测。其它一些城市也出现令人无所适从的政策反复。人们对松绑的期待再度落空。此前中共二十大上强调的依然是坚持“动态清零”、“外防输入、内防反弹”的既有防疫路线。
今年上海、成都等大都市封城的惨痛经历令人记忆犹新。10月中，中国国家卫健委表示未来要尽量避免为防疫实施“全域”封控。地方政府取而代之的说法包括 “静态管理”、“闭环管理”、“全域静默”、“非必要不外出”等。而一旦出现感染，社区、楼宇仍会被封控，居民无法正常生活工作，紧急情况下甚至曾酿成人道悲剧。
"不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民"，"罢课罢工罢免独裁国贼习近平"——中共20大开幕前夕，一名彭姓男子在北京四通桥挂出上述标语后被捕。事件引起国际关注，之后中国多个城市公厕等隐蔽公共场所出现抄写口号，海外中国留学生也以公开集会、张贴海报发放传单等多种方式呼应这一抗议行动。在响应者看来，过度防疫管控是独裁专制的一种表现方式。
在全球最大的iPhone制造厂郑州富士康，10月下旬，因防疫隔离带来的混乱，大批工人在恐慌下逃离厂区(图)，甚至徒步返乡，造成生产停顿。苹果公司本月已降低了对iPhone14出货量的预测。此后有中国媒体报道，为维持生产，河南省一些地方政府只好动员退役军人和基层干部到郑州富士康工厂工作。
不仅大公司，大量涉及居民生计的小企业和餐饮、娱乐、旅游等服务行业也濒临困境。10月份的一系列经济数据低于原本已保守的预期。出口下滑，新的银行放贷骤减，房地产市场的进一步低迷。中国今年的经济增长预计为3%，无法实现5.5%的目标。青年人口失业率高达20%。
今年4月以来中国各地大中城市实施"常态化核酸检测"，可谓劳民伤财，耗费了庞大的医疗和财政资源。一些地方政府明显已无力承担这一无底洞般的巨大开支，开始变免费为自费。9月以来，贵州、四川、甘肃和广东的一些地区已宣布对常态化核酸检测收费。另一些城市减少了检测网点。由于进入一些公共场所和搭乘公共交通时需要核酸阴性证明和健康码绿码，意味着民众要花费额外的时间和财力。
11月11日，中国官方公布了进一步优化新冠疫情防控工作的“20条措施”，包括缩短隔离时间、不再追踪“次密接”、取消中风险区、取消入境航班熔断等。此举被解读为放松防疫的信号，一度引起股市高涨。但防控措施放松的时间表和调整的标准仍不得而知。香港大学医学院病毒学家金冬雁对德国之声表示，新的措施“并不是要真的放开，不是要取消动态清零，而是把已经证明无效的一些措施删掉”。
中国官方12月7日公布俗称新十条的新冠疫情防控措施，包括“无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离“，”不再对跨地区流动人员查核酸阴性证明和健康码，不再开展落地检“等等。长期的”清零“政策重挫中国经济，11月出口、进口同比各降8.7%和10.6%。
在各地取消强制性的核酸检测义务之后，虽然官方统计的新增感染病例比前一周下降，但人们担心实际感染数字要高得多。政府指令各地医院进行“总动员”，增设重症监护室；同时官媒也呼吁民众，不要一发热就去医院，以避免医疗资源挤兑。
中國近期放寬防疫政策，經濟增長前景卻不樂觀。10月時，IMF將中國今年經濟增長預測下調至3.2%，已是幾十年來最低。如今面臨感染率激增的挑戰，IMF重申，增長預測進一步下調可能性「很高」。
中国公布“新十条”规定，将放鬆部分严格防疫措施。许多民众盼望已久，但也有人担心：中国是否能挺过？德国之声请德国莱布尼茨传染病和预防研究所（BIPS）所长、不来梅大学教授哈约·泽布（Hajo Zeeb）分析中国防疫目前面对的考验。
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