《欲望都市》Mr. Big扮演者被指性侵

（德国之声中文网）根据《好莱坞报道》（The Hollywood Reporter）杂志披露，美国男演员克里斯·诺斯（Chris Noth）被指控曾在2004年和2015年分别对两名女性实施性侵。

现年67岁的诺斯发表声明表示，相关接触行为是在双方同意情况下进行的。

诺斯曾经在诸多影视作品中出演角色，除了美剧《法律与秩序》（Law & Order）中的侦探迈克·洛根（Mike Logan）之外，他最广为人知的角色是在热门剧集和电影《欲望都市》（Sex and the City）系列中扮演的男主角。该系列最近推出了续集性质的新一季《就像那样》（And Just Like That...），上周刚刚在HBO开播。

“尘封的记忆被唤醒”

为了保护指控方的隐私，《好莱坞报道》没有透露这两名女性的真实身份，而是使用了化名。

现年31岁的Lily表示，自己已经将那次的经历隐藏了多年。“然后我看到他又参演《欲望都市》，重新触发了我的愤怒。”她决定，是时候“让公众认清楚他的真面目了”。

续集《就像那样》中展现的Carrie和Mr. Big婚后幸福生活

据报道，她在纽约的一家夜店里认识了诺斯，当时她在那里打工。后来和诺斯去约会，之后去了他的公寓并遭到性侵。她称，记得自己当时一直在哭，感觉“受到了侵犯”。

《好莱坞报道》披露的第二个爆料人化名Zoe，现年40岁。她因为供职的公司和诺斯有商务往来而与之结识。她讲述道，诺斯邀请她到他公寓楼里的游泳池，后来亲吻了她，并且在她不同意的情况下与之发生了性关系。

上述两位当事人都未在事件发生之后向警方报案。

“我没有侵犯她们”

“这些来自我多年前，甚至十多年前见过的人对我做出的指控，都是绝对错误的”，诺斯在回复《好莱坞报道》的声明中写道。

“这些故事可以是30年前或是30天前的——不就是不——这个底线我从未逾越”，诺斯写道，“相关接触行为都是在双方同意的情况下进行的。这些故事曝光的时机很难让人不提出质疑。我不确定为什么它们会在现在冒出来，但是我知道：我没有侵犯那些女性。”

在《欲望都市》重启版中，诺斯所饰演的角色Mr Big在一开始就因为在动感单车上进行高强度锻炼后心脏病发作去世了。

制造动感单车的品牌Peloton本周早些时候发布了一部广告片，让诺斯扮演的这个擅于调情的角色“复活”了。不过在周四，该公司又撤回了这一广告片，并表示他们在发布这一广告的时候，对相关指控并不知情。“任何性侵指控都应该得到认真对待”，Peloton公司表示。

自从2017年#MeToo运动兴起之后，诸多娱乐圈、政界和商界人物都先后受到性侵指控。

（美联社、路透社）

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