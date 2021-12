《欲望都市》Mr. Big扮演者被指性侵

(德国之声中文网)根据《好莱坞报道》(The Hollywood Reporter)杂志披露,美国男演员克里斯·诺斯(Chris Noth)被指控曾在2004年和2015年分别对两名女性实施性侵。

现年67岁的诺斯发表声明表示,相关接触行为是在双方同意情况下进行的。

诺斯曾经在诸多影视作品中出演角色,除了美剧《法律与秩序》(Law & Order)中的侦探迈克·洛根(Mike Logan)之外,他最广为人知的角色是在热门剧集和电影《欲望都市》(Sex and the City)系列中扮演的男主角。该系列最近推出了续集性质的新一季《就像那样》(And Just Like That...),上周刚刚在HBO开播。

“尘封的记忆被唤醒”

为了保护指控方的隐私,《好莱坞报道》没有透露这两名女性的真实身份,而是使用了化名。

现年31岁的Lily表示,自己已经将那次的经历隐藏了多年。“然后我看到他又参演《欲望都市》,重新触发了我的愤怒。”她决定,是时候“让公众认清楚他的真面目了”。

续集《就像那样》中展现的Carrie和Mr. Big婚后幸福生活

据报道,她在纽约的一家夜店里认识了诺斯,当时她在那里打工。后来和诺斯去约会,之后去了他的公寓并遭到性侵。她称,记得自己当时一直在哭,感觉“受到了侵犯”。

《好莱坞报道》披露的第二个爆料人化名Zoe,现年40岁。她因为供职的公司和诺斯有商务往来而与之结识。她讲述道,诺斯邀请她到他公寓楼里的游泳池,后来亲吻了她,并且在她不同意的情况下与之发生了性关系。

上述两位当事人都未在事件发生之后向警方报案。

“我没有侵犯她们”

“这些来自我多年前,甚至十多年前见过的人对我做出的指控,都是绝对错误的”,诺斯在回复《好莱坞报道》的声明中写道。

“这些故事可以是30年前或是30天前的——不就是不——这个底线我从未逾越”,诺斯写道,“相关接触行为都是在双方同意的情况下进行的。这些故事曝光的时机很难让人不提出质疑。我不确定为什么它们会在现在冒出来,但是我知道:我没有侵犯那些女性。”

在《欲望都市》重启版中,诺斯所饰演的角色Mr Big在一开始就因为在动感单车上进行高强度锻炼后心脏病发作去世了。

制造动感单车的品牌Peloton本周早些时候发布了一部广告片,让诺斯扮演的这个擅于调情的角色“复活”了。不过在周四,该公司又撤回了这一广告片,并表示他们在发布这一广告的时候,对相关指控并不知情。“任何性侵指控都应该得到认真对待”,Peloton公司表示。

自从2017年#MeToo运动兴起之后,诸多娱乐圈、政界和商界人物都先后受到性侵指控。

(美联社、路透社)

