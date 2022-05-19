欧非洲合作难题：中国只问修路，欧洲先数昆虫

（德国之声中文网）高架高速公路在大都市蜿蜒：在内罗毕中心区延展27公里，将肯尼亚的最大机场和内罗毕的中央商务区、国家博物馆及总统府连接起来。中国人主导的这项工程施工期只有两年。今年5月起，这条收费高速公路正式开通，用于缓解当地不堪重负的交通动脉。根据下属德国自民党的弗里德里希-瑙曼基金会6月份发表的一份研究报告，在非洲，果断决策和迅速执行合同的中国国企，越来越领先于欧洲竞争对手。

25个国家的1600多名决策者接受了瑙曼基金会的相关调查，其中包括高管、非政府组织成员和政府官员。从他们的回答，人们得到这么一幅画面：欧洲注重寻求向非洲输出价值观，而贷款、挖掘机和工人则来自中国。该基金会以《制度的冲突》（ The Clash of Systems ）作为授权肯尼亚智囊团IREN（地区间经济网络）具体实施的这一在线调查报告的标题。

基金会东非和全球伙伴关系中心项目经理肖特（Stefan Schott）指出，决策者们承认，欧洲人在大多数绩效指标上都占上风，强调社会标准、为当地人提供工作机会、环境标准和产品质量。在一份含17项标准的清单中，中国企业仅在四项指标上领先：决策更果断、执行项目更迅速、更少干预他人事务、更少顾忌使用贿赂手段。不过，受访者们指出，欧洲企业也使用贿赂手段。

修路也是体现价值观

肖特在接受德国之声采访时指出，"显然，这些是最重要因素，否则无法解释中国人在非洲的成功。" 他认为，这值得欧洲人深思，其中就包括他们所具有的惯于制定规定的这一名声。他强调说："欧洲人的家长式行为是问题，非洲人不太适应。"

那么，德国和欧洲该有怎样的非洲政策呢？肖特表示，"我们永远不会建议把欧洲的民主、人权、可持续发展等价值观扔到海里。这将损害欧洲的地位。但应做批判性审视，搞清楚，是否该以欧洲的标准应接非洲的条件，或者，强求对方接受相关标准。"。他对德国之声表示，"如果标准过高，导致项目最终总是让中国人拿到，那么，对于（非洲）社会状况而言，并无任何好处。" 他指出，欧盟强调价值观，但建成一条连接乡村的公路，也是一种价值观。

中国也在肯尼亚修建铁路

欧洲设非洲投行？

肖特提议，欧盟建立非洲投资银行，并授予快速决策权，不必先征求欧盟所有27个成员国的意见，因为那会导致缓慢。他同时指出，必须审视欧洲政界惯于强调的非洲伙伴的平起平坐地位："接受调查者无此感受；相反，他们只有这样的感觉：非洲不过是受援者"。

在该调查报告作者之一的肯尼亚经济学家希克瓦蒂（ James Shikwati ）看来，这正是问题的关键所在：欧洲人停留在其对非洲的过时看法中。他在接受德国之声采访时指出，欧洲人束缚于自己的价值体系，告诉非洲人，该要什么；欧洲讲治理，中国重 "硬件"，中国人要的是摸得着的具体的基础设施："他们问：那条路应从哪里铺到哪里？但欧洲人首先要查清，会有多少昆虫经过那里。" 希克瓦提笑着说："非洲情况不一样。"

双方均需重新思考

希克瓦提表示，欧洲必须根据相关地区的实际情况制定投资计划和参与方式，并有灵活性。他指出，涉及非洲，这意味着要提供有竞争力的、以战略为重点的政策，而不是斤斤计较既有现象。他说，欧洲不能守旧，需要一种新思维："这不仅涉及非洲移民。非洲所拥有的能带来投资和发展的巨大机会应是一种激励。"

这位经济学家说，中国海外投资中只有4%流向非洲，其余的则流入美、欧和其它地区，但就这4%的投资便在短短20年内为非洲贫国带来了很多实惠，同时也巩固了中国作为非洲大陆最重要贸易伙伴的影响力。希克瓦提认为，某政府实施了多少次选举以及人权如何得到尊重当然重要，但这并未给非洲国家带来大转变。

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