欧足联调查土耳其球员“灰狼”手势

体育土耳其
欧足联调查土耳其球员“灰狼”手势2024年7月3日
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（德国之声中文网）“灰狼”手势被认为是在土耳其成立的极右翼“灰狼”运动的标志。尽管这一手势可追溯到土耳其的神话传说，但通常是表达对该极右翼运动及其理念的认同和归属。
“灰狼”运动于1960年代成立，代表一种种族主义意识形态，认为突厥族具有历史和道德的优越性，对其他种族则有歧视。
60年代和90年代，该运动成员被指控实施大量政治谋杀，包括对库尔德人、伊斯兰阿列维派、社会主义者和工会成员。
土极端民族主义政党批评欧足联调查
土耳其极端民族主义政党民族行动党（MHP）也属于该运动。该党是土耳其总统埃尔多安的执政伙伴。
民族行动党主席巴赫切利（Devlet Bahceli）称，欧足联对德米拉尔（Merih Demiral）展开调查的做法是一种“挑衅”，“带有极度的成见并且是错误的”。
在德国，“灰狼”运动的分支受到联邦宪法保护局的监控。该分支有超过12000名成员，是德国最大的极右翼组织之一。
德国内政部长费泽尔谴责使用极右翼和种族主义的象征标识，呼吁欧足联采取行动。
（德新社）
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