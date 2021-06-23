欧足联：没有不让荷兰球迷带彩虹旗到匈牙利观赛

（德国之声中文网）欧洲足联(UEFA)表示，上周日（6月27日）在布达佩斯普斯卡斯球场的比赛中允许荷兰球迷将彩虹旗带到现场。荷兰队以0-2输给捷克队，被淘汰出了欧洲杯。

荷兰媒体曾报道说，欧足联要求安保人员没收要进入赛场外球迷区的那些观众携带的彩虹色的符号。欧洲足联对此予以否认。欧洲足联说，彩虹标识并不具有政治性，并且符合了欧洲足联的公平比赛运动（#EqualGame campaign）的宗旨。

荷兰足协（KNVB）一位发言人说，在匈牙利首都布达佩斯的体育场外，球迷的彩虹旗遭到没收。

这位发言人告诉记者，"欧洲足联的规则适用于球迷区和体育场，所以他们可以决定。但这并不意味着KNVB支持这一决定。我们支持彩虹旗，这就是我们发起OneLove运动的原因。"

球迷们在抗议什么？

引发“彩虹”争议的背景是匈牙利议会上周通过的一项法律，该项法律对青少年通过媒体获取包括同性恋等LGBT的相关信息做出限制。匈牙利总理奥尔班称，这项法律是为了打击恋童癖，保护青少年。批评者认为，该法律将同性恋与恋童癖混为一谈。

慕尼黑安联球场外的球迷和彩虹旗头饰

德国的球迷也带着彩虹旗，穿上彩虹服，前往慕尼黑观看德国对匈牙利的最后一场小组赛。

慕尼黑市政当局原计划在上周比赛时以彩虹灯光装点赛场，但相关申请遭到欧洲足联拒绝。欧洲足联为这一决定辩护说，慕尼黑市政府的请求是出于政治原因。

德国若干地方的体育场和其他建筑都亮起了彩虹色，以抗议欧洲足联的决定。

极右翼 团体“喀尔巴阡旅"(Carpathian Brigade)组织的成员是匈牙利队的支持者，他们在慕尼黑比赛现场中展示了明显的恐同标语。

(美联社, SID)

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