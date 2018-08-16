欧足联年度最佳球员出炉 这次不是C罗

克罗地亚球星莫德里奇（Luka Modric）击败葡萄牙名将C罗（Cristiano Ronaldo），当选欧足联本年度最佳男球员。C罗未出席在摩纳哥举行的颁奖典礼。欧足联年度最佳女球员效力德国球队。
（德国之声中文网）没拿到世界杯，但征服了欧洲：克罗地亚中场大将卢卡·莫德里奇荣膺欧足联本年度最佳球员奖。这是他首次获得这个奖项。克罗地亚是今年世界杯亚军，莫德里奇效力皇家马德里。他击败了C罗和埃及前锋萨拉赫（Mohamed Salah）荣获了头衔。C罗缺席今年的颁奖仪式，他曾是2008、2010、2016和2017年度欧足联最佳球员奖。
"难以置信的时刻"
莫德里奇发表得奖感言时说："这是一个令人难以置信、另我自豪的时刻。" 获得职业生涯中最大的个人奖励之时，他也没有忘记身边的队友："感谢我的球队、教练和队友们，当然也要感谢所有投票给我的人。"
俄罗斯世界杯中，这位被中国球迷称为"魔笛"的队长莫德里奇带领克罗地亚队杀进决赛。"队友拉基蒂奇（Ivan Rakitic）这样评价他："他会让身边的每一名队员都变得更好。"
世界杯上，克罗地亚一路击败拥有明星球员梅西的阿根廷队、丹麦、俄罗斯和英国，最终在决赛不敌法国，以2：4屈居第二。因其绝佳表现，莫德里奇夺得金靴奖。
最佳女球员效力沃尔夫斯堡
欧足联年度最佳男球员奖前十名中并没有德国球员的身影，最佳女球员是来自丹麦的哈德尔（Pernille Harder），她效力于德国冠军队沃尔夫斯堡。
欧足联各最佳奖项由80位参加欧战的俱乐部主帅、55名欧洲体育记者协会的代表选出。俱乐部教练不允许为自己的队员投票。
文木 / 凝炼 （德新社、体育通讯社）