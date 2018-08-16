欧足联年度最佳球员出炉 这次不是C罗

（德国之声中文网）没拿到世界杯，但征服了欧洲：克罗地亚中场大将卢卡·莫德里奇荣膺欧足联本年度最佳球员奖。这是他首次获得这个奖项。克罗地亚是今年世界杯亚军，莫德里奇效力皇家马德里。他击败了C罗和埃及前锋萨拉赫（Mohamed Salah）荣获了头衔。C罗缺席今年的颁奖仪式，他曾是2008、2010、2016和2017年度欧足联最佳球员奖。

"难以置信的时刻"

莫德里奇发表得奖感言时说："这是一个令人难以置信、另我自豪的时刻。" 获得职业生涯中最大的个人奖励之时，他也没有忘记身边的队友："感谢我的球队、教练和队友们，当然也要感谢所有投票给我的人。"

俄罗斯世界杯中，这位被中国球迷称为"魔笛"的队长莫德里奇带领克罗地亚队杀进决赛。"队友拉基蒂奇（Ivan Rakitic）这样评价他："他会让身边的每一名队员都变得更好。"

2018世界杯的荣耀 冠军:法国队 「高卢雄鸡」最后以4比2踢走克罗地亚，在暌违20年后夺得队史上第二座世足赛冠军。

2018世界杯的荣耀 亚军:克罗地亚 「格子军团」杀入决赛。虽败犹荣。家乡球迷难掩失望泪水，但仍以这群国家英雄为荣，替他们热烈欢呼。

2018世界杯的荣耀 季军:比利时 比利时「黄金世代」获得季军，创下队史最佳成绩。首都布鲁塞尔狂欢，迎接球员凯旋归国。

2018世界杯的荣耀 最佳新人:法国球员姆巴佩 法国年仅19岁天才足球员姆巴佩在球场上抢尽锋头。他是史上第三年轻世足决赛出赛球员，也是第二年轻的决赛进球球员。

2018世界杯的荣耀 金靴奖:英格兰队长肯恩 肯恩以总进球数6球拿下金靴。当中3个是12码罚球、1球是折射球，2球是角球头槌。不过其中5球是对垒实力较低的突尼斯和巴拿马拿下，遭评论质疑不甚光彩。

2018世界杯的荣耀 金手套:比利时门将库尔图瓦 世足冠军战高比分让法、克门将与金手套绝缘。库尔图瓦是史上第2位没有打进决赛的获奖者。

2018世界杯的荣耀 金球奖:克罗地亚球员莫德里奇 莫德里奇带队杀进决赛，让克罗地亚成为大黑马。不论射门、助攻、出场时间和跑动距离都领先群雄。不过错失冠军，也让他成为「悲剧英雄」。领奖时满面愁容。

2018世界杯的荣耀 荣耀背后的感人拥抱 颁奖台上克罗地亚总统吉塔诺维奇不捨金球奖得主莫德里奇神经落寞，给了他一个大大的拥抱。一旁的国际足总主席、俄罗斯总统普京和法国总统马克龙也动容。

2018世界杯的荣耀 最棒世足举办国:俄罗斯 虽然各界在世足举办前和期间对俄罗斯多有批评。但国际足总主席说这是「有史以来最好的一届」。国际特赦组织也肯定本次世界杯为俄国带来的正面影响。 作者: 夏立民



世界杯上，克罗地亚一路击败拥有明星球员梅西的阿根廷队、丹麦、俄罗斯和英国，最终在决赛不敌法国，以2：4屈居第二。因其绝佳表现，莫德里奇夺得金靴奖。

最佳女球员效力沃尔夫斯堡

哈德尔为沃尔夫斯堡女足再次蝉联德甲冠军立下了汗马功劳

欧足联年度最佳男球员奖前十名中并没有德国球员的身影，最佳女球员是来自丹麦的哈德尔（Pernille Harder），她效力于德国冠军队沃尔夫斯堡。

欧足联各最佳奖项由80位参加欧战的俱乐部主帅、55名欧洲体育记者协会的代表选出。俱乐部教练不允许为自己的队员投票。

文木 / 凝炼 （德新社、体育通讯社）