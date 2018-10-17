 欧足联国家联赛：德国提前降为“二等公民” | 足坛体坛 | DW | 17.11.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

足坛体坛

欧足联国家联赛：德国提前降为“二等公民”

继世界杯惨败之后，这是又一次沉重的打击：曾经四度获得世界冠军的德国队如今将在欧足联的国家联赛中降到B级。荷兰橙衣军团周五战胜法国，从而提前把德国踢出了A级。

Fussball Freundschaftsspiel | Deutschland - Russland (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

比赛场外的主帅勒夫和他的助理教练

（德国之声中文网）对于德国队主教练勒夫而言，欧足联国家联赛的最后一场小组赛已经只能是"为荣誉而战"。周五（11月16日）晚间，荷兰队在鹿特丹以2比0战胜卫冕世界冠军法国队。由于德国队小组赛阶段状态低迷，3战中1平2负，积分仅为1分，无论如何都将在A组中垫底。因此在下周一德国的最后一场小组比赛之前，德意志战车降级就已成定局。

周五晚的荷法对阵中，荷兰队的维纳尔杜姆在44分钟时攻入一球，德佩则在补时阶段点球入门。28岁的维纳尔杜姆一个月前就在阿姆斯特丹与德国队的比赛中进球立功。那场比赛德国以0：3负于荷兰。德国对法国的两个回合比赛结果则分别是在慕尼黑的0：0和在巴黎的1：2。

Fußball Länderspiel Niederlande - Frankreich (Imago/VI Images/T. Bode)

荷兰橙衣军团欢呼胜利

维纳尔杜姆成为周五晚比赛中最受瞩目的球员。在进球前，他就已经给法国门将洛里斯带来压力。最初，客场作战的法国队还能守住阵脚。然而，第44分钟时，维纳尔杜姆一脚补射入网。下半场补时阶段第5分钟，德佩罚点球入网。

DW.COM

德国国家足球队前队长巴拉克在接受德国之声采访时，直率地批评了国家队主帅勒夫和德国足协。巴拉克同时表示，尽管在今年世界杯上德国队失利，但他仍相信德国足球拥有积极的未来。 (11.10.2018)

在沉寂许久之后，勒夫终于开口谈到德国队在今年世界杯的失利，承认自己傲慢，出现严重判断失误——也包括在厄齐尔的问题上。他宣布了一些人员变动，希望改变战术。 (29.08.2018)

欧洲豪门球队密谋另起炉灶，国际足联主席干涉独立体育伦理委员会，顶级俱乐部可以违反财政规定而不必担心处罚……德广联、明镜周刊等14家欧洲媒体查阅了7000万份内部文件、经历了长期调查后，揭开了国际足球圈内隐蔽的金元帝国之面纱。 (06.11.2018)

荷兰队目前积6分，如果下周一在沙尔克球场对阵德国时获胜，甚至将取代法国（7分），以小组冠军队的身份直接晋级2019年7月举行的决赛圈。

德国主帅：痛定思痛

德国队主教练勒夫表示，这一结果当然苦涩，但也并不意味着"世界末日"的到来。"我们现在的焦点是2020年的欧锦赛。"勒夫称，如今要好好为欧锦赛的预选赛做准备，球员的踢法要更有把握。

在降级之后，2020年德国队必须参加B级的小组赛，只有成为小组冠军才能重返A级。

欧洲足联国家联赛（UEFA Nations League）是一项由欧洲足联成员国参加的国家级足球赛事，主要是取代国家队之间的友谊赛。2018年是该赛事的第一届。此赛事的战绩并不会影响世界杯的出线资格，但每级别的胜出队伍将获得欧锦赛预选赛附加赛的参赛资格。

苗子/雨涵（德新社、德国体育新闻社）

相关内容

UEFA Nations League | Frankreich vs. Deutschland

德国国家队：小将带来大希望 17.10.2018

与法国队的一场较量依然没能成为德国队走出低谷的转折点。不过队中的新面孔和全新的斗志却让人对于德国队的未来抱以期待。不过主帅勒夫必须扪心自问：早知如此，何必当初？

Michael Ballack

前国脚巴拉克：勒夫本该下课 11.10.2018

德国国家足球队前队长巴拉克在接受德国之声采访时，直率地批评了国家队主帅勒夫和德国足协。巴拉克同时表示，尽管在今年世界杯上德国队失利，但他仍相信德国足球拥有积极的未来。

Bekanntgabe EM-Gastgeber 2024

2024年欧洲杯主办权落定 德国是赢家 27.09.2018

德国将在2024年成为足球欧洲杯的东道主。这将是德国第二次主办足球欧洲杯。另一个申办国家土耳其则再次空手而归。

广告

非常德国

Zhang Danhong Portrait (vvg-koeln)

我的融入史（六）：边吃午饭边听录音

在遥远的中国学习德语谈何容易。除了小舌音和德语语法，最让张丹红感到困惑的是日常生活中根本没有德语的影子。 

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 