欧足联国家联赛：德国提前降为“二等公民”

（德国之声中文网）对于德国队主教练勒夫而言，欧足联国家联赛的最后一场小组赛已经只能是"为荣誉而战"。周五（11月16日）晚间，荷兰队在鹿特丹以2比0战胜卫冕世界冠军法国队。由于德国队小组赛阶段状态低迷，3战中1平2负，积分仅为1分，无论如何都将在A组中垫底。因此在下周一德国的最后一场小组比赛之前，德意志战车降级就已成定局。

周五晚的荷法对阵中，荷兰队的维纳尔杜姆在44分钟时攻入一球，德佩则在补时阶段点球入门。28岁的维纳尔杜姆一个月前就在阿姆斯特丹与德国队的比赛中进球立功。那场比赛德国以0：3负于荷兰。德国对法国的两个回合比赛结果则分别是在慕尼黑的0：0和在巴黎的1：2。

荷兰橙衣军团欢呼胜利

维纳尔杜姆成为周五晚比赛中最受瞩目的球员。在进球前，他就已经给法国门将洛里斯带来压力。最初，客场作战的法国队还能守住阵脚。然而，第44分钟时，维纳尔杜姆一脚补射入网。下半场补时阶段第5分钟，德佩罚点球入网。

荷兰队目前积6分，如果下周一在沙尔克球场对阵德国时获胜，甚至将取代法国（7分），以小组冠军队的身份直接晋级2019年7月举行的决赛圈。

德国主帅：痛定思痛

德国队主教练勒夫表示，这一结果当然苦涩，但也并不意味着"世界末日"的到来。"我们现在的焦点是2020年的欧锦赛。"勒夫称，如今要好好为欧锦赛的预选赛做准备，球员的踢法要更有把握。

在降级之后，2020年德国队必须参加B级的小组赛，只有成为小组冠军才能重返A级。

欧洲足联国家联赛（UEFA Nations League）是一项由欧洲足联成员国参加的国家级足球赛事，主要是取代国家队之间的友谊赛。2018年是该赛事的第一届。此赛事的战绩并不会影响世界杯的出线资格，但每级别的胜出队伍将获得欧锦赛预选赛附加赛的参赛资格。

苗子/雨涵（德新社、德国体育新闻社）