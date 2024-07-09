欧美驻华大使：同中国民间交流为什么这么难？

欧盟和美国驻华大使近日分别指出，与中国的民间交流变得愈发困难。他们批评北京主动给欧美与中国民众的接触与互动制造障碍。

（德国之声中文网）欧盟驻中国大使庹尧诲（Jorge Toledo）上周日（7月7日）在北京参加了“世界和平论坛”。据香港《南华早报》报道，庹尧诲在活动上发表讲话时表示，在新冠病毒全球大流行之后，欧盟与中国之间的人际交往不仅一直未能完全恢复，而且距离之前的水平还“很遥远”。

“我们曾认为，新冠防疫限制结束之后，可以不受阻碍地同中国高校的教授、学生以及智库学者面对面接触。”这位欧盟大使说，但实际情况正相反，“我们无法这样作，因为同我们接触的所有人都需要得到批准，有时候得不到批准。”

庹尧诲认为，北京的做法让欧盟加深与中国的交流互动变得“非常困难”。他指出欧中关系曾经“更加紧密”，但目前“处于一个困难时刻”，“我不认为关系有所改善”。他还补充说，中国在与乌克兰战争相关问题上的举动损害了中国在欧洲的形象。

美国驻华大使伯恩斯：面对面交流几乎不可能 图像来源: Patrick Semansky/AP Photo/picture alliance

伯恩斯：“不可能”的交流

欧盟大使的这番讲话也印证了美国驻华大使伯恩斯（Nicholas Burns）不久前的一次表述。伯恩斯称，美中之间的某些人际交流已经“不再可能”。

伯恩斯上月接受《华尔街日报》采访时，批评北京阻挠美中间在文化和教育领域的人际交流，例如中国公民参加美国在华举办的活动，会受到当局的盘查和恐吓。他说，自去年11月以来，已有61场美国驻华使馆主办的公开活动受到这样的干预。

伯恩斯还说，中国审查部门加强了对美国大使馆社交媒体帖子的限制，并煽动反美情绪。他说即便是相对无害的贴文也会被屏蔽或删除。

北京：责任在美方

对伯恩斯的上述发言，中国政府随后做出回应。外交部发言人毛宁在6月26日的例行记者会上回答相关提问时表示，美国大使的“有关言论不符合事实”。毛宁说：“事实上，干扰阻碍两国人文交流的不是中方，而是美方。美国以‘国家安全’为借口，无端滋扰盘查遣返中国赴美留学生，给当事人造成极大伤害，制造了严重的寒蝉效应。”

美国仍是中国留学生的首选目的地（图为美国驻北京大使馆） 图像来源: Getty Images/E. Wong

自2021年以来，少数中国留美学生在入境美国时遭到特别检查、甚至被拒绝入境。中国教育部、驻美使领馆等官方机构都曾就此发出过"安全风险提示"，并向华盛顿提出抗议。据彭博社报道，从去年11月至今年5月，至少20名持有效签证的中国学生在美国海关被遣返。

特朗普在任期间，美国对有军方背景或曾就读于被认为属于国防军工系统高校的中国学生的签证审核变得十分严苛，大部分限制保留至今。德国之声曾报道，2021年8月，美国海关与边境保护局（CBP）启动专项行动，加强对中国赴美留学的敏感理工专业学生的检查力度。

美国驻中国大使伯恩斯今年5月在X平台上发文称，99.9%的中国学生入境美国没有遇到任何问题。但他强调：“你必须在签证申请时说实话，如果你不这样做，就会被抓”。美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）日前也在接受采访时表示，在美国边检被拘禁或拒绝入境的中国学生比例不足0.1%。

据《华尔街日报》报道，美国去年向中国公民发放了约10.5万份新的学生签证，创下新冠疫情爆发以来最高纪录。

（综合报道）

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