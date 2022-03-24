欧美达成天然气协议 德欲大幅减少对俄能源依赖

（德国之声中文网）根据美欧之间最新达成的一项协议，美国将在2022年底前向欧洲国家供应至少150亿立方米的液化天然气，以减少该地区对俄罗斯燃料进口的依赖。该协议由欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）和美国总统拜登（Joe Biden）于周五（3月25日）在布鲁塞尔共同签署。

拜登宣布，到 2030 年，美国将每年向欧盟市场提供 500 亿立方米的额外液化天然气。冯德莱恩指出，500亿立方米的天然气将取代俄罗斯1/3的天然气，她还强调，他们希望将欧洲的能源供应从俄罗斯转向安全的供应商，实现多样化。

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联手减少对俄罗斯的能源依赖

欧洲最大的天然气供应国俄罗斯入侵乌克兰，将已经很高的能源价格推到了创纪录的水平，并促使欧盟承诺今年将俄罗斯的天然气使用量减少三分之二，方法是增加从其他国家的进口并迅速扩大可再生能源。

俄罗斯周三表示，包括欧盟成员国在内的"不友好"国家必须开始用卢布购买俄罗斯的石油和天然气。这加剧了对欧洲天然气供应可能中断的担忧。

欧盟各国领导人周四召开为期两天的峰会，拜登也受邀出席。目前，欧盟各国在是否直接制裁俄罗斯石油和天然气方面仍有分歧。美国已经采取了相关行动。欧盟实施禁运则需要所有27个成员国的一致批准。

德国计划年中前将俄罗斯石油进口量减半

德国经济部长哈贝克（Robert Habeck）周五表示，德国正在"快速"减少对俄罗斯能源进口的依赖。到今年年中，"俄罗斯对德国的石油进口预计将减半，到今年年底的目标是基本实现独立于俄罗斯的石油"，哈贝克在柏林如是介绍。

哈贝克补充道，在未来几周内，德国对俄罗斯煤炭的依赖将从50%下降到大约25%，到今年秋天，德国将有可能摆脱对俄罗斯煤炭的依赖。但是在天然气方面，这一过程预计将需要更长时间，德国预计到2024年夏季才能基本停止从俄进口。按照联邦政府的说法，俄乌战争以来，德国从俄进口的天然气占比已经从55%降至40%。

（路透社，德新社）

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