欧美谴责港府追杀 《苹果》能撑多久?

(德国之声中文网) 欧盟和英国周四 (6月17日 )表示，港警对香港民主派媒体《苹果日报》的突袭表明，中国正在利用新的国家安全法来镇压异议人士和压制媒体，而不是处理公共安全问题。

欧盟发言人马斯拉里(Nabila Massrali) 在一份声明中说，这次突袭「进一步表明国家安全法是如何被用来扼杀香港的媒体和言论自由......至关重要的是，香港居民的所有现有权利和自由都得到充分保护，包括新闻和出版自由。」

英国外交大臣拉布(Dominic Raab)也表示，港警这次的行动目的是为了压制不同意见。他说:「新闻自由是中国在《联合声明》中承诺保护的权利之一，应该得到尊重。」

美国国务院发言人普莱斯17日对港警再一次搜查《苹果》大楼并拘捕5名报社编辑和高管的举动表示强烈谴责，并呼吁立即释放5人。

他说:「扼杀媒体自由和限制信息自由流动的努力不仅破坏了香港的民主体制，还损害了香港作为国际枢纽的信誉和活力。」

针对港警宣称发表在《苹果》上的文章是「串谋勾结外国或者境外势力」的证据，他强调，众所周知，在新闻行业，与外国人交换意见永远不应该构成犯罪。

另一方面，香港保安司司长李家超把《苹果》新闻编辑室描述为「犯罪现场」，并说这次行动是针对那些把报道作为「危害」国家安全的工具的人。

中联办称国安最大

《苹果日报》遭到搜查之后，18日头版头以「国安警搜《苹果》拘5人，捡44硬碟新闻材料」为标题，并放上遭拘捕的行政总裁引言说:「大家要顶住」。

根据《苹果》，在港府一系列的动作之后，18日报纸家印至50万份，从凌晨开始就有上百人排队抢购。《立场新闻》则报导，除了有报摊认购20倍的量之外，还有北美港人发起帮助当地人集体购买《苹果》，希望表达海外港人对《苹果》的支持，担心多元社会最后只剩一种声音。

香港中联办发声明表示，坚定支持特区政府和警方严格执行，一切为维护国家安全和香港繁荣稳定所做出的努力，强调「中联办的声明中强调，基本法保障香港居民享有言论、新闻、出版的自由，但任何权利自由都不是无边界的，都不能突破国家安全的底线。」

此外，港警以涉嫌「串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪」拘捕5名《苹果》董事后，港府保安局也冻结苹果日报公司等三家公司的资产。《东方日报》引用法律界专家意见表使，「根据国安法第31条，港府有权责令涉违国安法的公司暂停运作或者吊销其执照或营业许可证」，预测在壹传媒高层被捕及资金被冻结情况下，《苹果》可能撑不到一个月。

(路透社、法新社等)

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