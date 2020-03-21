欧美疫情续升 日本考虑延办奥运

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周日 (3月23日) 表示，他已与中国国家主席习近平针对新冠疫情通过电话，强调他对中国有些许不满。 同一天，在美国许多州的州长向联邦政府提出需要更多医疗防护用具的需求后，特朗普宣布纽约州、加州与华盛顿州将宣布进入重大灾难，这三个州也不用负担国民警卫队的费用。

尽管特朗普宣布已要求美国联邦紧急事务管理署援助纽约州、加州与华盛顿州设立医疗站，增加数千床位来医治新冠病人。然而，多州州长仍不断要求特朗普启动《国防生产法》来制造一些抗疫所需的物品。特朗普的贸易顾问纳瓦罗 (Peter Navarro) 周日向媒体表示，美国的产业已因政府签署《国防生产法》而开始「自动」生产医疗产品。

美国周日创下新冠疫情爆发以来最高的单日确诊案例。 美国增加了8149起确诊病例与112起病亡案例，将累计的确诊与病亡数字提升至32356与414，美国也正式超越西班牙，成为全球确诊案例数第三高的国家。

同时，民主党总统参选人拜登 (Joe Biden) 也宣布，由于特朗普不断在记者会上阐述不实言论并淡化疫情严重性，他将于本周一 (3月23日) 开始推出与新冠疫情相关的直播，希望让美国人民确实掌握新冠疫情的最新讯息，并藉此保护美国人民。

另外，美国民主党的参议员周日投票反对一项高达1.8万亿美元的经济援助计划，强调他们认为该计划偏袒大型企业，并未有效保护劳工权益。

欧洲疫情持续上升

与此同时，欧洲的新冠疫情仍未出现缓和的迹象。目前全球病亡人数最多的意大利周日新增了5560起确诊案例与651起病亡案例，将累计的确诊与病亡数字提升至59138与5476。 西班牙周日新增3107起确诊案例与375起病亡案例，将累计的确诊与病亡数字提升至28603与1756。德国与法国的疫情也持续上升，德国目前的累计确诊与病亡数字已来到24852与94，而法国的相关数据则是提升至16018与674。

同一天，英国首相约翰逊 (Boris Johnson) 表示如果英国人民不愿遵守政府提出的「保持社交距离」准则的话，该国可能得透过实行宵禁与旅游禁令来防止新冠疫情扩散。虽然英国的酒吧、夜店与健身房都已关闭，但英国的社交媒体上仍充斥着人民聚集在公园与市集的照片。截至目前为止，英国已累计有5683起新冠确诊案例与281起病亡案例。

此外，各国航空周一取消了更多班机。新西兰与澳大利亚周一都建议民众取消非必要的国内旅游，阿拉伯联合酋长国则是暂停所有航班两周。另一方面，新加坡与台湾都于周日宣布暂时禁止外来旅客在其机场转机。

在多次出面强调东京奥运可望如期举行后，日本首相安倍晋三周一出面表示，该国需要考虑延后举办奥运。国际奥委会在同一天表示，他们将在未来四周内决定是否缩小奥运的规模，或是延期举办东京奥运。 国际奥委会透过声明强调: 「目前取消东京奥运不在我们的考虑范围内。 」

然而，加拿大奥委会稍早则发布声明表示，如果国际奥委会不将东京奥运延期一年举办的话，加拿大将不会派运动员出席东京奥运。

中国维持零本土感染

中国国家卫健委周一上午公布的最新数字显示，中国新增39起确诊案例与9起病亡案例，将累计的确诊与病亡数字提升至81093与3270。湖北省则是连续四天未有新增确诊案例，但周日也新增了9起病亡案例。这代表中国剩余的所有省份增加了39起确诊案例与0起病亡案例。

中国国家卫健委也表示，39起新的确诊案例都由境外输入，中国目前为止已累计有353起境外输入的案例。然而，香港《南华早报》周日发布独家报导，表示该报取得的中国官方纪录显示，截至2月底，中国有超过43000名病患是新冠病毒检测结果显示阳姓但却没有任何症状，而这些病患目前仍在接受隔离。值得一提的是，这些病患并未被中国政府囊括到每日公布的确诊案例数中。

此外，根据中国《长江日报》报导，武汉当地的主要商家上周末已陆续恢复营业，没有新疫情传出的小区居民可藉由手机条形码，以一户一人的方式到超商购物。排队时，人民需要保持1.5公尺的间隔，而在进到超商前，他们也必须测量体温并填写相关健康讯息。

杨威廉/邹宗翰 （综合报导)