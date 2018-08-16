欧美汽车税分歧大 特朗普：欧中几乎一样坏

（德国之声中文网）欧盟贸易专员马尔姆斯特罗姆（Cecilia Malmström）週四（8/30）在布鲁塞尔欧洲议会上，提到美国可能对进口汽车徵税一事。她说欧盟愿意「将汽车税降到零，如果美国也作出同样举动的话。」
对于欧盟开出的条件，特朗普并不满意﹕「这还不够好。他们的消费习惯是购买他们（欧洲）的车，而不是我们（美国）的。」他在同一天接受彭博社访问时，甚至把这些传统盟友与中国相提并论﹕「欧盟跟中国几乎一样坏，只是它们比较小。」事实上，这也不是他第一次说类似的话。
欧盟贸易专员马尔姆斯特罗姆（Cecilia Malmstroem）
7月中旬，欧委会主席容克（Jean Claude Juncker）出人预料地在华盛顿与川普达成协议。欧盟同意未来从美国进口更多大豆和液化天然气。双方商定要谈论取消工业关税的问题，在谈判期间不会出台新的税收规定。特朗普矢志要在谈判中，达成零关税、零补贴、零壁垒的目标，但一直把汽车税问题排拒在谈判桌外。
欧盟领袖和欧洲汽车业界提出，把目为10%的载客汽车关税降低，但特朗普不买单。他更下令美国商务部调查进口汽车有否威胁国家安全，而「国家安全」正是他早前向全球多国开徵钢铝税的理由。
中断谈判？
欧盟贸易专员马尔姆斯特罗姆在欧洲议会的听证会上表示，期望美国在至少一年的谈判期之内不要开徵新税，包括对进口汽车徵收惩罚性关税。她警告，如果特朗普违反约定，「我们会立即中断谈判」。
她也补充，有关谈判目前仍处于试探期﹕「我们指的是可能的谈判。」在正式开启谈判之前，欧委会需要得到授权，欧盟成员国和欧洲议会要就此进行讨论。
对于欧盟被指向美妥协，马尔姆斯特罗姆也反驳贸易委员会成员的质疑：「我们并没有作出任何让步。」她指出，欧盟的进口国巴西因为中美贸易纷争，向中国增加出口大豆。所以欧洲从美国进口的大豆数量增加。而是否进口液化天然气是由市场决定的，她表示，一些欧盟国家对此感兴趣。
李芊/夏立民/文木/叶宣 (德新社等)
-
美欧盟友“相爱相杀”代价几何？
欧洲人高兴得太早了？
2018年3月8日，特朗普在几位钢铁工人代表的簇拥下，签署了征收钢铝关税的行政令。此令一出，欧盟方面立即采取行动，不久后华盛顿同意暂时“豁免”欧盟，期限为5月底。布鲁塞尔松了一口气，认为美国贸易战的主要矛头还是指向中国。
-
美欧盟友“相爱相杀”代价几何？
盟友？钢铝关税照收不误！
然而有特朗普充当“导演”，剧情总会出现大反转：“豁免”期限未到，美国就宣布6月1日开始对欧盟钢铝产品分别征收25%和15%的关税。美国商务部长罗斯还警告道，如果布鲁塞尔选择“以牙还牙”，可能贸易冲突会继续升级。（图为德国一家钢产品加工车间）
-
美欧盟友“相爱相杀”代价几何？
“这是世界贸易史上糟糕的一天”
欧盟委员会主席容克在美国宣布征税措施的当天这样说道。欧盟贸易专员马姆斯特罗姆宣布，将向世贸组织就美国钢铝税案提出申诉。不过同时布鲁塞尔也向WTO状告中国”以不公平手法要求在华欧企转让技术“。这位贸易专员表示，同时状告美中两国，说明欧盟公正，没有选边站。
-
美欧盟友“相爱相杀”代价几何？
欧盟反击
在华盛顿宣布征税之前，布鲁塞尔就曾威胁，如果美方坚持相关决定，欧盟就会对一些美国产品征收惩罚性关税，其中包括花生酱、牛仔裤、威士忌酒和哈雷机车等。相关惩罚性关税从6月22日起已经生效。
-
美欧盟友“相爱相杀”代价几何？
李维斯牛仔裤明天就涨价？
虽然欧盟针对美国产牛仔裤的关税已经开始执行，但是行业人士指出，这并不意味着相关服装的价格会立刻上扬。一方面，大多数牛仔裤产地早就不是美国了；另一方面，在服装产业，产品库存量大，而且商家都是提前一季订货。简言之，这次的惩罚关税对服装价格的影响非常有限。
-
美欧盟友“相爱相杀”代价几何？
对农民的一万点伤害……
而在食品领域，贸易关税的影响就完全不同了。比如，在对欧盟出口玉米的国家中，美国排名第三，虽然这些玉米通常用作饲料，但是惩罚性关税可能导致美国产玉米在国际市场上供过于求从而价格下跌，这对于农民来说可能会是雪上加霜。
-
美欧盟友“相爱相杀”代价几何？
哈雷“发烧友”请注意！
在欧洲市场上销售的美国产哈雷机车（Harley Davidson）价格目前一般在1万5到4万欧元之间，如果25%的关税完全转嫁到价格上，那么原本售价2万的摩托车可能会涨到2万5千欧元。
-
美欧盟友“相爱相杀”代价几何？
特朗普拿欧洲汽车开刀？
除了钢铝产业之外，美国还在考虑对欧盟的汽车产业征收最高25%的进口税。特朗普表示，汽车制造这样的关键产业对于”我们国家的强大“至关重要。如果真的要征收高额进口税，首当其冲应该就是德国汽车制造商了。
-
美欧盟友“相爱相杀”代价几何？
中美贸易战波及德国车企
汽车制造业对于德国经济来说至关重要，德国总理默克尔也是法兰克福车展这样的行业盛会上的常客（图为默克尔和戴姆勒总裁蔡澈在2017年车展上）。即使美国尚未真正对德国汽车“动手”，但是中国对美国产汽车的报复性关税已经开始对戴姆勒产生消极影响。因为戴姆勒在美国制造的一部分汽车也是销往中国的，所以这家原本就深陷柴油尾气丑闻之中的德国汽车制造商面临更多损失。
作者: 雨涵