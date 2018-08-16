欧美汽车税分歧大 特朗普：欧中几乎一样坏

（德国之声中文网）欧盟贸易专员马尔姆斯特罗姆（Cecilia Malmström）週四（8/30）在布鲁塞尔欧洲议会上，提到美国可能对进口汽车徵税一事。她说欧盟愿意「将汽车税降到零，如果美国也作出同样举动的话。」

对于欧盟开出的条件，特朗普并不满意﹕「这还不够好。他们的消费习惯是购买他们（欧洲）的车，而不是我们（美国）的。」他在同一天接受彭博社访问时，甚至把这些传统盟友与中国相提并论﹕「欧盟跟中国几乎一样坏，只是它们比较小。」事实上，这也不是他第一次说类似的话。

7月中旬，欧委会主席容克（Jean Claude Juncker）出人预料地在华盛顿与川普达成协议。欧盟同意未来从美国进口更多大豆和液化天然气。双方商定要谈论取消工业关税的问题，在谈判期间不会出台新的税收规定。特朗普矢志要在谈判中，达成零关税、零补贴、零壁垒的目标，但一直把汽车税问题排拒在谈判桌外。

欧盟领袖和欧洲汽车业界提出，把目为10%的载客汽车关税降低，但特朗普不买单。他更下令美国商务部调查进口汽车有否威胁国家安全，而「国家安全」正是他早前向全球多国开徵钢铝税的理由。

中断谈判？

欧盟贸易专员马尔姆斯特罗姆在欧洲议会的听证会上表示，期望美国在至少一年的谈判期之内不要开徵新税，包括对进口汽车徵收惩罚性关税。她警告，如果特朗普违反约定，「我们会立即中断谈判」。

她也补充，有关谈判目前仍处于试探期﹕「我们指的是可能的谈判。」在正式开启谈判之前，欧委会需要得到授权，欧盟成员国和欧洲议会要就此进行讨论。

对于欧盟被指向美妥协，马尔姆斯特罗姆也反驳贸易委员会成员的质疑：「我们并没有作出任何让步。」她指出，欧盟的进口国巴西因为中美贸易纷争，向中国增加出口大豆。所以欧洲从美国进口的大豆数量增加。而是否进口液化天然气是由市场决定的，她表示，一些欧盟国家对此感兴趣。

李芊/夏立民/文木/叶宣 (德新社等)