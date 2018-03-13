欧美施加压力 中国放宽外资

(德国之声中文网) 中国周四 (06/28)向外界公布，放宽对银行、汽车和重工业，以及农业等部门的外资限制。在外界期待已久下，北京当局终于履行承诺，进一步开放市场。

中国国家发展改革委和商务部对外发佈《外商投资准入特别管理措施 (负面清单) (2018年版)》。其中列出了外商投资受到限製或禁止的行业。在22个领域大幅度放宽市场准入。新名单将于7月28日生效。

与去年6月发布的版本相比，负面清单中的项目数量从63个减为48个。

中国4月曾宣布，在未来三到五年内，完全取消对保险和汽车等行业所有权限制。如按公布名单，乘用车製造业的外资股比限制将在2022年消除。

外国企业则说，中国开发市场进展缓慢。现在承诺放宽投资准入只是兑现过去早就宣布和承诺过要实行的改革。

上海政治风险分析公司知险数据资深分析师博正源表示，「中国在许多行业提出了一些大胆的举措，在许多产业放宽投资限制，其中包括许多可被视为战略性的财务和农业产业。」

他说：「儘管如此，投资者必须密切关注这些新规的执行情况。中国可能仍会提出严格的资本要求，在现实上阻碍大多数外国机构进入中国市场。」

中国企业基本上被允许在欧盟和美国市场上自由投资，但北京却限制了外国企业进入中国这个世界第二大经济体。作为中国最大的两个贸易伙伴，欧盟和美国最近对中国产业开始进行审查。

放宽外资项目

这次公布的名单还放宽或取消包括船舶和飞机製造、电网和作物育种等企业的所有权上限，客运和铁路运输和航运公司的限制也将取消。但名单中不包括小麦和玉米。

措施包括，在金融领域，取消对中资银行的外资单一持股不超过20%，合计持股不超过25%的持股比例限制。将证券公司、证券投资基金管理公司由中方控股改为外资股比不超过51%，2021年取消外资股比限制。将期货公司由中方控股改为外资股比不超过51%，2021年取消外资股比限制。将寿险公司外资股比由50%放宽至51%，2021年取消外资股比限制。

中航证券首席经济学家许维鸿说：「我们预计中国真的会让一些大型外资金融公司进入证券、人寿保险和基金等领域开设分支机构...可能不会立即让所有外资都进来，但我们希望中国会想要展现几个成功的例子。」

知情人士向路透社透露，美国总统特朗普政府官员在5月初，以财政部长姆努钦为首的美国代表团与中国高层官官进行的贸易谈判中，要求北京不要通过投资限制来扭曲贸易。

消息人士也表示，美方还要求中国确保任何投资限制或条件应「有侷限和透明化」。

中国一再强调不受外部压力影响，按照自己的步伐继续进行市场改革，并根据中国需求制定并实施开放市场的决策。

夏立民/罗法 (综合报导)