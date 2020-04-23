 欧美推纾困新方案 华盛顿恐不再金援世卫 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.04.2020

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时政风云

欧美推纾困新方案 华盛顿恐不再金援世卫

美国与欧盟周四陆续通过刺激经济的纾困方案，希望藉此来降低新冠疫情对产业造成的伤害。此外原本以为只是暂停资助世卫的美国再放话，如果世卫不彻底改革，美国可能永远不会再提供经费。

USA PK Mike Pompeo in Washington (Reuters/A. Harnik)

美国国务卿蓬佩奥説，中国还拖延了一个月才通报新冠病毒会人传人，而当时中国境内每个省份都已传出病例。他强调，虽然中国後来有向世卫通报，但是他们仍未分享所掌握的所有资讯，而这种行爲已到了危险的程度。

(德国之声中文网) 为了降低新冠疫情对经济带来的伤害，美国众议院周四 (4月23日) 通过了总价值高达4840亿美元的纾困方案，让联邦政府能尽速的将这笔预算用来协助受到疫情冲击的小型企业，并进一步资助医院及扩大全国检测。

美国总统特朗普周四对此结果表达感激，并指出他预计在周四晚间并会签署这比纾困预算。这笔资金也让美国政府的纾困预算总额接近3万亿美元。然而，民主党与共和党在过程中曾因对纾困方案细节看法不同，导致双方争论不下，这也为下一轮预算的协商蒙上阴影。根据《纽约时报》报导，下一轮的预算将会专注在协助受到疫情冲击的州以及城市。

同一天，欧盟成员国也要求欧盟委员会分析各国需求，并尽快针对纾困方案做出提案。欧洲委员会主席米歇尔（Charles Michel) 周四表示，纾困方案必须达到一定程度的金额。此外，欧盟各国领袖也对此前提出价值5400亿欧元的短期纾困方案表示支持，并希望该方案能於六月初开始实行。

米歇尔也透过声明表示，欧盟周四还签署了一项「共同经济复苏计画」，呼吁各国针对拯救产业做出前所未有的规模的投资。此计画并未含有太多援助资金细节，而是着重在如何於疫情减缓後，开始重建经济。

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美国新冠疫情严重，总统特朗普批评世卫处理不当，尤其指责该组织忽视来自台湾的警告。 世界卫生组织继续反驳，并说第一份通报其实来自武汉。 (21.04.2020)

特朗普意欲停止向世卫组织输金，原因是，这位美国总统认为，该组织应对新冠病毒危机不力。然而，批评者们高估了这一联合国组织的实权。德国之声记者Fabian Schmidt指出，该组织其实不过是会员国们的一面镜子罢了。 (18.04.2020)

新冠疫情全球大流行之际，美国总统特朗普向世卫开刀惹批评。G7多国表态支持世卫，甚至考虑对其增拨资源，令美国陷入孤立局面。 (17.04.2020)

蓬佩奥：美国恐不再金援世卫

另一方面，美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 周四在接受福斯电视台 (Fox News) 访问时表示，他认为世卫在处理完新冠疫情後，必须要展开根本改革，而美国有可能永远不再资助世卫。他在访谈中提到：「我们需要严格检视世卫，并在检视的过程中，了解到我们应该做什麽。世卫在2007年便进行过改革，所以这并不是国际社会首次要修正联合国组织的缺点。我们需要修正世卫的结构。」

当被问到世卫的领导阶层是否该有所变动时，蓬佩奥表示，他认为世卫的改革不仅得从包含变动领导阶层，美国可能从此不再同意资助世卫，因为世卫可能需要进行更大胆的变革。此外，蓬佩奥在周四另一场记者发布会上也表示，美国相信中国在疫情爆发初期，并没有立即向世卫告知疫情，该举动已违反了世卫的规定。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)

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