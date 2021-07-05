 欧美指责中国网络攻击：黑客受雇于国安部  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.07.2021

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欧美指责中国网络攻击：黑客受雇于国安部 

美国、英国等多个国家以及欧盟、北约指责中国开展“恶意网络活动” ，包括今年早些时候微软电子邮件服务系统遭到的黑客攻击。此次攻击造成全球数万台电脑受波及。 

Symbolbild Hackerangriff I Cybercrime

（德国之声中文网）周一（7月19日）美国政府指责中国要为包括微软邮件系统在内的全球一系列网络攻击行动负责。 

周一，美国国家安全局、网络安全与基础设施安全局以及联邦调查局联合发表一份报告，详细地描述了中国政府支持的网络骇客使用了超过50种策略、技术和方式，对美国和盟国电脑网络发动袭击，包括今年三月对微软电邮系统的攻击。 

拜登政府一名高级官员在媒体简报会上称，一些曾从事网络敲诈和盗窃的黑客犯罪分子直接为中国国安部利用，进行全球范围的网络攻击和勒索。 

这位官员说，这次欧盟、英国、澳大利亚、加拿大、新西兰、日本和北约加入美国的行列，共同指责中国政府的恶意网络行为，显示北京的网络行为不仅损害了美国的安全和利益，也威胁到世界多个国家的经济与国家安全。 

Microsoft Klage gegen NSA Transparenz Verträge Späh Affaire Spähaffaire

美国这位高级官员在简报会上说，美国政府曾向中国政府高级官员具体提出了微软电邮系统被攻击事件以及北京范围更广泛的恶意网络行为，称美国及其盟友和伙伴不会排除采取进一步行动追究中国的责任。 

美国起诉四名黑客 

布鲁塞尔也指责中国对欧盟及其成员国的政府部门和政治组织以及欧洲重要企业进行了“恶意”网络活动。欧盟外交政策告高级代表博雷尔（ Josep Borrell ）称，有关黑客行动“来自中国境内，目的是盗窃知识产权和进行间谍活动”。 

Straßburg EU-Parlament | Aussprache über Lage in Nicaragua | Josep Borrell

欧盟外交代表博雷尔

英国政府也明确称，得到中国官方支持的对微软电邮服务系统的攻击是“无所顾忌的，但是人们所熟悉的的行为方式”。英国外交大臣拉布在一份声明中表示，“中国政府必须停止这一系统性的网络破坏活动，否则将会被追究责任。”声明称，英国及盟国认为被安全专家称为 "APT40” 及 “APT31” 的黑客组织的背后是中国国安部。 

今年3月初被问及微软电邮系统遭攻击一事，中国外交部发言人汪文斌曾表示，中国坚决反对并依法打击任何形式的网络攻击和网络窃密行为。他强调，网络攻击溯源是复杂的技术问题，“将网络攻击直接与政府相关联，更是高度敏感的政治问题。中方希望有关媒体和企业采取专业和负责任的态度，在定性网络事件的时候基于充分证据，而不是无端猜测指责。” 

美国司法部周一宣布，将对4名与中国国安部有关联的黑客提起诉讼。他们被控长年在商用航空、国防和药品研发领域窃取知识产权。 

 

(美联社、路透社等)

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