欧美峰会再压中国 北京:不会被吓倒

(德国之声中文网) 根据白宫发布的一份联合声明，美国和欧盟周二 (6月15日)承诺在一系列全球问题上进行合作，包括解决俄罗斯、中国和伊朗问题，以及对抗新冠肺炎疫情、气候变化和其他问题。

路透社报道指出，欧盟委员会主冯德莱恩会后表示，中国在人权方面的记录是与欧盟的主要分歧，并使其成为该集团的系统对手。

她说 :「当涉及到系统本身时，人权和人类尊严......这是明显使我们产生分歧的主要问题。」并提到:「中国是强大的经济竞争对手，这点没有任何问题，为此我们需要工具。」

冯德莱恩特别提到了未来数字市场上的安全机制，包括5G合作对象、外国直接投资，以及投资过程的检视与筛查，并强调这些机制是为了「确保有一个公平的竞争环境。」

根据白宫公布的声明内容，在提到要「建立一个更加民主、和平和安全的世界」时，双方直接点名中国，提及中国「在新疆和西藏持续的侵犯人权行为；香港自治和民主进程的侵蚀；经济胁迫；虚假信息运动；以及区域安全问题」。

声明也对中国东海和南海的局势表示「严重关切」，重申要根据《联合国海洋法公约》维持航行和飞越自由和其他国际合法使用海洋的规定，并在其中提到「台湾海峡两岸和平与稳定的重要性，并鼓励和平解决两岸问题」。

针对一系列涉及中国的问题，中国驻欧盟使团表示该声明内容「远远超出正常发展双边关系的范畴」，对于欧美峰会声明谈及「中国内政」表达不满。回应说：「中国早已不是过去的中国，站起来的中国人民是不会被吓倒的。」

声明中其他重点

除了中国议题，双边声明中提到:「通过全球合作结束新冠肺炎大流行病是我们的首要任务。促进安全有效的新冠疫苗、诊断法和治疗法的公平和可负担的获取和交付。我们承诺继续支持COVAX机制，并鼓励更多的捐助者在2021年底之前在全球范围内提供20亿剂疫苗。我们希望在2022年底前为世界上至少三分之二的人口接种疫苗。」

美国与欧盟也提到要「改革世界卫生组织」，并呼吁进行「透明、以证据为基础的、由专家领导的、不受干扰的」世卫第二阶段病毒溯源调查。

除了对抗疫情之外，双边也在环境保护，气候变迁上互相做出承诺，并表示会「实现到2025年每年1000亿美元的气候融资目标」，并继续扩大对气候适应行动的融资。

此外，俄罗斯也是欧美峰会另一个焦点，双边表示会建立「美国-欧盟关于俄罗斯的高级别对话」。而在与普京会面之前，双边声明表示谴责俄罗斯「破坏乌克兰和格鲁吉亚的主权、领土完整和独立」，提到「支持白俄罗斯人民」，会针对卢卡申科政权和之前的客机迫降事件进行究责，也呼吁俄罗斯「停止其对公民社会、反对派和独立媒体的持续镇压，并释放所有政治犯」。

值得关注的是，声明提到了美国和欧盟在安全和防务上的合作，点出欧盟邀请美国加入永久合作架构(PESCO)，这项国防协调、评估和规划的平台。双方也强调会加强北约-欧盟的关键战略伙伴关系。

美欧和好

美国与欧盟在加强贸易、投资和技术合作上亦有许多讨论，并说会「团结一致，保护我们的企业和工人免受不公平贸易行为的影响，特别是那些破坏世界贸易体系的非市场经济国家所构成的不公平贸易行为」。也说「计划在我们共同的民主价值观（包括尊重人权）的基础上合作开发和部署新技术，并鼓励兼容的标准和法规」。

过去在特朗普时期，美国对中国与欧盟都发起贸易战，但在拜登上台之后，与中国的贸易协定不变，但逐渐放宽原本对欧盟的制裁，被认为是重建双边关系的重要一步。声明中提到，双方会「解决因美国根据美国232条款对来自欧盟的进口产品实施关税而产生的紧张关系，并将努力使贸易从2020年的低点恢复，结束世贸组织的争端」。

(白宫新闻稿、路透社等)

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