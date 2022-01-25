欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？

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美国和欧盟许诺，如果普京下令军队开进乌克兰，将会让俄罗斯承受前所未有的金融制裁。但美欧之间对具体制裁手段似乎尚未取得共识。到底有哪些可能的工具，会让俄罗斯“受伤”？
切断俄罗斯与SWIFT金融转账系统的联系，将是欧美对俄所能采取的最强硬的金融制裁步骤之一。总部位于比利时的SWIFT（环球银行金融电信协会）与万余家银行联网，全球半数主要的跨境转帐都通过其传递数据。若与之脱钩，俄罗斯的国际金融交易，包括占该国总收入40%以上的油气出口收益将被切断，其经济会立即受到长期的影响。美国以往曾说服SWIFT对伊朗实施过这一制裁。但这一制裁也会对美国及其盟友的经济造成伤害。
2014年俄罗斯出兵吞并克里米亚半岛时(图)，美国及其欧洲盟国曾考虑过动用SWIFT这一制裁工具。俄罗斯当时称，如果被逐出该金融交易系统，将视之为对俄宣战。西方国家随后搁置了这一方案，后来被批评反应过于软弱。俄罗斯此后曾试图建立自己的跨境金融交易系统，但成果有限。
美国本身就掌握着对抗普京最有力的金融武器之一——断绝俄罗斯获取美元的途径。所有以美元进行的交易最终都通过美联储或美国金融机构进行结算。就是说外国银行必须通过美国金融系统完成美元交易。美国曾对违反对伊朗、苏丹等国制裁的金融机构进行处罚、禁止其美元结算。与其它金融手段不同的是，美国可单独祭出这一制裁。拜登曾暗示这是制裁俄罗斯的选项之一。无法以美元结算，俄罗斯的企业和个人进行最常规的交易时都会受到阻碍，比如发工资或买东西。
白宫还证实在考虑实施出口管制，阻止俄罗斯获取用于飞机和智能手机的高科技产品，以及其它现代化设备所需的软件和电子装备。因为美国的软件、技术和设备在全球占据主导地位，这意味着俄罗斯获得集成电路和含有集成电路的产品的可能将受到严重限制。这可能涉及飞机航空电子设备、机床、智能手机、游戏机、平板电脑和电视，甚至国防工业。受到美国出口禁令制裁的国家包括古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚。
去年，拜登政府已经禁止美国金融机构直接向国有机构购买俄罗斯政府债券，以限制俄罗斯的借贷能力。但这一措施并不针对二级市场，因此有可能成为制裁的下一步。
美国多年来一直反对从俄罗斯向德国输送天然气的北溪二号线工程，认为这有助于俄罗斯利用对天然气供应的控制权来达到其在欧洲的政治目的。共和党人希望立即制裁管道的运营方，民主党人则主张在俄罗斯入侵乌克兰的情况下出手。为避免与盟友德国冲突，拜登政府上台后暂停了前任政府的制裁。德国则表示，若俄罗斯入侵乌克兰，北溪二号的运营前景将被“放到桌面上”讨论。
美国惯用的一种制裁手法是制裁相关领导人、亲信圈子成员、他们的家人以及军队和文职官员。普京及其亲信和家人、俄罗斯的银行和有权势的财阀富豪都有可能遇到这一命运。共和党议员提出的一项法案，主张于俄罗斯对乌克兰采取进一步军事行动之前就实施制裁。这些众议员还敦促考虑针对俄罗斯上层人士的制裁，包括普京的家人，以及一名据称与普京有绯闻的女性——2004年奥运体操金牌得主军阿丽娜·卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。
自由的欧洲只靠警告和制裁来捍卫？德国之声编辑Eugen Theise认为，鉴于俄罗斯有可能大规模入侵乌克兰，德意志联邦国共和国必须对自己提出这一问题。
为了对俄罗斯可能向乌克兰入侵做准备，美国国防部24日宣布让8500名军队处於可能部署到东欧的状态，而欧盟则是强调俄罗斯将面临严重後果，并宣布一项援助乌克兰的新计划。
德国安全政策专家霍伊斯根认为，面对乌克兰当前的战争威胁，北约必须保持高度团结，德国也应扮演积极角色。
在俄罗斯持续增加乌克兰边境驻军之际，美国总统拜登19日预测，俄罗斯将对乌克兰采取行动。虽然他说俄罗斯将为全面入侵付出高昂代价，但他模棱两可的回应也招来批评。
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