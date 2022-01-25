欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？

SWIFT银行交易系统

切断俄罗斯与SWIFT金融转账系统的联系，将是欧美对俄所能采取的最强硬的金融制裁步骤之一。总部位于比利时的SWIFT（环球银行金融电信协会）与万余家银行联网，全球半数主要的跨境转帐都通过其传递数据。若与之脱钩，俄罗斯的国际金融交易，包括占该国总收入40%以上的油气出口收益将被切断，其经济会立即受到长期的影响。美国以往曾说服SWIFT对伊朗实施过这一制裁。但这一制裁也会对美国及其盟友的经济造成伤害。