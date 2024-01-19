欧美媒体看中国经济: “增长失去光泽”“缺乏未来方案”

（德国之声中文网）《华尔街日报》发表题为"中国失去光泽的GDP增长"的评论。文章写道，中国称2023年第四季度同比增长5.2%，单从数字上看仍让世界艳羡，但仔细看，就看到令人忧虑的迹象。

文章写道："周三发布的数据显示中国经济增长是1990年以来最低的，除疫情的年份之外。"

一段时间以来，中国官员表示，如果经济增长是高质量的，那么他们也能接受相对较低的增长率，--所指的是提高生产力，减少对放贷的依赖。但这看上去并未发生。

文章写道："中国看来再次依靠放宽贷款。总体债务已上升到GDP的285%。2021年底这一数字还为262%。"增长放缓的部分原因是国家主席习近平决定戳破危险的房地产泡沫，同时也决定对民营企业施加更大的政治控制。

文章写道："中国仍是一个发展中经济体，尽管体量很大。它需要迅速的增长改善仍在贫困中的数亿人的生活。否则这些人将被落在后面，这对共产党来说是更大的政治危险。"

与此同时，中国经济疲弱对追求迅速扩张的外国投资者来说也构成打击。但另一方面，这或许会让西方减少对中国的依赖变得容易一些。"增长放缓的政治后果难以预测，特别是假如这导致习近平及其党内同志以军事冒险主义来集结民众的话。"

“目标本应不难实现”

《金融时报》写道："尽管与发达国家相比，中国的经济仍显得有活力，但去年的增长目标仍是数十年来最低的。分析人士说，2022年严酷的封控对经济造成沉重打击后，要实现今年的目标原本应该是容易的事，然而年中增长岌岌可危之际，政府却不得不加大财政扶持力度。"

中国同30年前的日本有哪些相似之处？

"中期来看，中国必须面对明显更低的增长"

《新苏黎世报》题为"中国缺乏对未来的方案"的文章写道，近些年来，中国政府对私有领域不断采取新的干预，导致人心惶惶。许多企业对中国市场的信心消失。工业生产的新数据最多也是喜忧参半。

"而对中国经济最大的问题，有关部门尚未找到解决方案：房地产危机尚未看到曙光，通缩压力持续存在。…即便消费者2023年明显花费更多钱用于旅游和饭店，但对较大的开支则仍然谨慎。…房地产价格12月的跌幅则是2015年以来最大的。...老百姓知道，持续近30年的房价上涨到头了。"

文章写道："尽管中国政府11月发放约合1400亿美元的债券，但资金过去经常流向基础设施建设项目。促进私人消费的举措目前尚未看到。央行显然也暂时并不想采取货币政策步骤。"

"对于一些结构性的问题，如地方政府债台高筑、进而限制了投资空间，以及人口的萎缩，有关部门的应对方案迄今也乏善可陈。2023年中国人口连续第二年下降。中期来看，中国必须面对明显更低的增长。"

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