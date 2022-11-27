欧美媒体看中国反“清零”抗议 ：罕见政治诉求

（德国之声中文网）《纽约时报》驻华首席记者储百亮发回长篇报道写道：“抗议活动在中国相对罕见。尤其是在习近平的领导下，中共已经根除了民众组织起来对抗政府的大部分手段。持不同政见者遭到监禁，社交媒体受到严格审查，参与倡导人权的独立团体被取缔。在城镇和乡村爆发的抗议活动通常涉及的是工人、农民或其他的地方民众，他们因失业、土地纠纷、污染或其他往往受到压制的问题而感到不满。但是，中国无处不在的防疫限制措施已经造成了超越阶级和地域的愤怒焦点。”

作者认为公众的愤怒表明，习近平的新冠清零政策正在让他“骑虎难下”。“如果习近平对示威者进行镇压，可能会进一步激怒公众，甚至使中国强大的安全机构感到紧张。如果他突然取消许多限制，就可能损害他在一定程度上因成功抗击新冠疫情而建立起来的不可动摇的权威形象。随之而来的感染人数上升对于弱势群体可能是致命的，这也可能成为不满的另一个来源。”

“严重政治危机”

《华尔街日报》的报道也注意到：“考虑到在中国，监控的力度之大、范围之广，以及异见人士可能面临的后果（包括长期监禁），上周末的抗议活动相当引人注目。”

“在中国，公开表达愤怒的情形并不常见，在过去十年里，中国对异见人士的打压力度已经加强。除了民族主义情绪的爆发，如反日抗议活动，在中国多个城市爆发对同一问题的抗议活动几乎闻所未闻。自1989年天安门广场抗议活动以来，中共曾允许一些地方性的示威活动，但把防止全国性的抗议活动作为一项优先事项。”

“习近平下台！”乌鲁木齐大火引爆民众不满情绪

该报援引美国对外关系委员会(Council on Foreign Relations)公共卫生专家黄延中说，“如果政府处理不当，高度不稳定的局势可能很快演变成天安门事件以来最严重的政治危机”。

有精英和军方保驾

英国《卫报》也指出：“在中国，广泛的公众抗议是罕见的，在习近平的领导下，异议的空间几乎被消除了，迫使公民大多在社交媒体上发泄他们的不满，他们在那里与审查员玩猫捉老鼠的游戏。”

耶鲁大学政治学助理教授丹-马丁利（Dan Mattingly）对该报说，目前的抗议"将给中共带来严重的压力，迫使他们做出反应"。不过他认为，这种动乱与1989年的情况相差甚远，他补充说，只要习近平有中国的精英和军队站在他一边，就不会对其权力掌控构成真正的风险。

英国《独立报》认为，中国政府似乎“大大低估”了人们对“清零”政策日益增加的不满。“比起习近平的其他政策，"清零"更能反映他的统治、以及他的社会管控和专制官僚机器。乌鲁木齐的抗议活动本身就值得注意，因为新疆是中国控制最严格的省份之一：那里的维吾尔穆斯林少数民族不得不忍受多年的严酷压迫。”

不过该报指出，“认为目前的抗议活动会对习近平的统治造成致命打击是天真的想法，考虑到中国当局对社会的控制几乎无所不在，出现批评他（习）的权威的更大胆的口号是一个重大的考验。”

北京街头的抗议者和警察

不同寻常的抗议之夜

德国的《南德意志报》发表长篇专题报道并评论道，“没有人预言一场革命正在酝酿。抗议者没有组织、没有共同的诉求方向，而党和如今已经数字化的监控机器的权力几乎是没有上限的。

尽管如此，这个抗议之夜不同寻常。它发生在中共20大举行后不久，而习近平的权力在会议上再次得到了巩固。也或许它正因此而在眼下发生，因为这次党代会给人们带来的是又一次苦涩的失望。”

法国国际广播电台引述法国《观点》周刊指出，在抗疫政策上，中国官方的言论与实际的执行似乎是两个平行世界，中共二十大之后，中央政府发布了20项宽松措施包括放松对国际旅客的限制等等。然而，这些放松不应该被视为 ‘清零’政策的改变，因为当局所谓 ‘动态清零’，意味着任何措施都有很大实施的空间。

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