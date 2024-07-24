欧美媒体热评北京斡旋法塔赫、哈马斯

德、英、美媒就北京邀请巴勒斯坦14个派别对话，并签署组建临时民族和解政府的北京宣言发表评论。

（德国之声中文网）德国电视一台发表驻特拉维夫通讯员Julio Segador的评论，题为“过渡政府的童话”。评论写道：

“要理解哈马斯与法塔赫之间的敌对之深，必须回到2007年。当时，哈马斯执掌加沙地带。这是其专制统治的开始。而这一开端十分血腥。法塔赫官员被哈马斯成排处决。直到今天仍有谈论，法塔赫的人如何从高楼被推下去。”

“反之，巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯则尽全力阻止哈马斯在约旦河西岸掌权。这也是为什么巴勒斯坦人超过15年来没有定期选举。”

评论写道：“说哈马斯与法塔赫相互敌对，这还太轻了。巴勒斯坦这两个派别之间充满仇恨。过去近20年来，哈马斯和法塔赫有多次相互靠近的尝试，屡屡以失败告终。”

“在此背景下，北京今天传来的消息，说双方同意组建过渡政府，听上去是个大消息，实则不然。法塔赫没有值得一提的代表前往北京，不管是阿巴斯还是总理穆斯塔法。哈马斯本来也可以派更高级别的成员，比如该恐怖组织的头目哈尼亚。但哈马斯也没有这么做。最多是第二、第三层级的代表在北京。如果是峰会，那不是这个样子。”

评论写道，中国过去并非中东冲突的斡旋者。该国可能在该地区有自身利益。或许，中国想要通过在中东冲突中斡旋来提高自身地位，——也作为美国的竞争对手。

“明确的是，如果没有以色列和美国的参与及共同决策，无法设想加沙地带的战后秩序。而哈马斯在10月7日的恐怖袭击屠杀之后，也被排除在未来的平民治理机构之外。所谓哈马斯与法塔赫就过渡政府达成一致的北京宣言不值一文。”

评论写道，更有希望的是特别是在阿联酋幕后进行的谈判。该地区不同的国家以及斡旋方正在就加沙地带可能的战后秩序谈判。

法塔赫和哈马斯签署《北京宣言》 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

“失败的风险很高”

英国《泰晤士报》发表社论写道：“周二哈马斯、法塔赫等自称代表巴勒斯坦人民的派别签署‘和解协议’引发质疑，这是很自然的。理论上，该协议将组建统一政府监管加沙的重建，如果以色列许可的话，而以色列很可能不会许可。即便以色列不予干预，过去，这样的协议也纷纷破裂，尽管加沙的破坏带来的令人震惊的人员伤亡让各方比以往任何时候都更有理由作出妥协 ，但仍几乎没有什么乐观情绪。”

社论写道：“考虑到这一点，人们的注意力转而集中在协议的地点，因为这是一年多一点的时间里，中东对立方第二次在北京被聚集在一起。2023年3月是沙特阿拉伯和伊朗…从某种意义上说，传统上受到利雅得支持的法塔赫与德黑兰支持的哈马斯谈判，是自然的后续行动。但这也是北京更有雄心的一个步骤。利亚德和德黑兰之间有降低战争威胁的共同愿望，这是为人所知的，第三方已经为具体措施进行了调停。所需要的只是一个大国作为担保。对伊朗来说，美国不能扮演这一角色，而中国作为沙特和伊朗原油最大的主顾，是自然之选。但哈马斯和法塔赫则不仅需要说服，失败的风险很高，对北京的形象来说可能产生负面或正面的效应。”

以哈战争引发中国网络反犹太情绪 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

各方要什么

《华尔街日报》社论写道：“周二，巴勒斯坦民族权力机构的多个派别与哈马斯以及伊斯兰圣战组织签署一份组建统一政府的协议。哦，他们是在北京签署的，在中国外长主持之下，与10月7日大屠杀的制造者热情握手。”

社论写道：“对巴勒斯坦民族权力机构来说，该协议是一种释放对‘抵抗’的声援信号的方式。...哈马斯则寻求将巴勒斯坦民族权力机构作为政治掩护，并期待总统拜登或副总统哈里斯上当。该恐怖组织很想要复制黎巴嫩真主党的模式，成为加沙幕后的掌权者，唯一的目的是战争。...这份北京宣言也是哈马斯宣传其外交成功的一个途径。”

社论写道：“中国乐于协调反对美国的各方势力，干扰美国的外交。由于哈马斯已证明有效地挑起战争，对美国的地区同盟系统造成压力，中国将继续帮助哈马斯保持运作。”

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